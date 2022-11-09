https://ria.ru/20221109/moldaviya-1830305528.html
В МИД ответили на обвинения в использовании поставок газа против Молдавии
В МИД ответили на обвинения в использовании поставок газа против Молдавии - РИА Новости, 09.11.2022
В МИД ответили на обвинения в использовании поставок газа против Молдавии
Обвинения РФ в использовании поставок газа как энергетического оружия против Молдавии лишены оснований, направлены на отвлечение внимания граждан от... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T17:41
2022-11-09T17:41
2022-11-09T17:41
мария захарова
молдавия
газпром
молдовагаз
россия
кишинев
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Обвинения РФ в использовании поставок газа как энергетического оружия против Молдавии лишены оснований, направлены на отвлечение внимания граждан от внутриполитических проблем, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.Ранее вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну сообщил, что в ноябре Молдавия получит от "Газпрома" 51% от необходимого стране объема газа, в связи с чем Кишинев может подать в суд на "Газпром"."По поводу размышлений о том, что Россия использует поставки газа как некое энергетическое оружие и опять же инструмент политического давления. Это уже какой-то абсурд. Когда все было более-менее спокойно, на протяжении десятилетий, мы же это тоже все слышали, а при этом нашим газом все пользовались, топились, развивалась экономика - и все равно это было оружие... Как вам с таким оружием, нормально жилось? В чем проблема была?" - сказала она в ходе брифинга, отвечая на вопрос молдавского СМИ.Она отметила, что Россия десятилетиями поставляет газ, в том числе в Европейский союз, в Европу, и всегда в последние годы российская сторона слышала, что это оружие."При этом этим как бы оружием все пользовались, использовали как топливо, как главный рычаг развития экономики и так далее. При этом все равно называли это оружием", - добавила Захарова.Она пояснила, что молдавская сторона ранее обращалась к "Газпрому" с просьбой о смягчении контрактных обязательств в части объемов поставок, и российская сторона всегда с пониманием относилась к просьбам молдавских партнеров."Абсолютно надуманными являются обвинения в том, что Россия использует газовую тему для "изменения европейского курса Молдавии"... Никогда не считали препятствием европейский курс Молдавии для развития российско-молдавского сотрудничества", - заключила Захарова.Власти Молдавии в октябре прошлого года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" сообщил, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию, если страна нарушит обязательства по оплате, а также из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности АО "Молдовагаз".
https://ria.ru/20221108/gaz-1830022952.html
https://ria.ru/20221103/gaz-1828922410.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мария захарова, молдавия, газпром, молдовагаз, россия, кишинев
Мария Захарова, Молдавия, Газпром, Молдовагаз, Россия, Кишинев
В МИД ответили на обвинения в использовании поставок газа против Молдавии
В МИД заявили, что обвинения в использовании поставок газа против Молдавии надуманны
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Обвинения РФ в использовании поставок газа как энергетического оружия против Молдавии лишены оснований, направлены на отвлечение внимания граждан от внутриполитических проблем, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Ранее вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну сообщил, что в ноябре Молдавия получит от "Газпрома
" 51% от необходимого стране объема газа, в связи с чем Кишинев
может подать в суд на "Газпром".
"По поводу размышлений о том, что Россия использует поставки газа как некое энергетическое оружие и опять же инструмент политического давления. Это уже какой-то абсурд. Когда все было более-менее спокойно, на протяжении десятилетий, мы же это тоже все слышали, а при этом нашим газом все пользовались, топились, развивалась экономика - и все равно это было оружие... Как вам с таким оружием, нормально жилось? В чем проблема была?" - сказала она в ходе брифинга, отвечая на вопрос молдавского СМИ.
Она отметила, что Россия десятилетиями поставляет газ, в том числе в Европейский союз, в Европу
, и всегда в последние годы российская сторона слышала, что это оружие.
"При этом этим как бы оружием все пользовались, использовали как топливо, как главный рычаг развития экономики и так далее. При этом все равно называли это оружием", - добавила Захарова.
"Интересная логика: так не бывает - либо энергетическое оружие, либо все-таки топливо... Вот эта риторика с подачи очень многих на Западе начинает использоваться и руководством Молдавии... Социально-экономическая и внутриполитическая ситуация в стране, видимо, настолько непростая, что просто историй о некой российской военной угрозе уже недостаточно для того, чтобы отвлечь внимание граждан от насущных проблем, нужно теперь и на тему газа порассуждать", - подчеркнула официальный представитель российского МИД.
Она пояснила, что молдавская сторона ранее обращалась к "Газпрому" с просьбой о смягчении контрактных обязательств в части объемов поставок, и российская сторона всегда с пониманием относилась к просьбам молдавских партнеров.
"Абсолютно надуманными являются обвинения в том, что Россия использует газовую тему для "изменения европейского курса Молдавии"... Никогда не считали препятствием европейский курс Молдавии для развития российско-молдавского сотрудничества", - заключила Захарова.
Власти Молдавии в октябре прошлого года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз
" в 2022 году. "Газпром" сообщил, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию, если страна нарушит обязательства по оплате, а также из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности АО "Молдовагаз".