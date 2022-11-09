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В Таиланде создали спрей для носа для предотвращения заболевания COVID-19 - РИА Новости, 09.11.2022
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В Таиланде создали спрей для носа для предотвращения заболевания COVID-19
В Таиланде создали спрей для носа для предотвращения заболевания COVID-19 - РИА Новости, 09.11.2022
В Таиланде создали спрей для носа для предотвращения заболевания COVID-19
В Таиланде разработан натуральный спрей для носа против COVID-19 на основе кожуры лайма, сообщает в среду департамент общественных связей при премьер-министре... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T16:19
2022-11-09T16:19
в мире
таиланд
юго-восточная азия
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БАНГКОК, 9 ноя – РИА Новости. В Таиланде разработан натуральный спрей для носа против COVID-19 на основе кожуры лайма, сообщает в среду департамент общественных связей при премьер-министре Таиланда."Таиландские исследователи и ученые из Университета имени принца Махидола (ведущий медицинский вуз страны), Национального центра генной инженерии и биотехнологии (BIOTEC) и нескольких частных компаний завершили разработку натурального назального спрея против COVID-19, в котором в качестве основы используется кожура лайма", - говорится в сообщении ведомства.Препарат уже поступил в продажу в аптеках и онлайн-магазинах страны под названием Besuto Qlears, сообщает департамент.По словам разработчиков, спрей на основе экстракта лаймовой кожуры доказал свою эффективность в ингибировании вирусов, вызывающих респираторные инфекции, в том числе SARs-CoV-2 (COVID-19), гриппа А (сезонный грипп) и других вирусных простудных респираторных заболеваний с профилактической эффективностью 99,9% даже при мутации вируса, говорится в сообщении."Поскольку назальный спрей изготовлен из натуральных ингредиентов, он безопасен для повседневного использования, его легко носить с собой и не нужно хранить в холодильнике. Одно распыление может обеспечить защиту от трех до четырех часов", - сообщает департамент общественных связей при премьер-министре Таиланда.Произведенные на основе натуральных растительных ингредиентов средства, способствующие предотвращению или лечению заболевания коронавирусной инфекцией, разработаны за последние два года в нескольких странах Юго-Восточной Азии, в том числе во Вьетнаме, Таиланде и Лаосе, и широко применяются на практике в этих странах одновременно с традиционными антивирусными препаратами.
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в мире, таиланд, юго-восточная азия, вьетнам
В мире, Таиланд, Юго-Восточная Азия, Вьетнам
16:19 09.11.2022
 
В Таиланде создали спрей для носа для предотвращения заболевания COVID-19

В Таиланде создали спрей для носа на основе лайма для предотвращения заболевания COVID-19

© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в медиабанкМужчина в защитной маске на улице Пхукета
Мужчина в защитной маске на улице Пхукета - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© РИА Новости / Михаил Голенков
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Мужчина в защитной маске на улице Пхукета. Архивное фото
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БАНГКОК, 9 ноя – РИА Новости. В Таиланде разработан натуральный спрей для носа против COVID-19 на основе кожуры лайма, сообщает в среду департамент общественных связей при премьер-министре Таиланда.
"Таиландские исследователи и ученые из Университета имени принца Махидола (ведущий медицинский вуз страны), Национального центра генной инженерии и биотехнологии (BIOTEC) и нескольких частных компаний завершили разработку натурального назального спрея против COVID-19, в котором в качестве основы используется кожура лайма", - говорится в сообщении ведомства.
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Препарат уже поступил в продажу в аптеках и онлайн-магазинах страны под названием Besuto Qlears, сообщает департамент.
По словам разработчиков, спрей на основе экстракта лаймовой кожуры доказал свою эффективность в ингибировании вирусов, вызывающих респираторные инфекции, в том числе SARs-CoV-2 (COVID-19), гриппа А (сезонный грипп) и других вирусных простудных респираторных заболеваний с профилактической эффективностью 99,9% даже при мутации вируса, говорится в сообщении.
"Поскольку назальный спрей изготовлен из натуральных ингредиентов, он безопасен для повседневного использования, его легко носить с собой и не нужно хранить в холодильнике. Одно распыление может обеспечить защиту от трех до четырех часов", - сообщает департамент общественных связей при премьер-министре Таиланда.
Произведенные на основе натуральных растительных ингредиентов средства, способствующие предотвращению или лечению заболевания коронавирусной инфекцией, разработаны за последние два года в нескольких странах Юго-Восточной Азии, в том числе во Вьетнаме, Таиланде и Лаосе, и широко применяются на практике в этих странах одновременно с традиционными антивирусными препаратами.
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