https://ria.ru/20221109/moskva-1830265689.html

Рекреационный центр "Детский автогородок" создали в Битцевском лесу

Рекреационный центр "Детский автогородок" создали в Битцевском лесу - РИА Новости, 09.11.2022

Рекреационный центр "Детский автогородок" создали в Битцевском лесу

Рекреационный центр "Детский автогородок" открылся на окраине Битцевского леса в столице, в нем юные пешеходы смогут изучать правила дорожного движения,... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T16:04

2022-11-09T16:04

2022-11-09T16:04

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

городское хозяйство москвы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/09/1830266250_0:94:1280:814_1920x0_80_0_0_5325510946bca30853b9e5dc4b00fb7a.jpg

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Рекреационный центр "Детский автогородок" открылся на окраине Битцевского леса в столице, в нем юные пешеходы смогут изучать правила дорожного движения, сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы."Рекреационный центр "Детский автогородок" создали на окраине Битцевского леса. В нем юные пешеходы и будущие водители смогут изучать правила дорожного движения. Площадка площадью более 600 квадратных метров обустроена на месте старых гаражей. Поблизости от нескольких школ и детских садов", - говорится в сообщении.Отмечается, что оборудование автогородка российского производства. Его разработали со специалистами ГИБДД, ведущими педагогами и детскими психологами. Некоторые комплектующие не имеют зарубежных аналогов.В сообщении указано, что для освоения детьми правил дорожного движения в игровой форме создали имитацию дорог с разметкой и элементами городской инфраструктуры. Так, на территории автогородка появились проезжая часть с разметкой, тротуары, островки безопасности, регулируемые и нерегулируемые перекрестки, дорожные и пешеходные светофоры, путевые знаки, железнодорожный переезд, "лежачий полицейский", а также макеты школы и остановки общественного транспорта."Все элементы автогородка пропорционально уменьшены — это позволит улучшить видимость, понимание и правильное восприятие детьми дорожной ситуации", - уточнили в сообщении.Отмечается, что на площадке можно проводить занятия по дорожной безопасности с ребятами от 3 до 12 лет.

https://ria.ru/20221108/progulki-1829941446.html

https://ria.ru/20221105/katki-1829319065.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, городское хозяйство москвы