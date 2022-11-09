Андрей Воробьев вручил медаль "За отвагу" добровольцу - участнику СВО
© Фото : Пресс-служба правительства Московской областиАндрей Воробьев вручил медаль "За отвагу" добровольцу Игорю Башкину
© Фото : Пресс-служба правительства Московской области
МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил медаль "За отвагу" добровольцу Игорю Башкину, вернувшемуся домой из зоны проведения спецоперации, и пообщался с его семьей сообщает пресс-служба облправительства.
Сын добровольца Тимур также принимал участие в спецоперации.
"Меня, как и моих коллег, мою команду поразила ваша история. Тимур первый ушел добровольцем в зону специальной военной операции. А отец не смог усидеть дома и отправился следом за ним. Знаю, что вы прошли Афганистан и сына достойного воспитали. Я хочу вручить вам награду, указ о присвоении которой подписал президент, и просто пообщаться, узнать, как вы себя чувствуете, какое дополнительное внимание нужно тем, кто находится на передовой. Мы стараемся максимально оказывать содействие – это и выплаты, и обмундирование, которое необходимо дополнительно, ну и, конечно, забота о семьях", - приводятся в сообщении слова Воробьева.
Под командованием Игоря Башкина его взвод неоднократно выполнял сложные боевые задачи по уничтожению боевого поста противника, ликвидации вражеского дрона, отражению нападений на свой пост. В июле доброволец получил контузию и ему пришлось вернуться домой.