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Министр экономики Украины предложила заменить Россию на рынке металлургии - РИА Новости, 09.11.2022
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Министр экономики Украины предложила заменить Россию на рынке металлургии
Министр экономики Украины предложила заменить Россию на рынке металлургии - РИА Новости, 09.11.2022
Министр экономики Украины предложила заменить Россию на рынке металлургии
Министр экономики и первый вице-премьер-министр Украины Юлия Свириденко во время встречи с министром торговли США Джиной Раймондо предложила США включить... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T13:24
2022-11-09T13:24
в мире
экономика
россия
украина
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Министр экономики и первый вице-премьер-министр Украины Юлия Свириденко во время встречи с министром торговли США Джиной Раймондо предложила США включить украинскую руду и другую продукцию в западную цепочку поставок и заменить на этих рынках Россию."Сталь - это сфера, где мы особенно заинтересованы в расширении санкций против России и в доступе на американский рынок. Вся российская металлургическая продукция должна оказаться под санкциями США. С этой целью мы призываем включить украинскую руду и другую продукцию в западную цепочку поставок и заменить на этих рынках Россию. Также важно приравнять украинскую руду и чугун к продукции из ЕС и продолжить освобождение от налоговых тарифов (по крайней мере, до конца 2024 года) продукции украинского экспорта", - заявила Свириденко. Ее слова приводит сайт кабинета министров Украины.
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в мире, экономика, россия, украина
В мире, Экономика, Россия, Украина
13:24 09.11.2022
 
Министр экономики Украины предложила заменить Россию на рынке металлургии

Министр экономики Украины Свириденко предложила заменить Россию на рынке металлургии

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанкРабочий в литейном цехе завода
Рабочий в литейном цехе завода - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Рабочий в литейном цехе завода. Архивное фото
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Министр экономики и первый вице-премьер-министр Украины Юлия Свириденко во время встречи с министром торговли США Джиной Раймондо предложила США включить украинскую руду и другую продукцию в западную цепочку поставок и заменить на этих рынках Россию.
"Сталь - это сфера, где мы особенно заинтересованы в расширении санкций против России и в доступе на американский рынок. Вся российская металлургическая продукция должна оказаться под санкциями США. С этой целью мы призываем включить украинскую руду и другую продукцию в западную цепочку поставок и заменить на этих рынках Россию. Также важно приравнять украинскую руду и чугун к продукции из ЕС и продолжить освобождение от налоговых тарифов (по крайней мере, до конца 2024 года) продукции украинского экспорта", - заявила Свириденко. Ее слова приводит сайт кабинета министров Украины.
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