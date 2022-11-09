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Власти Архангельской области рассказали, как формируют наборы для военных - РИА Новости, 09.11.2022
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Архангельская область
https://ria.ru/20221109/nabory-1830185472.html
Власти Архангельской области рассказали, как формируют наборы для военных
Власти Архангельской области рассказали, как формируют наборы для военных - РИА Новости, 09.11.2022
Власти Архангельской области рассказали, как формируют наборы для военных
Власти Архангельской области, которые формируют наборы для мобилизованных, проходящих подготовку и участников специальной военной операции, рассказали, что... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T12:20
2022-11-09T12:20
архангельская область
общество
частичная мобилизация в россии
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АРХАНГЕЛЬСК, 9 ноя - РИА Новости. Власти Архангельской области, которые формируют наборы для мобилизованных, проходящих подготовку и участников специальной военной операции, рассказали, что входит в комплект, при этом эксперты отмечают, что качество и практичность амуниции проверены в полевых условиях, сообщила пресс-служба правительства региона.Как сообщили в пресс-службе, в набор входят спальный мешок, нательное белье, пять пар термоносков, термоковрик и резиновые сапоги упакованы в прочный влагозащитный мешок, главная функция которого – компактно и с защитой от загрязнения и промокания транспортировать вещи до места назначения. При этом мешок имеет прочные лямки, чтобы вещи можно было удобно и быстро уложить и перенести при смене дислокации."Эти комплекты мы формируем с конца сентября, работаем на основе тех заявок, которые предоставляют из воинских частей, где проходят подготовку к военной службе мобилизованные из Архангельской области", – рассказал директор губернаторского центра "Вместе мы сильнее" Максим Арбузов, слова которого приводятся в сообщении.В комплектовании наборов принял участие бывший спасатель Кирилл. По его словам, каждая вещь подбиралась с учетом специфики ее использования в полевых условиях и на основании рекомендаций и заявок командиров воинских подразделений, где несут службу бойцы из Архангельской области.Так, спасатель пояснил, что неслучайным был выбор резиновых сапог с усиленной подошвой, значительно более стойкой к повреждению острыми металлическими предметами (гвоздями, арматурой) по сравнению с сапогами из ЭВА (этиленвинилацетата).Часть набора – нательное белье и спальный мешок, которые производятся в Архангельской области, что позволяет на всех этапах проконтролировать качество изготовления."Важно было выбрать легкий, компактный, ветронепродуваемый, влагостойкий спальный мешок с возможностью легкого ухода за тканью в случае, если придется спать в верхней одежде и обуви", – пояснил спасатель.Региональные власти подчеркнули также, что находятся на постоянной связи с командирами всех частей, где проходят подготовку жители области, а оттуда отправляются в зону СВО. "И на сегодняшний день… ни одного комплекта, по словам командования частей, ребята не оставили, всё взяли с собой на территорию проведения спецоперации", – добавил Арбузов.
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общество, частичная мобилизация в россии
Архангельская область, Общество, Частичная мобилизация в России
12:20 09.11.2022
 

Власти Архангельской области рассказали, как формируют наборы для военных

© Фото : Правительство Архангельской областиВласти Архангельской области рассказали, как формируют наборы для военных
Власти Архангельской области рассказали, как формируют наборы для военных - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© Фото : Правительство Архангельской области
Власти Архангельской области рассказали, как формируют наборы для военных
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АРХАНГЕЛЬСК, 9 ноя - РИА Новости. Власти Архангельской области, которые формируют наборы для мобилизованных, проходящих подготовку и участников специальной военной операции, рассказали, что входит в комплект, при этом эксперты отмечают, что качество и практичность амуниции проверены в полевых условиях, сообщила пресс-служба правительства региона.
Как сообщили в пресс-службе, в набор входят спальный мешок, нательное белье, пять пар термоносков, термоковрик и резиновые сапоги упакованы в прочный влагозащитный мешок, главная функция которого – компактно и с защитой от загрязнения и промокания транспортировать вещи до места назначения. При этом мешок имеет прочные лямки, чтобы вещи можно было удобно и быстро уложить и перенести при смене дислокации.
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"Эти комплекты мы формируем с конца сентября, работаем на основе тех заявок, которые предоставляют из воинских частей, где проходят подготовку к военной службе мобилизованные из Архангельской области", – рассказал директор губернаторского центра "Вместе мы сильнее" Максим Арбузов, слова которого приводятся в сообщении.
В комплектовании наборов принял участие бывший спасатель Кирилл. По его словам, каждая вещь подбиралась с учетом специфики ее использования в полевых условиях и на основании рекомендаций и заявок командиров воинских подразделений, где несут службу бойцы из Архангельской области.
Так, спасатель пояснил, что неслучайным был выбор резиновых сапог с усиленной подошвой, значительно более стойкой к повреждению острыми металлическими предметами (гвоздями, арматурой) по сравнению с сапогами из ЭВА (этиленвинилацетата).
Часть набора – нательное белье и спальный мешок, которые производятся в Архангельской области, что позволяет на всех этапах проконтролировать качество изготовления.
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"Важно было выбрать легкий, компактный, ветронепродуваемый, влагостойкий спальный мешок с возможностью легкого ухода за тканью в случае, если придется спать в верхней одежде и обуви", – пояснил спасатель.
Региональные власти подчеркнули также, что находятся на постоянной связи с командирами всех частей, где проходят подготовку жители области, а оттуда отправляются в зону СВО. "И на сегодняшний день… ни одного комплекта, по словам командования частей, ребята не оставили, всё взяли с собой на территорию проведения спецоперации", – добавил Арбузов.
 
Архангельская областьОбществоЧастичная мобилизация в России
 
 
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