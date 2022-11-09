Квантовый вызов. В России работают над стандартами криптографии

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Новый способ защиты от угроз взлома со стороны квантовых компьютеров предложили ученые МТУСИ. Для этого, по их словам, можно использовать криптографические схемы на основе теории алгебро-геометрических кодов. В настоящее время научный коллектив ведет разработку проектов новых квантово-устойчивых национальных стандартов криптографии. Результаты представлены в сборнике статей конференции 2022 Systems of Signal Synchronization, Generating and Processing in Telecommunications (SYNCHROINFO).Сегодня перед специалистами в области информационной безопасности стоит проблема квантового вызова – появление и распространение квантовых компьютеров. Что позволяет на практике реализовывать алгоритмы, без труда взламывающие используемые сегодня шифры на основе открытых ключей.По мнению специалистов из Московского технического университета связи и информатики (МТУСИ), помешать этому поможет разработка систем квантово-устойчивой, или постквантовой, криптографии. Такие системы должны строится на основании достаточно сложных математических задач, для которых не найдено эффективных алгоритмов решения на компьютерах не только традиционного, но и квантового типа.Опираясь на изучение актуальной международной практики и собственные научные достижения, подчеркнул ученый, коллектив готовит проекты новых национальных стандартов для решения двух базовых задач информационной безопасности."Взамен устаревших алгоритмов Диффи-Хеллмана выработки общего ключа и стандарта электронной подписи ГОСТ 34.10-2018, нами впервые предложены системы типа Classic McEliece на основе алгебро-геометрических кодов, параметры которых можно варьировать в зависимости от вычислительных возможностей защищаемой системы и требуемой степени обеспечения информационной безопасности. Это является неоспоримым преимуществом предлагаемого подхода и большим шагом вперед в сравнении с отечественной и мировой практикой", – отметил Панков.Новые стандарты будут использоваться на цифровых платформах работы с данными для обеспечения потребностей граждан, бизнеса и власти, которые являются неотъемлемой частью современной информационной инфраструктуры страны, добавил ученый.
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Новый способ защиты от угроз взлома со стороны квантовых компьютеров предложили ученые МТУСИ. Для этого, по их словам, можно использовать криптографические схемы на основе теории алгебро-геометрических кодов. В настоящее время научный коллектив ведет разработку проектов новых квантово-устойчивых национальных стандартов криптографии. Результаты представлены в сборнике статей конференции 2022 Systems of Signal Synchronization, Generating and Processing in Telecommunications (SYNCHROINFO).
Сегодня перед специалистами в области информационной безопасности стоит проблема квантового вызова – появление и распространение квантовых компьютеров. Что позволяет на практике реализовывать алгоритмы, без труда взламывающие используемые сегодня шифры на основе открытых ключей.
По мнению специалистов из Московского технического университета связи и информатики (МТУСИ), помешать этому поможет разработка систем квантово-устойчивой, или постквантовой, криптографии. Такие системы должны строится на основании достаточно сложных математических задач, для которых не найдено эффективных алгоритмов решения на компьютерах не только традиционного, но и квантового типа.
"Надо быть готовым, что в скором времени принятые на вооружение криптографические схемы могут оказаться беззащитны перед злоумышленниками. К счастью, сегодня благодаря многолетним исследованиям и в нашем арсенале есть решения, в том числе абсолютно оригинальные – для построения систем информационной безопасности нового поколения, стойких к квантовой угрозе", – объяснил заведующий сектором постквантовой криптографии Квантового центра МТУСИ Константин Панков.
Опираясь на изучение актуальной международной практики и собственные научные достижения, подчеркнул ученый, коллектив готовит проекты новых национальных стандартов для решения двух базовых задач информационной безопасности.
"Взамен устаревших алгоритмов Диффи-Хеллмана выработки общего ключа и стандарта электронной подписи ГОСТ 34.10-2018, нами впервые предложены системы типа Classic McEliece на основе алгебро-геометрических кодов, параметры которых можно варьировать в зависимости от вычислительных возможностей защищаемой системы и требуемой степени обеспечения информационной безопасности. Это является неоспоримым преимуществом предлагаемого подхода и большим шагом вперед в сравнении с отечественной и мировой практикой", – отметил Панков.
Новые стандарты будут использоваться на цифровых платформах работы с данными для обеспечения потребностей граждан, бизнеса и власти, которые являются неотъемлемой частью современной информационной инфраструктуры страны, добавил ученый.
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