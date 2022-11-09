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В наступлении под Херсоном задействованы польские и англоговорящие наемники - РИА Новости, 09.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221109/naemniki-1830100987.html
В наступлении под Херсоном задействованы польские и англоговорящие наемники
В наступлении под Херсоном задействованы польские и англоговорящие наемники - РИА Новости, 09.11.2022
В наступлении под Херсоном задействованы польские и англоговорящие наемники
В наступлении украинских войск на Снигиревку в Херсонской области задействованы польские и англоговорящие наемники, сообщил заместитель главы администрации... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T00:06
2022-11-09T00:13
специальная военная операция на украине
херсон
кирилл стремоусов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости. В наступлении украинских войск на Снигиревку в Херсонской области задействованы польские и англоговорящие наемники, сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.Ранее он сообщил РИА Новости, что украинские войска пошли в атаку в районе Снигиревки, идет серьезный бой, линия обороны удерживается."В наступлении задействованы польские и англоговорящие наемники. Сейчас идет бой", - написал Стремоусов в своем Telegram-канале.По его словам, украинские войска закрепились на северной окраине Снигиревки вдоль железнодорожных путей."Населенный пункт сейчас находится в зоне боевых действий, по противнику работает авиация, артиллерия и техника. Оборону держит 205-й полк", - подчеркнул Стремоусов.
https://radiosputnik.ria.ru/20221107/nastuplenie-vsu-1829654063.html
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херсон, кирилл стремоусов
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Кирилл Стремоусов
00:06 09.11.2022 (обновлено: 00:13 09.11.2022)
 
В наступлении под Херсоном задействованы польские и англоговорящие наемники

Стремоусов: в наступлении на Снигиревку задействованы польские и англоговорящие наемники

© AP Photo / Michal DyjukИностранные наемники во время тренировки на военном полигоне в Польше
Иностранные наемники во время тренировки на военном полигоне в Польше - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© AP Photo / Michal Dyjuk
Иностранные наемники во время тренировки на военном полигоне в Польше. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости. В наступлении украинских войск на Снигиревку в Херсонской области задействованы польские и англоговорящие наемники, сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.
Ранее он сообщил РИА Новости, что украинские войска пошли в атаку в районе Снигиревки, идет серьезный бой, линия обороны удерживается.
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"В наступлении задействованы польские и англоговорящие наемники. Сейчас идет бой", - написал Стремоусов в своем Telegram-канале.
По его словам, украинские войска закрепились на северной окраине Снигиревки вдоль железнодорожных путей.
"Населенный пункт сейчас находится в зоне боевых действий, по противнику работает авиация, артиллерия и техника. Оборону держит 205-й полк", - подчеркнул Стремоусов.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонКирилл Стремоусов
 
 
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