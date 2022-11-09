https://ria.ru/20221109/naemnik-1830333348.html

В Донбассе погиб канадский наемник, воевавший за Украину

В Донбассе погиб канадский наемник, воевавший за Украину - РИА Новости, 09.11.2022

В Донбассе погиб канадский наемник, воевавший за Украину

Канадский наемник Джозеф Хильдебранд, воевавший за Киев, погиб в городе Артемовск (украинское название Бахмут) в Донбассе, сообщает канадский телеканал CTV со... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T18:59

2022-11-09T18:59

2022-11-09T18:59

специальная военная операция на украине

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украина

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вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Канадский наемник Джозеф Хильдебранд, воевавший за Киев, погиб в городе Артемовск (украинское название Бахмут) в Донбассе, сообщает канадский телеканал CTV со ссылкой на его семью.По данным телеканала, Хильдебранду было 33 года, он проживал в провинции Саскачеван и работал на ферме. Ранее, как сообщается, мужчина служил в канадских вооруженных силах в Афганистане.Город Артемовск (Бахмут) расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что свыше 8 тысяч наемников более чем из 60 государств приехали на Украину, такая поддержка киевского режима увеличивает вовлеченность западных стран в происходящее на Украине.

https://ria.ru/20221105/snayper-1829379056.html

украина

канада

донецкая народная республика

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, канада, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр