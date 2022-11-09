https://ria.ru/20221109/mi-2-1830154973.html
СК возбудил дело после крушения Ми-2 в Костромской области
СК возбудил дело после крушения Ми-2 в Костромской области - РИА Новости, 09.11.2022
СК возбудил дело после крушения Ми-2 в Костромской области
Следственный комитет России возбудил дело по статье о нарушении правил безопасности после крушения вертолета Ми-2 в Костромской области, сообщается в... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T10:46
2022-11-09T10:46
2022-11-09T10:57
происшествия
костромская область
следственный комитет россии (ск рф)
ми-2
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Следственный комитет России возбудил дело по статье о нарушении правил безопасности после крушения вертолета Ми-2 в Костромской области, сообщается в Telegram-канале СК РФ.Накануне при аварийной посадке выполнявшего санитарный рейс вертолета Ми-2 в Костромской области погиб пациент, которого эвакуировали с инфарктом, два пилота и два фельдшера получили травмы."Возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ по факту крушения вертолета гражданской авиации Ми-2 и гибели пассажира", - говорится в сообщении.Отмечается, что следователи осмотрели место происшествия, изъяли черный ящик, получены образцы авиатоплива, назначены судмедэкспертизы, летно-техническая и химическая экспертизы, проведены допросы.
https://ria.ru/20221108/mi-2-1830083417.html
костромская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, костромская область, следственный комитет россии (ск рф), ми-2
Происшествия, Костромская область, Следственный комитет России (СК РФ), Ми-2
10:46 09.11.2022 (обновлено: 10:57 09.11.2022)
СК возбудил дело после крушения Ми-2 в Костромской области
СК возбудил дело о нарушении правил безопасности после крушения Ми-2 в Костромской области