https://ria.ru/20221109/mordoviya-1830311662.html

Мордовия развивает сотрудничество с Ульяновской областью

Мордовия развивает сотрудничество с Ульяновской областью - РИА Новости, 09.11.2022

Мордовия развивает сотрудничество с Ульяновской областью

Мордовия и Ульяновская область расширяют партнерские отношения, об этом договорились главы регионов Артем Здунов и Алексей Русских, сообщает пресс-служба главы... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T17:55

2022-11-09T17:55

2022-11-09T17:55

республика мордовия

артем здунов

алексей русских

ульяновская область

республика мордовия

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 ноя - РИА Новости. Мордовия и Ульяновская область расширяют партнерские отношения, об этом договорились главы регионов Артем Здунов и Алексей Русских, сообщает пресс-служба главы республики.Делегация Мордовии во главе со Здуновым находится в Ульяновской области с рабочим визитом. В состав делегации Мордовии, помимо членов правительства, вошли представители 35 промышленных предприятий."В начале сентября мы побывали с бизнес-миссией у коллег, привезли оттуда много контрактов, сейчас ведётся работа между нашими предприятиями, начались отгрузки, товарооборот растёт. Наша задача – придать новый импульс межрегиональному сотрудничеству, найти новые цепочки для кооперации. Сегодня мы презентуем коллегам наш промышленный потенциал. Уверен, завяжутся новые контакты", - приводятся в сообщении слова Русских.По его словам, Ульяновская область заинтересована в более тесной кооперации с лидером тяжелого машиностроения "Рузхиммаш" и может предложить станки и режущий инструмент. Также вызывает интерес сотрудничество в сфере сельского хозяйства, в частности, опыт республики по развитию молочного животноводства.Глава Мордовии подчеркнул, что для республики перспективными направлениями сотрудничества с Ульяновской областью являются промышленность, сельское хозяйство, туризм и культура. "Только в прошлом году объёмы отгрузки товаров в Ульяновскую область мы увеличили в шесть раз. У нас большое количество соглашений - в общей сумме на 14 миллиардов рублей, по текущему году тоже есть значительный рост. Это и сельхознаправление, и направление по автокомпонентной базе. Наши регионы удобно расположены по отношению друг к другу – логистика понятная, между специалистами сложились контакты. Сейчас, когда идет переориентация на рынке, мы можем объединить усилия и помочь друг другу в поиске партнёров. По туристической деятельности тоже есть хорошие предложения", - сказал Здунов.Делегация Мордовии побывала на Ульяновском автомобильном заводе, осмотрела производство и приняла участие в круглом столе по вопросам промкооперации и импортозамещения. Предприятия Мордовии – "Резинотехника", "Орбита" и Саранский приборостроительный завод – презентовали свою продукцию и возможности производства, а также свои наработки, которые могут стать интересными для автопрома. Было отмечено, что по некоторым направлениям сотрудничества требуется просто восстановить утраченные связи и нынешнее прямое общение очень способствует этому.Мордовская делегация также побывала на предприятии по производству автомобилей специального назначения ООО "Автодом". "В ходе осмотра производственных мощностей стороны определили ряд взаимовыгодных направлений сотрудничества. Например, прозвучало предложение использовать при комплектовании систем внутреннего освещения спецавтомобилей мордовские источники света, а в реанимобили на стадии заводского оснащения устанавливать рециркуляторы саранского производства. Несколько перспективных направлений сотрудничества будут отрабатываться под эгидой регионального минпрома", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20221108/nagrady-1830069250.html

https://ria.ru/20221101/mordoviya-1828468264.html

https://ria.ru/20221021/fsb-1825592887.html

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артем здунов, алексей русских, ульяновская область, республика мордовия, россия