https://ria.ru/20221109/kuzbass-1830163620.html

Аграрии в Кузбассе впервые в истории собрали 1789,9 тысячи тонн зерна

Аграрии в Кузбассе впервые в истории собрали 1789,9 тысячи тонн зерна - РИА Новости, 09.11.2022

Аграрии в Кузбассе впервые в истории собрали 1789,9 тысячи тонн зерна

Аграрии Кузбасса впервые в истории собрали 1 миллион 789,9 тысячи тонн зерна, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T11:16

2022-11-09T11:16

2022-11-09T11:16

экономика

сергей цивилев

россия

кемеровская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/08/1801338592_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_32cd0aec5fed72e4cbbbccff7329c42b.jpg

КЕМЕРОВО, 9 ноя – РИА Новости. Аграрии Кузбасса впервые в истории собрали 1 миллион 789,9 тысячи тонн зерна, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева, поздравившего с историческим рекордом представителей АПК на торжественном приеме в честь Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, который прошел в регионе в среду."Сельскохозяйственный комплекс Кузбасса крепко стоит на ногах, обеспечивая жителей региона качественной продукцией. В своей работе ориентируемся на опыт отцов и дедов. Пик развития сельского хозяйства был в 1966 году, в Кузбассе тогда собрали 1 миллион 739 тысяч тонн. С тех пор это достижение было ориентиром, нашей целью. Без преувеличения скажу — вы совершили трудовой подвиг! По предварительным подсчетам, 1 миллион 789 тысяч тонн зерна — в амбаре. Поздравляю! Своим трудом вы создали гарантированный запас хлеба для региона, это особенно важно сейчас, под давлением западных санкций, когда Россию ограничивают в закупках продовольствия", – цитирует пресс-служба губернатора.Отмечается, что в текущем году аграриями было использовано рекордное количество минеральных удобрений — 97,2 тысячи тонн (в 1,3 раза больше, чем в 2021 году), были посажены лучшие семена (доля элитных семян возросла с 7,8% в 2018 году до 13,1% в 2022 году), увеличилась как доля использования сортовых семян (83%), так и количество применяемых сортов и гибридов.Немаловажную роль играет использование современной техники. За 2019-2021 годы парк тракторов обновился на 198 единиц. В этом году уже приобретено 53 трактора, 35 зерноуборочных комбайнов, кормоуборочный комбайн и 61 единица посевной и почвообрабатывающей техники.Первыми уборку зерновых в этом году завершили аграрии Мариинского, Гурьевского и Прокопьевского округов. Лучшие результаты урожайности зерновых — в Гурьевском, Крапивинском и Прокопьевском округах.Также в регионе собран достойный урожай картофеля (200,9 тысячи тонн) и овощей (31,5 тысячи тонн). Подчеркивается, что по обоим направлениям удалось нарастить объем производства по сравнению с 2021 годом (на 30,9 тысячи и 6,6 тысячи тонн соответственно) благодаря увеличению посевов. По сбору картофеля с гектара лидерами названы аграрии Прокопьевского, Яшкинского и Кемеровского округов.Отмечен рост и по масличным культурам: собрано 305,9 тысячи тонн семян. В основном это рапс, его собрано 278,3 тысячи тонн — на 90,2 тысячи больше, чем в 2021 году. По урожайности рапса лучший результат показали Яшкинский, Прокопьевский и Кемеровский округа.За преданность профессии и героическое отношение к труду губернатор вручил заслуженным работникам отрасли государственные, ведомственные и областные награды. Всего отмечены были более 200 работников и ветеранов сферы.

https://ria.ru/20221108/zerno-1830000748.html

https://ria.ru/20221103/mir-1829117226.html

россия

кемеровская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, сергей цивилев, россия, кемеровская область