https://ria.ru/20221109/koronavirus-1830274859.html

В Таиланде создали спрей для носа для предотвращения заболевания COVID-19

В Таиланде создали спрей для носа для предотвращения заболевания COVID-19 - РИА Новости, 09.11.2022

В Таиланде создали спрей для носа для предотвращения заболевания COVID-19

В Таиланде разработан натуральный спрей для носа против COVID-19 на основе кожуры лайма, сообщает в среду департамент общественных связей при премьер-министре... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T16:19

2022-11-09T16:19

2022-11-09T16:19

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таиланд

юго-восточная азия

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БАНГКОК, 9 ноя – РИА Новости. В Таиланде разработан натуральный спрей для носа против COVID-19 на основе кожуры лайма, сообщает в среду департамент общественных связей при премьер-министре Таиланда."Таиландские исследователи и ученые из Университета имени принца Махидола (ведущий медицинский вуз страны), Национального центра генной инженерии и биотехнологии (BIOTEC) и нескольких частных компаний завершили разработку натурального назального спрея против COVID-19, в котором в качестве основы используется кожура лайма", - говорится в сообщении ведомства.Препарат уже поступил в продажу в аптеках и онлайн-магазинах страны под названием Besuto Qlears, сообщает департамент.По словам разработчиков, спрей на основе экстракта лаймовой кожуры доказал свою эффективность в ингибировании вирусов, вызывающих респираторные инфекции, в том числе SARs-CoV-2 (COVID-19), гриппа А (сезонный грипп) и других вирусных простудных респираторных заболеваний с профилактической эффективностью 99,9% даже при мутации вируса, говорится в сообщении."Поскольку назальный спрей изготовлен из натуральных ингредиентов, он безопасен для повседневного использования, его легко носить с собой и не нужно хранить в холодильнике. Одно распыление может обеспечить защиту от трех до четырех часов", - сообщает департамент общественных связей при премьер-министре Таиланда.Произведенные на основе натуральных растительных ингредиентов средства, способствующие предотвращению или лечению заболевания коронавирусной инфекцией, разработаны за последние два года в нескольких странах Юго-Восточной Азии, в том числе во Вьетнаме, Таиланде и Лаосе, и широко применяются на практике в этих странах одновременно с традиционными антивирусными препаратами.

https://ria.ru/20210628/sprey-1738839675.html

https://ria.ru/20221027/vaktsina-1827213656.html

таиланд

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, таиланд, юго-восточная азия, вьетнам