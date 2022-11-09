https://ria.ru/20221109/naemniki-1830100987.html

В наступлении под Херсоном задействованы польские и англоговорящие наемники

В наступлении под Херсоном задействованы польские и англоговорящие наемники - РИА Новости, 09.11.2022

В наступлении под Херсоном задействованы польские и англоговорящие наемники

В наступлении украинских войск на Снигиревку в Херсонской области задействованы польские и англоговорящие наемники, сообщил заместитель главы администрации... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T00:06

2022-11-09T00:06

2022-11-09T00:13

специальная военная операция на украине

херсон

кирилл стремоусов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/01/1806349477_0:12:3072:1740_1920x0_80_0_0_075d75df0c14b7943308d4c7de7b3752.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости. В наступлении украинских войск на Снигиревку в Херсонской области задействованы польские и англоговорящие наемники, сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.Ранее он сообщил РИА Новости, что украинские войска пошли в атаку в районе Снигиревки, идет серьезный бой, линия обороны удерживается."В наступлении задействованы польские и англоговорящие наемники. Сейчас идет бой", - написал Стремоусов в своем Telegram-канале.По его словам, украинские войска закрепились на северной окраине Снигиревки вдоль железнодорожных путей."Населенный пункт сейчас находится в зоне боевых действий, по противнику работает авиация, артиллерия и техника. Оборону держит 205-й полк", - подчеркнул Стремоусов.

https://radiosputnik.ria.ru/20221107/nastuplenie-vsu-1829654063.html

https://ria.ru/20221107/nastuplenie-1829642451.html

херсон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

херсон, кирилл стремоусов