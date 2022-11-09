https://ria.ru/20221109/naemniki-1830100987.html
В наступлении под Херсоном задействованы польские и англоговорящие наемники
В наступлении под Херсоном задействованы польские и англоговорящие наемники - РИА Новости, 09.11.2022
В наступлении под Херсоном задействованы польские и англоговорящие наемники
В наступлении украинских войск на Снигиревку в Херсонской области задействованы польские и англоговорящие наемники, сообщил заместитель главы администрации... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T00:06
2022-11-09T00:06
2022-11-09T00:13
специальная военная операция на украине
херсон
кирилл стремоусов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости. В наступлении украинских войск на Снигиревку в Херсонской области задействованы польские и англоговорящие наемники, сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.Ранее он сообщил РИА Новости, что украинские войска пошли в атаку в районе Снигиревки, идет серьезный бой, линия обороны удерживается."В наступлении задействованы польские и англоговорящие наемники. Сейчас идет бой", - написал Стремоусов в своем Telegram-канале.По его словам, украинские войска закрепились на северной окраине Снигиревки вдоль железнодорожных путей."Населенный пункт сейчас находится в зоне боевых действий, по противнику работает авиация, артиллерия и техника. Оборону держит 205-й полк", - подчеркнул Стремоусов.
https://radiosputnik.ria.ru/20221107/nastuplenie-vsu-1829654063.html
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херсон, кирилл стремоусов
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Кирилл Стремоусов
00:06 09.11.2022 (обновлено: 00:13 09.11.2022)
В наступлении под Херсоном задействованы польские и англоговорящие наемники
Стремоусов: в наступлении на Снигиревку задействованы польские и англоговорящие наемники