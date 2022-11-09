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Китайские инвесторы "Мотор Сич" выступили против национализации компании - РИА Новости, 09.11.2022
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Китайские инвесторы "Мотор Сич" выступили против национализации компании
Китайские инвесторы "Мотор Сич" выступили против национализации компании - РИА Новости, 09.11.2022
Китайские инвесторы "Мотор Сич" выступили против национализации компании
Китайские инвесторы "Мотор Сич" выступили против насильственной национализации активов компании, говорится в заявлении представителя китайских инвесторов... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T08:22
2022-11-09T08:43
экономика
мотор сич
китай
украина
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ПЕКИН, 9 ноя – РИА Новости. Китайские инвесторы "Мотор Сич" выступили против насильственной национализации активов компании, говорится в заявлении представителя китайских инвесторов компании ПАО "Мотор Сич" Ван Цзина.Ранее в понедельник украинское издание "Экономическая правда" сообщило, что власти страны решили национализировать ряд предприятий, принадлежащих украинским олигархам, в том числе "Укрнафту", "Укртатнафту" и "Мотор Сич", акции перейдут в собственность государства. Позднее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что национализированные активы предприятий, среди которых "Укрнафта" и "Мотор Сич", получили статус военного имущества и переданы минобороны Украины."Мы решительно выступаем против бесстыдного поведения государства Украины, касающегося политизации нормального делового поведения, насильственной национализации компании ПАО "Мотор Сич" и необоснованного разграбления законных прав и интересов китайских инвесторов", - говорится в заявлении, опубликованном в аккаунте компании Beijing Skyrizon, китайского инвестора "Мотор Сич", в соцсети WeChat.В заявлении отмечается, что инвесторы никогда не откажутся от борьбы за защиту своих прав законным путем."Мы будем продолжать поддерживать активную связь со всеми сторонами различными способами, и мы никогда не откажемся от борьбы за защиту наших прав законным путем", - заявили инвесторы.В то же время, отмечается в документе, "мы будем использовать все законные методы, чтобы постоянно, решительно и безоговорочно защищать все наши законные права".В ноябре 2021 года компания Beijing Skyrizon сообщила, что будет добиваться через суд в Гааге выплаты компенсации за убытки на сумму более 4,5 миллиарда долларов. В заявлении компании отмечалось, что "в результате несправедливого отношения украинского государства к китайским инвесторам в течение последних пяти лет и непрерывного применения незаконных мер китайские инвесторы понесли значительные убытки как на Украине, так и в Китае".
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экономика, мотор сич, китай, украина
Экономика, Мотор Сич, Китай, Украина
08:22 09.11.2022 (обновлено: 08:43 09.11.2022)
 
Китайские инвесторы "Мотор Сич" выступили против национализации компании

Инвесторы "Мотор Сич" из Китая выступили против национализации активов компании на Украине

© AP Photo / Andy WongДвигатель, разработанный украинским промышленным предприятием "Мотор Сич" на выставке
Двигатель, разработанный украинским промышленным предприятием Мотор Сич на выставке - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© AP Photo / Andy Wong
Двигатель, разработанный украинским промышленным предприятием "Мотор Сич" на выставке. Архивное фото
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ПЕКИН, 9 ноя – РИА Новости. Китайские инвесторы "Мотор Сич" выступили против насильственной национализации активов компании, говорится в заявлении представителя китайских инвесторов компании ПАО "Мотор Сич" Ван Цзина.
Ранее в понедельник украинское издание "Экономическая правда" сообщило, что власти страны решили национализировать ряд предприятий, принадлежащих украинским олигархам, в том числе "Укрнафту", "Укртатнафту" и "Мотор Сич", акции перейдут в собственность государства. Позднее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что национализированные активы предприятий, среди которых "Укрнафта" и "Мотор Сич", получили статус военного имущества и переданы минобороны Украины.
"Мы решительно выступаем против бесстыдного поведения государства Украины, касающегося политизации нормального делового поведения, насильственной национализации компании ПАО "Мотор Сич" и необоснованного разграбления законных прав и интересов китайских инвесторов", - говорится в заявлении, опубликованном в аккаунте компании Beijing Skyrizon, китайского инвестора "Мотор Сич", в соцсети WeChat.
В заявлении отмечается, что инвесторы никогда не откажутся от борьбы за защиту своих прав законным путем.
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"Мы будем продолжать поддерживать активную связь со всеми сторонами различными способами, и мы никогда не откажемся от борьбы за защиту наших прав законным путем", - заявили инвесторы.
В то же время, отмечается в документе, "мы будем использовать все законные методы, чтобы постоянно, решительно и безоговорочно защищать все наши законные права".
В ноябре 2021 года компания Beijing Skyrizon сообщила, что будет добиваться через суд в Гааге выплаты компенсации за убытки на сумму более 4,5 миллиарда долларов. В заявлении компании отмечалось, что "в результате несправедливого отношения украинского государства к китайским инвесторам в течение последних пяти лет и непрерывного применения незаконных мер китайские инвесторы понесли значительные убытки как на Украине, так и в Китае".
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