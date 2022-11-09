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Российские войска возобновили наступление на нескольких направлениях - РИА Новости, 09.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221109/nastuplenie-1830314144.html
Российские войска возобновили наступление на нескольких направлениях
Российские войска возобновили наступление на нескольких направлениях - РИА Новости, 09.11.2022
Российские войска возобновили наступление на нескольких направлениях
Обстановка в районе спецоперации в целом стабилизировалась, российские войска возобновили наступление на нескольких направлениях, сообщил генерал армии Сергей... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T18:03
2022-11-09T23:17
специальная военная операция на украине
сергей суровикин
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КОМАНДНЫЙ ПУНКТ ОБЪЕДИНЕННОЙ ГРУППИРОВКИ РОССИЙСКИХ ВОЙСК, 9 ноя — РИА Новости. Обстановка в районе спецоперации в целом стабилизировалась, российские войска возобновили наступление на нескольких направлениях, сообщил генерал армии Сергей Суровикин в докладе министру обороны Сергею Шойгу.Он подчеркнул, что боевые возможности объединенной группировки значительно возросли, за счет мобилизованных получилось нарастить ее состав и создать резервы. Российским войскам удается сдерживать атаки противника, на нескольких направлениях удалось возобновить собственное наступление.Генерал доложил, что на Донецком направлении российские подразделения завершили разгром противника на правом берегу реки Бахмутка, ведутся активные действия по блокированию Артемовска с южного направления. На восточных окраинах города также идут бои. Кроме того, российские войска продвинулись в сторону Марьинки и Первомайского, а на Южно-Донецком направлении завершают освобождение населенного пункта Павловка. В частности, в районе Времевского Выступа удалось оттеснить противника и занять господствующие высоты в глубине его обороны.На Херсонском направлении украинские войска при попытках наступления с августа по октябрь потеряли более 9,5 тысячи человек убитыми и ранеными. Также уничтожены порядка 200 танков, 500 боевых бронированных машин, около 600 автомобилей и более 50 артиллерийских орудий и минометов. Генерал отметил, что, несмотря на высокие потери в живой силе и технике, украинские войска не оставляют попыток наступления, но все они своевременно пресекаются.В свою очередь, потери российских Вооруженных сил в семь-восемь раз меньше, чем у противника, подчеркнул Суровикин. Для сохранения жизней военных и боеспособности группировки войск генерал предложил организовать оборону в Херсонской области по левому берегу Днепра, министр обороны с ним согласился.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20221109/gruppirovka-1830313829.html
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Доклад генерала Суровикина министру обороны Шойгу о ситуации в зоне спецоперации
Доклад генерала Суровикина министру обороны Шойгу о ситуации в зоне спецоперации
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сергей суровикин
Специальная военная операция на Украине, Сергей Суровикин
18:03 09.11.2022 (обновлено: 23:17 09.11.2022)
 
Российские войска возобновили наступление на нескольких направлениях

Суровикин: российские войска возобновили наступление у Артемовска и Павловки

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КОМАНДНЫЙ ПУНКТ ОБЪЕДИНЕННОЙ ГРУППИРОВКИ РОССИЙСКИХ ВОЙСК, 9 ноя — РИА Новости. Обстановка в районе спецоперации в целом стабилизировалась, российские войска возобновили наступление на нескольких направлениях, сообщил генерал армии Сергей Суровикин в докладе министру обороны Сергею Шойгу.
Он подчеркнул, что боевые возможности объединенной группировки значительно возросли, за счет мобилизованных получилось нарастить ее состав и создать резервы. Российским войскам удается сдерживать атаки противника, на нескольких направлениях удалось возобновить собственное наступление.

"Активными действиями соединений и частей Объединенной группировки войск и сил пресечены все попытки наступательных действий Вооруженных сил Украины на Купянском и Краснолиманском направлениях. Кроме того, на отдельных направлениях возобновили наступательные действия", — уточнил Суровикин.

Генерал доложил, что на Донецком направлении российские подразделения завершили разгром противника на правом берегу реки Бахмутка, ведутся активные действия по блокированию Артемовска с южного направления. На восточных окраинах города также идут бои.
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Суровикин доложил о росте боевых возможностей объединенной группировки
Кроме того, российские войска продвинулись в сторону Марьинки и Первомайского, а на Южно-Донецком направлении завершают освобождение населенного пункта Павловка. В частности, в районе Времевского Выступа удалось оттеснить противника и занять господствующие высоты в глубине его обороны.
На Херсонском направлении украинские войска при попытках наступления с августа по октябрь потеряли более 9,5 тысячи человек убитыми и ранеными. Также уничтожены порядка 200 танков, 500 боевых бронированных машин, около 600 автомобилей и более 50 артиллерийских орудий и минометов. Генерал отметил, что, несмотря на высокие потери в живой силе и технике, украинские войска не оставляют попыток наступления, но все они своевременно пресекаются.
В свою очередь, потери российских Вооруженных сил в семь-восемь раз меньше, чем у противника, подчеркнул Суровикин. Для сохранения жизней военных и боеспособности группировки войск генерал предложил организовать оборону в Херсонской области по левому берегу Днепра, министр обороны с ним согласился.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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Специальная военная операция на УкраинеСергей Суровикин
 
 
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