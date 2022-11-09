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Число иностранных наемников в Запорожье перевалило за тысячу, заявил Рогов - РИА Новости, 09.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221109/naemniki-1830376143.html
Число иностранных наемников в Запорожье перевалило за тысячу, заявил Рогов
Число иностранных наемников в Запорожье перевалило за тысячу, заявил Рогов - РИА Новости, 09.11.2022
Число иностранных наемников в Запорожье перевалило за тысячу, заявил Рогов
Количество иностранных наемников в городе Запорожье уже превысило 1 тысячу, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T23:29
2022-11-09T23:29
специальная военная операция на украине
в мире
владимир рогов
запорожье
запорожская область
грузия
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Количество иностранных наемников в городе Запорожье уже превысило 1 тысячу, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."Количество откалиброванного иностранного легиона исчисляется уже не просто в сотнях, там уже в самом городе перевалило за тысячу", - сказал Рогов в эфире телеканала "Звезда".Он уточнил, что речь идет в том числе о наемниках из Грузии и Польши.На сегодняшний день под контролем России более 70% Запорожской области. При этом под контролем украинских войск остается областной центр - город Запорожье.
https://ria.ru/20221109/naemniki-1830100987.html
запорожье
запорожская область
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в мире, владимир рогов, запорожье, запорожская область, грузия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Рогов, Запорожье, Запорожская область, Грузия, Украина, Вооруженные силы Украины
23:29 09.11.2022
 
Число иностранных наемников в Запорожье перевалило за тысячу, заявил Рогов

Рогов: количество откалиброванного иностранного легиона в Запорожье перевалило за тысячу

© AP Photo / Kostiantyn LiberovУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Количество иностранных наемников в городе Запорожье уже превысило 1 тысячу, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Количество откалиброванного иностранного легиона исчисляется уже не просто в сотнях, там уже в самом городе перевалило за тысячу", - сказал Рогов в эфире телеканала "Звезда".
Он уточнил, что речь идет в том числе о наемниках из Грузии и Польши.
На сегодняшний день под контролем России более 70% Запорожской области. При этом под контролем украинских войск остается областной центр - город Запорожье.
Иностранные наемники во время тренировки на военном полигоне в Польше - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир РоговЗапорожьеЗапорожская областьГрузияУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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