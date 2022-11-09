https://ria.ru/20221109/kherson-1830325830.html
Корреспонденты РИА Новости покинули Херсон с последним паромом
Корреспонденты РИА Новости покинули Херсон с последним паромом - РИА Новости, 09.11.2022
Корреспонденты РИА Новости покинули Херсон с последним паромом
Паромная переправа для вывоза людей с правого берега Днепра в Херсоне работала до заката в среду, когда было объявлено об отводе российских вооруженных сил... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T18:33
2022-11-09T18:33
2022-11-09T18:33
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ХЕРСОН, 9 ноя – РИА Новости. Паромная переправа для вывоза людей с правого берега Днепра в Херсоне работала до заката в среду, когда было объявлено об отводе российских вооруженных сил оттуда, корреспонденты РИА Новости выехали с правого на левый берег на последнем пароме вместе с мирными жителями города.Среди уезжающих были женщины с детьми, люди пожилого возраста. Один из них, сошедший на берег с велосипедом, рассказал, что у него остался дом в Херсоне, а сам он переезжает на свою дачу в области на левом берегу."Сегодня мало гражданских, основная масса уже все уехали до этого", - рассказал РИА Новости российский военнослужащий, управляющий паромом. На пароме сегодня перевозили не только людей, но и легковые и грузовые автомобили, а также машину скорой помощи.При этом в течение дня украинские войска дважды обстреляли переправу, по которой вывозили мирных жителей.
https://ria.ru/20221102/kakhovka-1828413308.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Корреспонденты РИА Новости покинули Херсон с последним паромом
Корреспонденты РИА Новости выехали из Херсона на левый берег Днепра с последним паромом
ХЕРСОН, 9 ноя – РИА Новости. Паромная переправа для вывоза людей с правого берега Днепра в Херсоне работала до заката в среду, когда было объявлено об отводе российских вооруженных сил оттуда, корреспонденты РИА Новости выехали с правого на левый берег на последнем пароме вместе с мирными жителями города.
Среди уезжающих были женщины с детьми, люди пожилого возраста. Один из них, сошедший на берег с велосипедом, рассказал, что у него остался дом в Херсоне, а сам он переезжает на свою дачу в области на левом берегу.
"Сегодня мало гражданских, основная масса уже все уехали до этого", - рассказал РИА Новости российский военнослужащий, управляющий паромом. На пароме сегодня перевозили не только людей, но и легковые и грузовые автомобили, а также машину скорой помощи.
При этом в течение дня украинские войска дважды обстреляли переправу, по которой вывозили мирных жителей.