https://ria.ru/20221109/medinskiy-1830356775.html
Врио главы ЛНР Пасечник вручил Мединскому орден Дружбы
Врио главы ЛНР Пасечник вручил Мединскому орден Дружбы - РИА Новости, 09.11.2022
Врио главы ЛНР Пасечник вручил Мединскому орден Дружбы
Врио главы ЛНР Леонид Пасечник заявил, что вручил помощнику президента России Владимиру Мединскому орден Дружбы и благодарственное письмо коллективу... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T20:31
2022-11-09T20:31
2022-11-09T20:31
леонид пасечник
владимир мединский
луганская народная республика
российское военно-историческое общество (рвио)
россия
донбасс
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ЛУГАНСК, 9 ноя - РИА Новости. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник заявил, что вручил помощнику президента России Владимиру Мединскому орден Дружбы и благодарственное письмо коллективу общественной организации "Российское военно-историческое общество" за помощь в сохранении памятников Донбасса.В частности, речь идет о спасении от разрушения мемориала "Непокоренные" и восстановлении памятника князю Игорю.Пасечник также добавил, что на встрече с Мединским и коллективом РВИО наметили дальнейшие шаги по укреплению сотрудничества и сохранению объектов культурного наследия Донбасса.По его словам, участники встречи сделали особый акцент на важности патриотического воспитания молодежи. Пасечник отметил необходимость "оградить неокрепшие умы от националистической пропаганды и снабдить школы качественной литературой".В середине октября Пасечник говорил, что региональное отделение РВИО заработало в Луганской народной республике. Председателем РВИО является помощник президента Владимир Мединский.
https://ria.ru/20220705/zelenskiy-1800481010.html
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леонид пасечник, владимир мединский, луганская народная республика, российское военно-историческое общество (рвио), россия, донбасс
Леонид Пасечник, Владимир Мединский, Луганская Народная Республика, Российское военно-историческое общество (РВИО), Россия, Донбасс
Врио главы ЛНР Пасечник вручил Мединскому орден Дружбы
Врио главы ЛНР Пасечник вручил помощнику президента Мединскому орден Дружбы