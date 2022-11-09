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Врио главы ЛНР Пасечник вручил Мединскому орден Дружбы - РИА Новости, 09.11.2022
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Врио главы ЛНР Пасечник вручил Мединскому орден Дружбы
Врио главы ЛНР Пасечник вручил Мединскому орден Дружбы - РИА Новости, 09.11.2022
Врио главы ЛНР Пасечник вручил Мединскому орден Дружбы
Врио главы ЛНР Леонид Пасечник заявил, что вручил помощнику президента России Владимиру Мединскому орден Дружбы и благодарственное письмо коллективу... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T20:31
2022-11-09T20:31
леонид пасечник
владимир мединский
луганская народная республика
российское военно-историческое общество (рвио)
россия
донбасс
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ЛУГАНСК, 9 ноя - РИА Новости. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник заявил, что вручил помощнику президента России Владимиру Мединскому орден Дружбы и благодарственное письмо коллективу общественной организации "Российское военно-историческое общество" за помощь в сохранении памятников Донбасса.В частности, речь идет о спасении от разрушения мемориала "Непокоренные" и восстановлении памятника князю Игорю.Пасечник также добавил, что на встрече с&nbsp; Мединским и коллективом РВИО наметили дальнейшие шаги по укреплению сотрудничества и сохранению объектов культурного наследия Донбасса.По его словам,&nbsp; участники встречи сделали особый акцент на важности патриотического воспитания молодежи. Пасечник отметил необходимость "оградить неокрепшие умы от националистической пропаганды и снабдить школы качественной литературой".В середине октября Пасечник говорил, что региональное отделение РВИО заработало в Луганской народной республике. Председателем РВИО является помощник президента Владимир Мединский.
https://ria.ru/20220705/zelenskiy-1800481010.html
луганская народная республика
россия
донбасс
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леонид пасечник, владимир мединский, луганская народная республика, российское военно-историческое общество (рвио), россия, донбасс
Леонид Пасечник, Владимир Мединский, Луганская Народная Республика, Российское военно-историческое общество (РВИО), Россия, Донбасс
20:31 09.11.2022
 
Врио главы ЛНР Пасечник вручил Мединскому орден Дружбы

Врио главы ЛНР Пасечник вручил помощнику президента Мединскому орден Дружбы

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в медиабанкВладимир Мединский
Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Владимир Мединский. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 9 ноя - РИА Новости. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник заявил, что вручил помощнику президента России Владимиру Мединскому орден Дружбы и благодарственное письмо коллективу общественной организации "Российское военно-историческое общество" за помощь в сохранении памятников Донбасса.
"В знак признательности народа Луганщины вручил Владимиру Мединскому Орден Дружбы, а коллективу РВИО — благодарственное письмо за личное участие в сохранении нашей общей истории и противодействии попыткам ее искажения", - написал Пасечник в своем Telegram-канале.
В частности, речь идет о спасении от разрушения мемориала "Непокоренные" и восстановлении памятника князю Игорю.
Пасечник также добавил, что на встрече с  Мединским и коллективом РВИО наметили дальнейшие шаги по укреплению сотрудничества и сохранению объектов культурного наследия Донбасса.
По его словам,  участники встречи сделали особый акцент на важности патриотического воспитания молодежи. Пасечник отметил необходимость "оградить неокрепшие умы от националистической пропаганды и снабдить школы качественной литературой".
В середине октября Пасечник говорил, что региональное отделение РВИО заработало в Луганской народной республике. Председателем РВИО является помощник президента Владимир Мединский.
Помощник президента России Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
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Леонид ПасечникВладимир МединскийЛуганская Народная РеспубликаРоссийское военно-историческое общество (РВИО)РоссияДонбасс
 
 
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