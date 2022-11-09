https://ria.ru/20221109/lizing-1830165678.html
ПСБ Лизинг увеличил объемы льготного лизинга автотранспорта в три раза
ПСБ Лизинг увеличил объемы льготного лизинга автотранспорта в три раза - РИА Новости, 09.11.2022
ПСБ Лизинг увеличил объемы льготного лизинга автотранспорта в три раза
ПСБ Лизинг в 2022 году почти втрое по сравнению с прошлым годом нарастил объемы сделок на приобретение отечественных автомобилей различных классов и... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T11:25
2022-11-09T11:25
2022-11-09T11:25
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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. ПСБ Лизинг в 2022 году почти втрое по сравнению с прошлым годом нарастил объемы сделок на приобретение отечественных автомобилей различных классов и предоставленных скидок в рамках программы льготного лизинга автотранспорта Минпромторга России, сообщает компания.Средний размер субсидии на один предмет лизинга в 2022 году составил более 400 тысяч рублей. В тройку наиболее популярных марок, приобретаемых в ПСБ Лизинг по программе Минпромторга, входят КамАЗ (доля в портфеле компании - около 60%), ГАЗ (24%) и Lada (14%). В 2022 году участниками программы впервые стали произведенные в России электромобили, отмечается в сообщении.Программа льготного лизинга Минпромторга России предусматривает скидку на авансовый платеж по договорам лизинга на произведенные в 2022 году российские автобусы, легковые, грузовые и коммерческие автомобили, а также прицепы популярных марок. Срок действия программы – до 30 ноября 2022 года.
https://ria.ru/20220414/platezhi-1783538226.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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новости компаний - экономика, псб (банк псб), россия
Новости компаний - Экономика, ПСБ (Банк ПСБ), Россия
МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. ПСБ Лизинг в 2022 году почти втрое по сравнению с прошлым годом нарастил объемы сделок на приобретение отечественных автомобилей различных классов и предоставленных скидок в рамках программы льготного лизинга автотранспорта Минпромторга России, сообщает компания.
Средний размер субсидии на один предмет лизинга в 2022 году составил более 400 тысяч рублей.
В тройку наиболее популярных марок, приобретаемых в ПСБ Лизинг по программе Минпромторга, входят КамАЗ (доля в портфеле компании - около 60%), ГАЗ (24%) и Lada (14%). В 2022 году участниками программы впервые стали произведенные в России электромобили, отмечается в сообщении.
Программа льготного лизинга Минпромторга России предусматривает скидку на авансовый платеж по договорам лизинга на произведенные в 2022 году российские автобусы, легковые, грузовые и коммерческие автомобили, а также прицепы популярных марок. Срок действия программы – до 30 ноября 2022 года.