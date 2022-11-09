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СК возбудил дело после крушения Ми-2 в Костромской области - РИА Новости, 09.11.2022
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СК возбудил дело после крушения Ми-2 в Костромской области
СК возбудил дело после крушения Ми-2 в Костромской области - РИА Новости, 09.11.2022
СК возбудил дело после крушения Ми-2 в Костромской области
Следственный комитет России возбудил дело по статье о нарушении правил безопасности после крушения вертолета Ми-2 в Костромской области, сообщается в... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T10:46
2022-11-09T10:57
происшествия
костромская область
следственный комитет россии (ск рф)
ми-2
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Следственный комитет России возбудил дело по статье о нарушении правил безопасности после крушения вертолета Ми-2 в Костромской области, сообщается в Telegram-канале СК РФ.Накануне при аварийной посадке выполнявшего санитарный рейс вертолета Ми-2 в Костромской области погиб пациент, которого эвакуировали с инфарктом, два пилота и два фельдшера получили травмы."Возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ по факту крушения вертолета гражданской авиации Ми-2 и гибели пассажира", - говорится в сообщении.Отмечается, что следователи осмотрели место происшествия, изъяли черный ящик, получены образцы авиатоплива, назначены судмедэкспертизы, летно-техническая и химическая экспертизы, проведены допросы.
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происшествия, костромская область, следственный комитет россии (ск рф), ми-2
Происшествия, Костромская область, Следственный комитет России (СК РФ), Ми-2
10:46 09.11.2022 (обновлено: 10:57 09.11.2022)
 
СК возбудил дело после крушения Ми-2 в Костромской области

СК возбудил дело о нарушении правил безопасности после крушения Ми-2 в Костромской области

© Фото : Северо-Западная транспортная прокуратураНа месте происшествия с вертолетом Ми-2 в Костромской области
На месте происшествия с вертолетом Ми-2 в Костромской области - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© Фото : Северо-Западная транспортная прокуратура
На месте происшествия с вертолетом Ми-2 в Костромской области
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Следственный комитет России возбудил дело по статье о нарушении правил безопасности после крушения вертолета Ми-2 в Костромской области, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
Накануне при аварийной посадке выполнявшего санитарный рейс вертолета Ми-2 в Костромской области погиб пациент, которого эвакуировали с инфарктом, два пилота и два фельдшера получили травмы.
"Возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ по факту крушения вертолета гражданской авиации Ми-2 и гибели пассажира", - говорится в сообщении.
Отмечается, что следователи осмотрели место происшествия, изъяли черный ящик, получены образцы авиатоплива, назначены судмедэкспертизы, летно-техническая и химическая экспертизы, проведены допросы.
Вертолет МИ-2 во время соревнования по вертолетному спорту - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
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ПроисшествияКостромская областьСледственный комитет России (СК РФ)Ми-2
 
 
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