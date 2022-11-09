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Квантовый вызов. В России работают над стандартами криптографии - РИА Новости, 09.11.2022
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Наука
https://ria.ru/20221109/mtusi-1830042891.html
Квантовый вызов. В России работают над стандартами криптографии
Квантовый вызов. В России работают над стандартами криптографии - РИА Новости, 09.11.2022
Квантовый вызов. В России работают над стандартами криптографии
Новый способ защиты от угроз взлома со стороны квантовых компьютеров предложили ученые МТУСИ. Для этого, по их словам, можно использовать криптографические... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T09:00
2022-11-09T09:09
наука
навигатор абитуриента
россия
московский технический университет связи и информатики (мтуси)
университетская наука
москва
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Новый способ защиты от угроз взлома со стороны квантовых компьютеров предложили ученые МТУСИ. Для этого, по их словам, можно использовать криптографические схемы на основе теории алгебро-геометрических кодов. В настоящее время научный коллектив ведет разработку проектов новых квантово-устойчивых национальных стандартов криптографии. Результаты представлены в сборнике статей конференции 2022 Systems of Signal Synchronization, Generating and Processing in Telecommunications (SYNCHROINFO).Сегодня перед специалистами в области информационной безопасности стоит проблема квантового вызова – появление и распространение квантовых компьютеров. Что позволяет на практике реализовывать алгоритмы, без труда взламывающие используемые сегодня шифры на основе открытых ключей.По мнению специалистов из Московского технического университета связи и информатики (МТУСИ), помешать этому поможет разработка систем квантово-устойчивой, или постквантовой, криптографии. Такие системы должны строится на основании достаточно сложных математических задач, для которых не найдено эффективных алгоритмов решения на компьютерах не только традиционного, но и квантового типа.Опираясь на изучение актуальной международной практики и собственные научные достижения, подчеркнул ученый, коллектив готовит проекты новых национальных стандартов для решения двух базовых задач информационной безопасности."Взамен устаревших алгоритмов Диффи-Хеллмана выработки общего ключа и стандарта электронной подписи ГОСТ 34.10-2018, нами впервые предложены системы типа Classic McEliece на основе алгебро-геометрических кодов, параметры которых можно варьировать в зависимости от вычислительных возможностей защищаемой системы и требуемой степени обеспечения информационной безопасности. Это является неоспоримым преимуществом предлагаемого подхода и большим шагом вперед в сравнении с отечественной и мировой практикой", – отметил Панков.Новые стандарты будут использоваться на цифровых платформах работы с данными для обеспечения потребностей граждан, бизнеса и власти, которые являются неотъемлемой частью современной информационной инфраструктуры страны, добавил ученый.
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навигатор абитуриента, россия, московский технический университет связи и информатики (мтуси), университетская наука, москва
Наука, Навигатор абитуриента, Россия, Московский технический университет связи и информатики (МТУСИ), Университетская наука, Москва
09:00 09.11.2022 (обновлено: 09:09 09.11.2022)
 

Квантовый вызов. В России работают над стандартами криптографии

© Фото : пресс-служба МТУСИОборудование в Квантовом центре МТУСИ
Оборудование в Квантовом центре МТУСИ - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© Фото : пресс-служба МТУСИ
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Новый способ защиты от угроз взлома со стороны квантовых компьютеров предложили ученые МТУСИ. Для этого, по их словам, можно использовать криптографические схемы на основе теории алгебро-геометрических кодов. В настоящее время научный коллектив ведет разработку проектов новых квантово-устойчивых национальных стандартов криптографии. Результаты представлены в сборнике статей конференции 2022 Systems of Signal Synchronization, Generating and Processing in Telecommunications (SYNCHROINFO).
Сегодня перед специалистами в области информационной безопасности стоит проблема квантового вызова – появление и распространение квантовых компьютеров. Что позволяет на практике реализовывать алгоритмы, без труда взламывающие используемые сегодня шифры на основе открытых ключей.
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По мнению специалистов из Московского технического университета связи и информатики (МТУСИ), помешать этому поможет разработка систем квантово-устойчивой, или постквантовой, криптографии. Такие системы должны строится на основании достаточно сложных математических задач, для которых не найдено эффективных алгоритмов решения на компьютерах не только традиционного, но и квантового типа.

"Надо быть готовым, что в скором времени принятые на вооружение криптографические схемы могут оказаться беззащитны перед злоумышленниками. К счастью, сегодня благодаря многолетним исследованиям и в нашем арсенале есть решения, в том числе абсолютно оригинальные – для построения систем информационной безопасности нового поколения, стойких к квантовой угрозе", – объяснил заведующий сектором постквантовой криптографии Квантового центра МТУСИ Константин Панков.

Опираясь на изучение актуальной международной практики и собственные научные достижения, подчеркнул ученый, коллектив готовит проекты новых национальных стандартов для решения двух базовых задач информационной безопасности.
© Фото : пресс-служба МТУСИОборудование в Квантовом центре МТУСИ
Оборудование в Квантовом центре МТУСИ
1 из 3
Оборудование в Квантовом центре МТУСИ
© Фото : пресс-служба МТУСИ
© Фото : пресс-служба МТУСИОборудование в Квантовом центре МТУСИ
Оборудование в Квантовом центре МТУСИ
2 из 3
Оборудование в Квантовом центре МТУСИ
© Фото : пресс-служба МТУСИ
© Фото : пресс-служба МТУСИОборудование в Квантовом центре МТУСИ
Оборудование в Квантовом центре МТУСИ
3 из 3
Оборудование в Квантовом центре МТУСИ
© Фото : пресс-служба МТУСИ
1 из 3
Оборудование в Квантовом центре МТУСИ
© Фото : пресс-служба МТУСИ
2 из 3
Оборудование в Квантовом центре МТУСИ
© Фото : пресс-служба МТУСИ
3 из 3
Оборудование в Квантовом центре МТУСИ
© Фото : пресс-служба МТУСИ
"Взамен устаревших алгоритмов Диффи-Хеллмана выработки общего ключа и стандарта электронной подписи ГОСТ 34.10-2018, нами впервые предложены системы типа Classic McEliece на основе алгебро-геометрических кодов, параметры которых можно варьировать в зависимости от вычислительных возможностей защищаемой системы и требуемой степени обеспечения информационной безопасности. Это является неоспоримым преимуществом предлагаемого подхода и большим шагом вперед в сравнении с отечественной и мировой практикой", – отметил Панков.
Новые стандарты будут использоваться на цифровых платформах работы с данными для обеспечения потребностей граждан, бизнеса и власти, которые являются неотъемлемой частью современной информационной инфраструктуры страны, добавил ученый.
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