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В Донбассе погиб канадский наемник, воевавший за Украину
В Донбассе погиб канадский наемник, воевавший за Украину - РИА Новости, 09.11.2022
В Донбассе погиб канадский наемник, воевавший за Украину
Канадский наемник Джозеф Хильдебранд, воевавший за Киев, погиб в городе Артемовск (украинское название Бахмут) в Донбассе, сообщает канадский телеканал CTV со... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T18:59
2022-11-09T18:59
2022-11-09T18:59
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Канадский наемник Джозеф Хильдебранд, воевавший за Киев, погиб в городе Артемовск (украинское название Бахмут) в Донбассе, сообщает канадский телеканал CTV со ссылкой на его семью.По данным телеканала, Хильдебранду было 33 года, он проживал в провинции Саскачеван и работал на ферме. Ранее, как сообщается, мужчина служил в канадских вооруженных силах в Афганистане.Город Артемовск (Бахмут) расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что свыше 8 тысяч наемников более чем из 60 государств приехали на Украину, такая поддержка киевского режима увеличивает вовлеченность западных стран в происходящее на Украине.
https://ria.ru/20221105/snayper-1829379056.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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В Донбассе погиб канадский наемник, воевавший за Украину
Канадский наемник Хильдебранд, воевавший за Украину, погиб в Артемовске