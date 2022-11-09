https://ria.ru/20221109/kherson-1830325830.html

Корреспонденты РИА Новости покинули Херсон с последним паромом

Корреспонденты РИА Новости покинули Херсон с последним паромом - РИА Новости, 09.11.2022

Корреспонденты РИА Новости покинули Херсон с последним паромом

Паромная переправа для вывоза людей с правого берега Днепра в Херсоне работала до заката в среду, когда было объявлено об отводе российских вооруженных сил... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T18:33

2022-11-09T18:33

2022-11-09T18:33

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ХЕРСОН, 9 ноя – РИА Новости. Паромная переправа для вывоза людей с правого берега Днепра в Херсоне работала до заката в среду, когда было объявлено об отводе российских вооруженных сил оттуда, корреспонденты РИА Новости выехали с правого на левый берег на последнем пароме вместе с мирными жителями города.Среди уезжающих были женщины с детьми, люди пожилого возраста. Один из них, сошедший на берег с велосипедом, рассказал, что у него остался дом в Херсоне, а сам он переезжает на свою дачу в области на левом берегу."Сегодня мало гражданских, основная масса уже все уехали до этого", - рассказал РИА Новости российский военнослужащий, управляющий паромом. На пароме сегодня перевозили не только людей, но и легковые и грузовые автомобили, а также машину скорой помощи.При этом в течение дня украинские войска дважды обстреляли переправу, по которой вывозили мирных жителей.

https://ria.ru/20221102/kakhovka-1828413308.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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