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В Молдавии родители выступили против кампании по ЛГБТ-пропаганде в школах - РИА Новости, 09.11.2022
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В Молдавии родители выступили против кампании по ЛГБТ-пропаганде в школах
В Молдавии родители выступили против кампании по ЛГБТ-пропаганде в школах - РИА Новости, 09.11.2022
В Молдавии родители выступили против кампании по ЛГБТ-пропаганде в школах
Родители учащихся средних учебных заведений в Молдавии начали сбор подписей против кампании "ЛГБТ-дети в вашей школе", соответствующая петиция опубликована в... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T11:53
2022-11-09T11:54
в мире
молдавия
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КИШИНЕВ, 9 ноя – РИА Новости. Родители учащихся средних учебных заведений в Молдавии начали сбор подписей против кампании "ЛГБТ-дети в вашей школе", соответствующая петиция опубликована в среду на специализированной онлайн-площадке Petitieonline.com.Накануне власти республики заявили, что стартовала кампания "ЛГБТ-дети в вашей школе" в поддержку защиты прав гомосексуалистов."Призываем администрацию всех учебных заведений не принимать участие в сомнительных кампаниях, направленных против нормального развития наших детей. Со своей стороны уведомляем об открытом бойкотировании всех инициатив, связанных с пропагандой ЛГБТ в школах и, в случае необходимости, составим коллективное обращение в вышестоящие структуры", - говорится в тексте обращения, адресованного министерству образования Молдавии.Пресс-секретарь ведомства Виорика Пиструй заявила кишиневскому телеканалу ТВ-8, что руководство министерства непричастно к проведению в республике данной кампании."Кампания "ЛГБТ-дети в твоей школе" не инициировалась и не координировалась министерством образования и исследований. Мы заботимся об обеспечении безопасной и защищенной образовательной среды для каждого ребенка", - сказала Пиструй.В Молдавии ряд политических и общественных деятелей, гражданских активистов, духовенство осудили инициативу по запуску кампании "ЛГБТ-дети в твоей школе", отметив, что данная акция является прямой атакой на институт семьи и традиционные ценности.
https://ria.ru/20221108/moldaviya-1829995570.html
https://radiosputnik.ria.ru/20221102/propaganda-1828815333.html
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в мире, молдавия
В мире, Молдавия
11:53 09.11.2022 (обновлено: 11:54 09.11.2022)
 
В Молдавии родители выступили против кампании по ЛГБТ-пропаганде в школах

В Молдавии родители создали петицию против кампании по ЛГБТ-пропаганде в школах

© Depositphotos.com / Leonid AndronovТриумфальная арка в Кишиневе
Триумфальная арка в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© Depositphotos.com / Leonid Andronov
Триумфальная арка в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 9 ноя – РИА Новости. Родители учащихся средних учебных заведений в Молдавии начали сбор подписей против кампании "ЛГБТ-дети в вашей школе", соответствующая петиция опубликована в среду на специализированной онлайн-площадке Petitieonline.com.
Накануне власти республики заявили, что стартовала кампания "ЛГБТ-дети в вашей школе" в поддержку защиты прав гомосексуалистов.
Прохожие у здания Правительства Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
8 ноября, 15:55
Соцпартия Молдавии осудила кампанию по ЛГБТ-пропаганде в школах
"Призываем администрацию всех учебных заведений не принимать участие в сомнительных кампаниях, направленных против нормального развития наших детей. Со своей стороны уведомляем об открытом бойкотировании всех инициатив, связанных с пропагандой ЛГБТ в школах и, в случае необходимости, составим коллективное обращение в вышестоящие структуры", - говорится в тексте обращения, адресованного министерству образования Молдавии.
Пресс-секретарь ведомства Виорика Пиструй заявила кишиневскому телеканалу ТВ-8, что руководство министерства непричастно к проведению в республике данной кампании.
"Кампания "ЛГБТ-дети в твоей школе" не инициировалась и не координировалась министерством образования и исследований. Мы заботимся об обеспечении безопасной и защищенной образовательной среды для каждого ребенка", - сказала Пиструй.
В Молдавии ряд политических и общественных деятелей, гражданских активистов, духовенство осудили инициативу по запуску кампании "ЛГБТ-дети в твоей школе", отметив, что данная акция является прямой атакой на институт семьи и традиционные ценности.
Школьные учебники в продаже - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
2 ноября, 22:09В России
Минпросвещения РФ предложило проверять учебники на ЛГБТ-пропаганду
 
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