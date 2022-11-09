https://ria.ru/20221109/mi-2-1830154973.html

СК возбудил дело после крушения Ми-2 в Костромской области

СК возбудил дело после крушения Ми-2 в Костромской области - РИА Новости, 09.11.2022

СК возбудил дело после крушения Ми-2 в Костромской области

Следственный комитет России возбудил дело по статье о нарушении правил безопасности после крушения вертолета Ми-2 в Костромской области, сообщается в... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T10:46

2022-11-09T10:46

2022-11-09T10:57

происшествия

костромская область

следственный комитет россии (ск рф)

ми-2

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Следственный комитет России возбудил дело по статье о нарушении правил безопасности после крушения вертолета Ми-2 в Костромской области, сообщается в Telegram-канале СК РФ.Накануне при аварийной посадке выполнявшего санитарный рейс вертолета Ми-2 в Костромской области погиб пациент, которого эвакуировали с инфарктом, два пилота и два фельдшера получили травмы."Возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ по факту крушения вертолета гражданской авиации Ми-2 и гибели пассажира", - говорится в сообщении.Отмечается, что следователи осмотрели место происшествия, изъяли черный ящик, получены образцы авиатоплива, назначены судмедэкспертизы, летно-техническая и химическая экспертизы, проведены допросы.

https://ria.ru/20221108/mi-2-1830083417.html

костромская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, костромская область, следственный комитет россии (ск рф), ми-2