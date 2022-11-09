https://ria.ru/20221109/medal-1830189187.html

Андрей Воробьев вручил медаль "За отвагу" добровольцу - участнику СВО

Андрей Воробьев вручил медаль "За отвагу" добровольцу - участнику СВО - РИА Новости, 09.11.2022

Андрей Воробьев вручил медаль "За отвагу" добровольцу - участнику СВО

Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил медаль "За отвагу" добровольцу Игорю Башкину, вернувшемуся домой из зоны проведения спецоперации, и... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T12:33

2022-11-09T12:33

2022-11-09T12:33

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/09/1830186219_0:113:1616:1023_1920x0_80_0_0_57c5244279b6de2524c2b2f1e4589670.jpg

МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил медаль "За отвагу" добровольцу Игорю Башкину, вернувшемуся домой из зоны проведения спецоперации, и пообщался с его семьей сообщает пресс-служба облправительства.Сын добровольца Тимур также принимал участие в спецоперации."Меня, как и моих коллег, мою команду поразила ваша история. Тимур первый ушел добровольцем в зону специальной военной операции. А отец не смог усидеть дома и отправился следом за ним. Знаю, что вы прошли Афганистан и сына достойного воспитали. Я хочу вручить вам награду, указ о присвоении которой подписал президент, и просто пообщаться, узнать, как вы себя чувствуете, какое дополнительное внимание нужно тем, кто находится на передовой. Мы стараемся максимально оказывать содействие – это и выплаты, и обмундирование, которое необходимо дополнительно, ну и, конечно, забота о семьях", - приводятся в сообщении слова Воробьева.Под командованием Игоря Башкина его взвод неоднократно выполнял сложные боевые задачи по уничтожению боевого поста противника, ликвидации вражеского дрона, отражению нападений на свой пост. В июле доброволец получил контузию и ему пришлось вернуться домой.

https://ria.ru/20221107/regvyplaty-1829627574.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), андрей воробьев