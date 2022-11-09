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В Иллинойсе сообщили о кибератаке в ходе голосования на выборах в конгресс - РИА Новости, 09.11.2022
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В Иллинойсе сообщили о кибератаке в ходе голосования на выборах в конгресс
В Иллинойсе сообщили о кибератаке в ходе голосования на выборах в конгресс - РИА Новости, 09.11.2022
В Иллинойсе сообщили о кибератаке в ходе голосования на выборах в конгресс
Власти округа Шампейн в американском штате Иллинойс выступили с утверждением, что во время проведения выборов их сеть и серверы подверглись кибератаке. РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T02:11
2022-11-09T02:11
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ВАШИНГТОН, 9 ноя - РИА Новости. Власти округа Шампейн в американском штате Иллинойс выступили с утверждением, что во время проведения выборов их сеть и серверы подверглись кибератаке."Данные кибератаки являются стратегической и спланированной попыткой подорвать и дестабилизировать наш демократический процесс. Их цель - в том, чтобы разубедить вас участвовать в голосовании. Просим вас не поддаваться на это", - говорится в заявлении представителей округа, размещенном на его официальной странице в Facebook* (признанная экстремистской и запрещенная в РФ соцсеть).Согласно заявлению, проблемы наблюдаются с работой сайта администрации округа. Из-за этого, как отмечается, местные жители могут испытывать проблемы при поиске необходимой для гражданского волеизъявления информации."Мы стремимся обеспечить каждому избирателю, имеющему право голоса, доступ к честным и свободным выборам. Пожалуйста, не покидайте очередь! Сотрудники избиркомов делают все возможное, чтобы обработать голоса в соответствии с требованиями закона о выборах, отражая данные атаки", - призвали власти.Во вторник в США проходят промежуточные выборы в Конгресс. Демократы рискуют потерять большинство в обеих палатах, что может ослабить возможности демократической администрации президента Джо Байдена.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20221109/golosovanie-1830105230.html
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в мире, джо байден, иллинойс, россия, сша
В мире, Джо Байден, Иллинойс, Россия, США
02:11 09.11.2022
 
В Иллинойсе сообщили о кибератаке в ходе голосования на выборах в конгресс

Власти округа Шампейн заявили, что их сеть и серверы подверглись кибератаке

© Fotolia / Andrey PopovХакер за компьютером
Хакер за компьютером - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© Fotolia / Andrey Popov
Хакер за компьютером. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 ноя - РИА Новости. Власти округа Шампейн в американском штате Иллинойс выступили с утверждением, что во время проведения выборов их сеть и серверы подверглись кибератаке.
"Данные кибератаки являются стратегической и спланированной попыткой подорвать и дестабилизировать наш демократический процесс. Их цель - в том, чтобы разубедить вас участвовать в голосовании. Просим вас не поддаваться на это", - говорится в заявлении представителей округа, размещенном на его официальной странице в Facebook* (признанная экстремистской и запрещенная в РФ соцсеть).
Промежуточные выборы в конгресс в США - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
01:23
СМИ: в штате Висконсин вооруженный мужчина хотел помешать голосованию
Согласно заявлению, проблемы наблюдаются с работой сайта администрации округа. Из-за этого, как отмечается, местные жители могут испытывать проблемы при поиске необходимой для гражданского волеизъявления информации.
"Мы стремимся обеспечить каждому избирателю, имеющему право голоса, доступ к честным и свободным выборам. Пожалуйста, не покидайте очередь! Сотрудники избиркомов делают все возможное, чтобы обработать голоса в соответствии с требованиями закона о выборах, отражая данные атаки", - призвали власти.
Во вторник в США проходят промежуточные выборы в Конгресс. Демократы рискуют потерять большинство в обеих палатах, что может ослабить возможности демократической администрации президента Джо Байдена.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Промежуточные выборы в США - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
Вчера, 01:11
Промежуточные выборы в США
 
В миреДжо БайденИллинойсРоссияСША
 
 
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