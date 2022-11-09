https://ria.ru/20221109/naemniki-1830376143.html

Число иностранных наемников в Запорожье перевалило за тысячу, заявил Рогов

Число иностранных наемников в Запорожье перевалило за тысячу, заявил Рогов - РИА Новости, 09.11.2022

Число иностранных наемников в Запорожье перевалило за тысячу, заявил Рогов

Количество иностранных наемников в городе Запорожье уже превысило 1 тысячу, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T23:29

2022-11-09T23:29

2022-11-09T23:29

специальная военная операция на украине

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запорожская область

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украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Количество иностранных наемников в городе Запорожье уже превысило 1 тысячу, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."Количество откалиброванного иностранного легиона исчисляется уже не просто в сотнях, там уже в самом городе перевалило за тысячу", - сказал Рогов в эфире телеканала "Звезда".Он уточнил, что речь идет в том числе о наемниках из Грузии и Польши.На сегодняшний день под контролем России более 70% Запорожской области. При этом под контролем украинских войск остается областной центр - город Запорожье.

https://ria.ru/20221109/naemniki-1830100987.html

запорожье

запорожская область

грузия

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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