https://ria.ru/20221109/kiberataka-1830107824.html

В Иллинойсе сообщили о кибератаке в ходе голосования на выборах в конгресс

В Иллинойсе сообщили о кибератаке в ходе голосования на выборах в конгресс - РИА Новости, 09.11.2022

В Иллинойсе сообщили о кибератаке в ходе голосования на выборах в конгресс

Власти округа Шампейн в американском штате Иллинойс выступили с утверждением, что во время проведения выборов их сеть и серверы подверглись кибератаке. РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T02:11

2022-11-09T02:11

2022-11-09T02:11

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ВАШИНГТОН, 9 ноя - РИА Новости. Власти округа Шампейн в американском штате Иллинойс выступили с утверждением, что во время проведения выборов их сеть и серверы подверглись кибератаке."Данные кибератаки являются стратегической и спланированной попыткой подорвать и дестабилизировать наш демократический процесс. Их цель - в том, чтобы разубедить вас участвовать в голосовании. Просим вас не поддаваться на это", - говорится в заявлении представителей округа, размещенном на его официальной странице в Facebook* (признанная экстремистской и запрещенная в РФ соцсеть).Согласно заявлению, проблемы наблюдаются с работой сайта администрации округа. Из-за этого, как отмечается, местные жители могут испытывать проблемы при поиске необходимой для гражданского волеизъявления информации."Мы стремимся обеспечить каждому избирателю, имеющему право голоса, доступ к честным и свободным выборам. Пожалуйста, не покидайте очередь! Сотрудники избиркомов делают все возможное, чтобы обработать голоса в соответствии с требованиями закона о выборах, отражая данные атаки", - призвали власти.Во вторник в США проходят промежуточные выборы в Конгресс. Демократы рискуют потерять большинство в обеих палатах, что может ослабить возможности демократической администрации президента Джо Байдена.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20221109/golosovanie-1830105230.html

https://ria.ru/20221108/vybory-1829050584.html

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в мире, джо байден, иллинойс, россия, сша