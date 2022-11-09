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В Донбассе погиб канадский наемник, воевавший за Украину - РИА Новости, 09.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221109/naemnik-1830333348.html
В Донбассе погиб канадский наемник, воевавший за Украину
В Донбассе погиб канадский наемник, воевавший за Украину - РИА Новости, 09.11.2022
В Донбассе погиб канадский наемник, воевавший за Украину
Канадский наемник Джозеф Хильдебранд, воевавший за Киев, погиб в городе Артемовск (украинское название Бахмут) в Донбассе, сообщает канадский телеканал CTV со... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T18:59
2022-11-09T18:59
специальная военная операция на украине
в мире
украина
канада
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Канадский наемник Джозеф Хильдебранд, воевавший за Киев, погиб в городе Артемовск (украинское название Бахмут) в Донбассе, сообщает канадский телеканал CTV со ссылкой на его семью.По данным телеканала, Хильдебранду было 33 года, он проживал в провинции Саскачеван и работал на ферме. Ранее, как сообщается, мужчина служил в канадских вооруженных силах в Афганистане.Город Артемовск (Бахмут) расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что свыше 8 тысяч наемников более чем из 60 государств приехали на Украину, такая поддержка киевского режима увеличивает вовлеченность западных стран в происходящее на Украине.
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в мире, украина, канада, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Канада, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
18:59 09.11.2022
 
В Донбассе погиб канадский наемник, воевавший за Украину

Канадский наемник Хильдебранд, воевавший за Украину, погиб в Артемовске

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777
Украинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777 - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Канадский наемник Джозеф Хильдебранд, воевавший за Киев, погиб в городе Артемовск (украинское название Бахмут) в Донбассе, сообщает канадский телеканал CTV со ссылкой на его семью.
По данным телеканала, Хильдебранду было 33 года, он проживал в провинции Саскачеван и работал на ферме. Ранее, как сообщается, мужчина служил в канадских вооруженных силах в Афганистане.
Город Артемовск (Бахмут) расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что свыше 8 тысяч наемников более чем из 60 государств приехали на Украину, такая поддержка киевского режима увеличивает вовлеченность западных стран в происходящее на Украине.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКанадаДонецкая Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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