Рейтинг@Mail.ru
Мордовия развивает сотрудничество с Ульяновской областью - РИА Новости, 09.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Республика Мордовия
Республика Мордовия
https://ria.ru/20221109/mordoviya-1830311662.html
Мордовия развивает сотрудничество с Ульяновской областью
Мордовия развивает сотрудничество с Ульяновской областью - РИА Новости, 09.11.2022
Мордовия развивает сотрудничество с Ульяновской областью
Мордовия и Ульяновская область расширяют партнерские отношения, об этом договорились главы регионов Артем Здунов и Алексей Русских, сообщает пресс-служба главы... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T17:55
2022-11-09T17:55
республика мордовия
артем здунов
алексей русских
ульяновская область
республика мордовия
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101412/43/1014124338_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_da4905dd7ca8ee204f48224a7632ab8f.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 ноя - РИА Новости. Мордовия и Ульяновская область расширяют партнерские отношения, об этом договорились главы регионов Артем Здунов и Алексей Русских, сообщает пресс-служба главы республики.Делегация Мордовии во главе со Здуновым находится в Ульяновской области с рабочим визитом. В состав делегации Мордовии, помимо членов правительства, вошли представители 35 промышленных предприятий."В начале сентября мы побывали с бизнес-миссией у коллег, привезли оттуда много контрактов, сейчас ведётся работа между нашими предприятиями, начались отгрузки, товарооборот растёт. Наша задача – придать новый импульс межрегиональному сотрудничеству, найти новые цепочки для кооперации. Сегодня мы презентуем коллегам наш промышленный потенциал. Уверен, завяжутся новые контакты", - приводятся в сообщении слова Русских.По его словам, Ульяновская область заинтересована в более тесной кооперации с лидером тяжелого машиностроения "Рузхиммаш" и может предложить станки и режущий инструмент. Также вызывает интерес сотрудничество в сфере сельского хозяйства, в частности, опыт республики по развитию молочного животноводства.Глава Мордовии подчеркнул, что для республики перспективными направлениями сотрудничества с Ульяновской областью являются промышленность, сельское хозяйство, туризм и культура. "Только в прошлом году объёмы отгрузки товаров в Ульяновскую область мы увеличили в шесть раз. У нас большое количество соглашений - в общей сумме на 14 миллиардов рублей, по текущему году тоже есть значительный рост. Это и сельхознаправление, и направление по автокомпонентной базе. Наши регионы удобно расположены по отношению друг к другу – логистика понятная, между специалистами сложились контакты. Сейчас, когда идет переориентация на рынке, мы можем объединить усилия и помочь друг другу в поиске партнёров. По туристической деятельности тоже есть хорошие предложения", - сказал Здунов.Делегация Мордовии побывала на Ульяновском автомобильном заводе, осмотрела производство и приняла участие в круглом столе по вопросам промкооперации и импортозамещения. Предприятия Мордовии – "Резинотехника", "Орбита" и Саранский приборостроительный завод – презентовали свою продукцию и возможности производства, а также свои наработки, которые могут стать интересными для автопрома. Было отмечено, что по некоторым направлениям сотрудничества требуется просто восстановить утраченные связи и нынешнее прямое общение очень способствует этому.Мордовская делегация также побывала на предприятии по производству автомобилей специального назначения ООО "Автодом". "В ходе осмотра производственных мощностей стороны определили ряд взаимовыгодных направлений сотрудничества. Например, прозвучало предложение использовать при комплектовании систем внутреннего освещения спецавтомобилей мордовские источники света, а в реанимобили на стадии заводского оснащения устанавливать рециркуляторы саранского производства. Несколько перспективных направлений сотрудничества будут отрабатываться под эгидой регионального минпрома", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20221108/nagrady-1830069250.html
https://ria.ru/20221101/mordoviya-1828468264.html
https://ria.ru/20221021/fsb-1825592887.html
ульяновская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101412/43/1014124338_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c20e8bafde04605d9ebf3e2c0aa59050.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
артем здунов, алексей русских, ульяновская область, республика мордовия, россия
Республика Мордовия, Артем Здунов, Алексей Русских, Ульяновская область, Республика Мордовия, Россия
17:55 09.11.2022
 

Мордовия развивает сотрудничество с Ульяновской областью

© РИА Новости / Юлия Честнова / Перейти в медиабанкВид на центральную часть Саранска
Вид на центральную часть Саранска - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© РИА Новости / Юлия Честнова
Перейти в медиабанк
Вид на центральную часть Саранска. Архивное фото
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 ноя - РИА Новости. Мордовия и Ульяновская область расширяют партнерские отношения, об этом договорились главы регионов Артем Здунов и Алексей Русских, сообщает пресс-служба главы республики.
Делегация Мордовии во главе со Здуновым находится в Ульяновской области с рабочим визитом. В состав делегации Мордовии, помимо членов правительства, вошли представители 35 промышленных предприятий.
Комбайн во время уборки урожая - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
8 ноября, 19:29Республика Мордовия
Работников АПК наградили в Мордовии за рекордные результаты
"В начале сентября мы побывали с бизнес-миссией у коллег, привезли оттуда много контрактов, сейчас ведётся работа между нашими предприятиями, начались отгрузки, товарооборот растёт. Наша задача – придать новый импульс межрегиональному сотрудничеству, найти новые цепочки для кооперации. Сегодня мы презентуем коллегам наш промышленный потенциал. Уверен, завяжутся новые контакты", - приводятся в сообщении слова Русских.
По его словам, Ульяновская область заинтересована в более тесной кооперации с лидером тяжелого машиностроения "Рузхиммаш" и может предложить станки и режущий инструмент. Также вызывает интерес сотрудничество в сфере сельского хозяйства, в частности, опыт республики по развитию молочного животноводства.
Глава Мордовии подчеркнул, что для республики перспективными направлениями сотрудничества с Ульяновской областью являются промышленность, сельское хозяйство, туризм и культура. "Только в прошлом году объёмы отгрузки товаров в Ульяновскую область мы увеличили в шесть раз. У нас большое количество соглашений - в общей сумме на 14 миллиардов рублей, по текущему году тоже есть значительный рост. Это и сельхознаправление, и направление по автокомпонентной базе. Наши регионы удобно расположены по отношению друг к другу – логистика понятная, между специалистами сложились контакты. Сейчас, когда идет переориентация на рынке, мы можем объединить усилия и помочь друг другу в поиске партнёров. По туристической деятельности тоже есть хорошие предложения", - сказал Здунов.
Артем Здунов - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
1 ноября, 17:30Республика Мордовия
Промышленность Мордовии показывает рост, сообщили власти
Делегация Мордовии побывала на Ульяновском автомобильном заводе, осмотрела производство и приняла участие в круглом столе по вопросам промкооперации и импортозамещения. Предприятия Мордовии – "Резинотехника", "Орбита" и Саранский приборостроительный завод – презентовали свою продукцию и возможности производства, а также свои наработки, которые могут стать интересными для автопрома. Было отмечено, что по некоторым направлениям сотрудничества требуется просто восстановить утраченные связи и нынешнее прямое общение очень способствует этому.
Мордовская делегация также побывала на предприятии по производству автомобилей специального назначения ООО "Автодом". "В ходе осмотра производственных мощностей стороны определили ряд взаимовыгодных направлений сотрудничества. Например, прозвучало предложение использовать при комплектовании систем внутреннего освещения спецавтомобилей мордовские источники света, а в реанимобили на стадии заводского оснащения устанавливать рециркуляторы саранского производства. Несколько перспективных направлений сотрудничества будут отрабатываться под эгидой регионального минпрома", - отмечается в сообщении.
Нашивка на форме сотрудника ФСБ РФ - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
21 октября, 11:11
ФСБ предостерегла жителя Ульяновской области от работы на СБУ
 
Республика МордовияАртем ЗдуновАлексей РусскихУльяновская областьРеспублика МордовияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала