https://ria.ru/20221109/naemniki-1830376143.html
Число иностранных наемников в Запорожье перевалило за тысячу, заявил Рогов
Число иностранных наемников в Запорожье перевалило за тысячу, заявил Рогов - РИА Новости, 09.11.2022
Число иностранных наемников в Запорожье перевалило за тысячу, заявил Рогов
Количество иностранных наемников в городе Запорожье уже превысило 1 тысячу, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T23:29
2022-11-09T23:29
2022-11-09T23:29
специальная военная операция на украине
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запорожская область
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украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Количество иностранных наемников в городе Запорожье уже превысило 1 тысячу, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."Количество откалиброванного иностранного легиона исчисляется уже не просто в сотнях, там уже в самом городе перевалило за тысячу", - сказал Рогов в эфире телеканала "Звезда".Он уточнил, что речь идет в том числе о наемниках из Грузии и Польши.На сегодняшний день под контролем России более 70% Запорожской области. При этом под контролем украинских войск остается областной центр - город Запорожье.
https://ria.ru/20221109/naemniki-1830100987.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Число иностранных наемников в Запорожье перевалило за тысячу, заявил Рогов
Рогов: количество откалиброванного иностранного легиона в Запорожье перевалило за тысячу