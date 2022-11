https://ria.ru/20221109/mtusi-1830042891.html

Квантовый вызов. В России работают над стандартами криптографии

Квантовый вызов. В России работают над стандартами криптографии

2022-11-09T09:00

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Новый способ защиты от угроз взлома со стороны квантовых компьютеров предложили ученые МТУСИ. Для этого, по их словам, можно использовать криптографические схемы на основе теории алгебро-геометрических кодов. В настоящее время научный коллектив ведет разработку проектов новых квантово-устойчивых национальных стандартов криптографии. Результаты представлены в сборнике статей конференции 2022 Systems of Signal Synchronization, Generating and Processing in Telecommunications (SYNCHROINFO).Сегодня перед специалистами в области информационной безопасности стоит проблема квантового вызова – появление и распространение квантовых компьютеров. Что позволяет на практике реализовывать алгоритмы, без труда взламывающие используемые сегодня шифры на основе открытых ключей.По мнению специалистов из Московского технического университета связи и информатики (МТУСИ), помешать этому поможет разработка систем квантово-устойчивой, или постквантовой, криптографии. Такие системы должны строится на основании достаточно сложных математических задач, для которых не найдено эффективных алгоритмов решения на компьютерах не только традиционного, но и квантового типа.Опираясь на изучение актуальной международной практики и собственные научные достижения, подчеркнул ученый, коллектив готовит проекты новых национальных стандартов для решения двух базовых задач информационной безопасности."Взамен устаревших алгоритмов Диффи-Хеллмана выработки общего ключа и стандарта электронной подписи ГОСТ 34.10-2018, нами впервые предложены системы типа Classic McEliece на основе алгебро-геометрических кодов, параметры которых можно варьировать в зависимости от вычислительных возможностей защищаемой системы и требуемой степени обеспечения информационной безопасности. Это является неоспоримым преимуществом предлагаемого подхода и большим шагом вперед в сравнении с отечественной и мировой практикой", – отметил Панков.Новые стандарты будут использоваться на цифровых платформах работы с данными для обеспечения потребностей граждан, бизнеса и власти, которые являются неотъемлемой частью современной информационной инфраструктуры страны, добавил ученый.

