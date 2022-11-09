https://ria.ru/20221109/moldaviya-1830175404.html

В Молдавии родители выступили против кампании по ЛГБТ-пропаганде в школах

В Молдавии родители выступили против кампании по ЛГБТ-пропаганде в школах - РИА Новости, 09.11.2022

В Молдавии родители выступили против кампании по ЛГБТ-пропаганде в школах

Родители учащихся средних учебных заведений в Молдавии начали сбор подписей против кампании "ЛГБТ-дети в вашей школе", соответствующая петиция опубликована в... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T11:53

2022-11-09T11:53

2022-11-09T11:54

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молдавия

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КИШИНЕВ, 9 ноя – РИА Новости. Родители учащихся средних учебных заведений в Молдавии начали сбор подписей против кампании "ЛГБТ-дети в вашей школе", соответствующая петиция опубликована в среду на специализированной онлайн-площадке Petitieonline.com.Накануне власти республики заявили, что стартовала кампания "ЛГБТ-дети в вашей школе" в поддержку защиты прав гомосексуалистов."Призываем администрацию всех учебных заведений не принимать участие в сомнительных кампаниях, направленных против нормального развития наших детей. Со своей стороны уведомляем об открытом бойкотировании всех инициатив, связанных с пропагандой ЛГБТ в школах и, в случае необходимости, составим коллективное обращение в вышестоящие структуры", - говорится в тексте обращения, адресованного министерству образования Молдавии.Пресс-секретарь ведомства Виорика Пиструй заявила кишиневскому телеканалу ТВ-8, что руководство министерства непричастно к проведению в республике данной кампании."Кампания "ЛГБТ-дети в твоей школе" не инициировалась и не координировалась министерством образования и исследований. Мы заботимся об обеспечении безопасной и защищенной образовательной среды для каждого ребенка", - сказала Пиструй.В Молдавии ряд политических и общественных деятелей, гражданских активистов, духовенство осудили инициативу по запуску кампании "ЛГБТ-дети в твоей школе", отметив, что данная акция является прямой атакой на институт семьи и традиционные ценности.

https://ria.ru/20221108/moldaviya-1829995570.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221102/propaganda-1828815333.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, молдавия