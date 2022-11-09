https://ria.ru/20221109/natsionalizatsiya-1830123702.html

Китайские инвесторы "Мотор Сич" выступили против национализации компании

Китайские инвесторы "Мотор Сич" выступили против национализации компании - РИА Новости, 09.11.2022

Китайские инвесторы "Мотор Сич" выступили против национализации компании

Китайские инвесторы "Мотор Сич" выступили против насильственной национализации активов компании, говорится в заявлении представителя китайских инвесторов... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T08:22

2022-11-09T08:22

2022-11-09T08:43

экономика

мотор сич

китай

украина

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ПЕКИН, 9 ноя – РИА Новости. Китайские инвесторы "Мотор Сич" выступили против насильственной национализации активов компании, говорится в заявлении представителя китайских инвесторов компании ПАО "Мотор Сич" Ван Цзина.Ранее в понедельник украинское издание "Экономическая правда" сообщило, что власти страны решили национализировать ряд предприятий, принадлежащих украинским олигархам, в том числе "Укрнафту", "Укртатнафту" и "Мотор Сич", акции перейдут в собственность государства. Позднее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что национализированные активы предприятий, среди которых "Укрнафта" и "Мотор Сич", получили статус военного имущества и переданы минобороны Украины."Мы решительно выступаем против бесстыдного поведения государства Украины, касающегося политизации нормального делового поведения, насильственной национализации компании ПАО "Мотор Сич" и необоснованного разграбления законных прав и интересов китайских инвесторов", - говорится в заявлении, опубликованном в аккаунте компании Beijing Skyrizon, китайского инвестора "Мотор Сич", в соцсети WeChat.В заявлении отмечается, что инвесторы никогда не откажутся от борьбы за защиту своих прав законным путем."Мы будем продолжать поддерживать активную связь со всеми сторонами различными способами, и мы никогда не откажемся от борьбы за защиту наших прав законным путем", - заявили инвесторы.В то же время, отмечается в документе, "мы будем использовать все законные методы, чтобы постоянно, решительно и безоговорочно защищать все наши законные права".В ноябре 2021 года компания Beijing Skyrizon сообщила, что будет добиваться через суд в Гааге выплаты компенсации за убытки на сумму более 4,5 миллиарда долларов. В заявлении компании отмечалось, что "в результате несправедливого отношения украинского государства к китайским инвесторам в течение последних пяти лет и непрерывного применения незаконных мер китайские инвесторы понесли значительные убытки как на Украине, так и в Китае".

https://ria.ru/20221028/obman-1827394827.html

https://ria.ru/20221107/ukraina-1829759330.html

китай

украина

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, мотор сич, китай, украина