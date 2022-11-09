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Многодетные семьи с четырьмя детьми освободят от частичной мобилизации - РИА Новости, 09.11.2022
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Многодетные семьи с четырьмя детьми освободят от частичной мобилизации
Многодетные семьи с четырьмя детьми освободят от частичной мобилизации - РИА Новости, 09.11.2022
Многодетные семьи с четырьмя детьми освободят от частичной мобилизации
Депутаты всех фракций Госдумы внесли в палату законопроект об освобождении от частичной мобилизации многодетных семей с четырьмя детьми до 18 лет, он доступен в РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T15:15
2022-11-09T15:19
общество
госдума рф
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Депутаты всех фракций Госдумы внесли в палату законопроект об освобождении от частичной мобилизации многодетных семей с четырьмя детьми до 18 лет, он доступен в думской базе данных."Считаем необходимым внести изменение в действующее законодательство, освободив от частичной мобилизации многодетные семьи, подняв возраст детей до 18 лет", - пишут авторы проекта в пояснительной записке к нему, отмечая, что изменения вносятся в закон, по которому освобождение предоставляется семьям с четырьмя детьми.Также они напомнили, что на данный момент в соответствии с законом "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации" установлено, что отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации предоставляется гражданам: имеющим на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет или имеющим на иждивении и воспитывающим без матери одного ребенка и более в возрасте до 16 лет... имеющим жену, срок беременности которой составляет не менее 22 недель, и имеющим на иждивении трех детей в возрасте до 16 лет.
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общество, госдума рф, частичная мобилизация в россии
Общество, Госдума РФ, Частичная мобилизация в России
15:15 09.11.2022 (обновлено: 15:19 09.11.2022)
 
Многодетные семьи с четырьмя детьми освободят от частичной мобилизации

Многодетные семьи с четырьмя детьми до 18 лет освободят от частичной мобилизации

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкОформление документов в пункте предварительного сбора граждан
Оформление документов в пункте предварительного сбора граждан - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Оформление документов в пункте предварительного сбора граждан. Архивное фото
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Депутаты всех фракций Госдумы внесли в палату законопроект об освобождении от частичной мобилизации многодетных семей с четырьмя детьми до 18 лет, он доступен в думской базе данных.
"Считаем необходимым внести изменение в действующее законодательство, освободив от частичной мобилизации многодетные семьи, подняв возраст детей до 18 лет", - пишут авторы проекта в пояснительной записке к нему, отмечая, что изменения вносятся в закон, по которому освобождение предоставляется семьям с четырьмя детьми.
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Также они напомнили, что на данный момент в соответствии с законом "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации" установлено, что отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации предоставляется гражданам: имеющим на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет или имеющим на иждивении и воспитывающим без матери одного ребенка и более в возрасте до 16 лет... имеющим жену, срок беременности которой составляет не менее 22 недель, и имеющим на иждивении трех детей в возрасте до 16 лет.
 
ОбществоГосдума РФЧастичная мобилизация в России
 
 
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