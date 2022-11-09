https://ria.ru/20221109/metallurgiya-1830201685.html

Министр экономики Украины предложила заменить Россию на рынке металлургии

Министр экономики Украины предложила заменить Россию на рынке металлургии - РИА Новости, 09.11.2022

Министр экономики Украины предложила заменить Россию на рынке металлургии

Министр экономики и первый вице-премьер-министр Украины Юлия Свириденко во время встречи с министром торговли США Джиной Раймондо предложила США включить... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T13:24

2022-11-09T13:24

2022-11-09T13:24

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Министр экономики и первый вице-премьер-министр Украины Юлия Свириденко во время встречи с министром торговли США Джиной Раймондо предложила США включить украинскую руду и другую продукцию в западную цепочку поставок и заменить на этих рынках Россию."Сталь - это сфера, где мы особенно заинтересованы в расширении санкций против России и в доступе на американский рынок. Вся российская металлургическая продукция должна оказаться под санкциями США. С этой целью мы призываем включить украинскую руду и другую продукцию в западную цепочку поставок и заменить на этих рынках Россию. Также важно приравнять украинскую руду и чугун к продукции из ЕС и продолжить освобождение от налоговых тарифов (по крайней мере, до конца 2024 года) продукции украинского экспорта", - заявила Свириденко. Ее слова приводит сайт кабинета министров Украины.

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, экономика, россия, украина