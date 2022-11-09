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Рекреационный центр "Детский автогородок" создали в Битцевском лесу - РИА Новости, 09.11.2022
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Рекреационный центр "Детский автогородок" создали в Битцевском лесу
Рекреационный центр "Детский автогородок" создали в Битцевском лесу - РИА Новости, 09.11.2022
Рекреационный центр "Детский автогородок" создали в Битцевском лесу
Рекреационный центр "Детский автогородок" открылся на окраине Битцевского леса в столице, в нем юные пешеходы смогут изучать правила дорожного движения,... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T16:04
2022-11-09T16:04
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Рекреационный центр "Детский автогородок" открылся на окраине Битцевского леса в столице, в нем юные пешеходы смогут изучать правила дорожного движения, сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы."Рекреационный центр "Детский автогородок" создали на окраине Битцевского леса. В нем юные пешеходы и будущие водители смогут изучать правила дорожного движения. Площадка площадью более 600 квадратных метров обустроена на месте старых гаражей. Поблизости от нескольких школ и детских садов", - говорится в сообщении.Отмечается, что оборудование автогородка российского производства. Его разработали со специалистами ГИБДД, ведущими педагогами и детскими психологами. Некоторые комплектующие не имеют зарубежных аналогов.В сообщении указано, что для освоения детьми правил дорожного движения в игровой форме создали имитацию дорог с разметкой и элементами городской инфраструктуры. Так, на территории автогородка появились проезжая часть с разметкой, тротуары, островки безопасности, регулируемые и нерегулируемые перекрестки, дорожные и пешеходные светофоры, путевые знаки, железнодорожный переезд, "лежачий полицейский", а также макеты школы и остановки общественного транспорта."Все элементы автогородка пропорционально уменьшены — это позволит улучшить видимость, понимание и правильное восприятие детьми дорожной ситуации", - уточнили в сообщении.Отмечается, что на площадке можно проводить занятия по дорожной безопасности с ребятами от 3 до 12 лет.
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москва, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы
16:04 09.11.2022
 

Рекреационный центр "Детский автогородок" создали в Битцевском лесу

© Фото : Столичный комплекс городского хозяйств/TelegramРекреационный центр "Детский автогородок" создали на окраине Битцевского леса в Москве
Рекреационный центр Детский автогородок создали на окраине Битцевского леса в Москве - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© Фото : Столичный комплекс городского хозяйств/Telegram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Рекреационный центр "Детский автогородок" открылся на окраине Битцевского леса в столице, в нем юные пешеходы смогут изучать правила дорожного движения, сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
"Рекреационный центр "Детский автогородок" создали на окраине Битцевского леса. В нем юные пешеходы и будущие водители смогут изучать правила дорожного движения. Площадка площадью более 600 квадратных метров обустроена на месте старых гаражей. Поблизости от нескольких школ и детских садов", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что оборудование автогородка российского производства. Его разработали со специалистами ГИБДД, ведущими педагогами и детскими психологами. Некоторые комплектующие не имеют зарубежных аналогов.
В сообщении указано, что для освоения детьми правил дорожного движения в игровой форме создали имитацию дорог с разметкой и элементами городской инфраструктуры. Так, на территории автогородка появились проезжая часть с разметкой, тротуары, островки безопасности, регулируемые и нерегулируемые перекрестки, дорожные и пешеходные светофоры, путевые знаки, железнодорожный переезд, "лежачий полицейский", а также макеты школы и остановки общественного транспорта.
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"Все элементы автогородка пропорционально уменьшены — это позволит улучшить видимость, понимание и правильное восприятие детьми дорожной ситуации", - уточнили в сообщении.
Отмечается, что на площадке можно проводить занятия по дорожной безопасности с ребятами от 3 до 12 лет.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваГородское хозяйство Москвы
 
 
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