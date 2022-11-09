https://ria.ru/20221109/mobilizatsiya-1830250465.html

Многодетные семьи с четырьмя детьми освободят от частичной мобилизации

Многодетные семьи с четырьмя детьми освободят от частичной мобилизации - РИА Новости, 09.11.2022

Многодетные семьи с четырьмя детьми освободят от частичной мобилизации

Депутаты всех фракций Госдумы внесли в палату законопроект об освобождении от частичной мобилизации многодетных семей с четырьмя детьми до 18 лет, он доступен в РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T15:15

2022-11-09T15:15

2022-11-09T15:19

общество

госдума рф

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Депутаты всех фракций Госдумы внесли в палату законопроект об освобождении от частичной мобилизации многодетных семей с четырьмя детьми до 18 лет, он доступен в думской базе данных."Считаем необходимым внести изменение в действующее законодательство, освободив от частичной мобилизации многодетные семьи, подняв возраст детей до 18 лет", - пишут авторы проекта в пояснительной записке к нему, отмечая, что изменения вносятся в закон, по которому освобождение предоставляется семьям с четырьмя детьми.Также они напомнили, что на данный момент в соответствии с законом "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации" установлено, что отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации предоставляется гражданам: имеющим на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет или имеющим на иждивении и воспитывающим без матери одного ребенка и более в возрасте до 16 лет... имеющим жену, срок беременности которой составляет не менее 22 недель, и имеющим на иждивении трех детей в возрасте до 16 лет.

https://ria.ru/20221021/mobilizatsiya-1825595574.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, госдума рф, частичная мобилизация в россии