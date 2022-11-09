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Дегтярев: в Хабаровском крае восстановили подъезд к аэропорту Совгавани - РИА Новости, 09.11.2022
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Дегтярев: в Хабаровском крае восстановили подъезд к аэропорту Совгавани
Дегтярев: в Хабаровском крае восстановили подъезд к аэропорту Совгавани - РИА Новости, 09.11.2022
Дегтярев: в Хабаровском крае восстановили подъезд к аэропорту Совгавани
Восстановлен 12-киллометровый участок дороги в Хабаровском крае, сообщил губернатор Михаил Дегтярев. РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T12:29
2022-11-09T12:29
хабаровский край
общество
михаил дегтярев
хабаровский край
ванино (порт)
россия
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ХАБАРОВСК, 9 ноя - РИА Новости. Восстановлен 12-киллометровый участок дороги в Хабаровском крае, сообщил губернатор Михаил Дегтярев."Завершен ремонт 12 километров дороги "Подъезд к аэропорту города Советская Гавань". Здесь применен метод ресайклинга – технологии холодной регенерации. Он позволяет, наряду со снижением стоимости работ, повысить прочность покрытия. Помимо укладки нового полотна, расчищены кюветы, устроены откосы, укреплены обочины, приведены в порядок водопропускные трубы, а также установлены дорожные знаки и нанесена разметка", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале.Он отметил, что общая стоимость ремонта участка составила 269 миллионов рублей, выделенных из федерального бюджета.Ранее сообщалось, что в крае продолжаются масштабные ремонтные работы на автодороге "Советская Гавань – Ванино". В текущем году планируется полностью их завершить. По инициативе главы региона на эти цели были привлечены дополнительные федеральные средства. Так, в прошлом году было отремонтировано четыре участка автодороги протяженностью 11,8 километра.В октябре на девятом километре автотрассы "Советская Гавань – Ванино" сдан в эксплуатацию один из самых протяженных мостов через реку Хадя, длиной 120 метров. Объект восстановлен по федеральному проекту "Мосты и путепроводы" нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Всего в этом году на краевых дорогах по нацпроекту будет отремонтировано 28 мостовых сооружений общей протяженностью более 600 погонных метров. На эти цели предусмотрено свыше 680 миллионов рублей, сообщали власти региона.По данным краевого кабмина, всего в Хабаровском крае в этом году отремонтируют более 100 объектов улично-дорожной сети и дорог регионального значения протяженностью более 92 километра. Работы завершатся в ноябре.
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общество, михаил дегтярев, хабаровский край, ванино (порт), россия
Хабаровский край, Общество, Михаил Дегтярев, Хабаровский край, Ванино (порт), Россия
12:29 09.11.2022
 
Дегтярев: в Хабаровском крае восстановили подъезд к аэропорту Совгавани

Губернатор Дегтярев: восстановлен подъезд к аэропорту Совгавани в Хабаровском крае

© Фото : пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского краяОтремонтированный участок дороги "Подъезд к аэропорту г. Советская Гавань" в Хабаровском крае
Отремонтированный участок дороги Подъезд к аэропорту г. Советская Гавань в Хабаровском крае - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© Фото : пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края
Отремонтированный участок дороги "Подъезд к аэропорту г. Советская Гавань" в Хабаровском крае
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 9 ноя - РИА Новости. Восстановлен 12-киллометровый участок дороги в Хабаровском крае, сообщил губернатор Михаил Дегтярев.
"Завершен ремонт 12 километров дороги "Подъезд к аэропорту города Советская Гавань". Здесь применен метод ресайклинга – технологии холодной регенерации. Он позволяет, наряду со снижением стоимости работ, повысить прочность покрытия. Помимо укладки нового полотна, расчищены кюветы, устроены откосы, укреплены обочины, приведены в порядок водопропускные трубы, а также установлены дорожные знаки и нанесена разметка", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале.
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Он отметил, что общая стоимость ремонта участка составила 269 миллионов рублей, выделенных из федерального бюджета.
Ранее сообщалось, что в крае продолжаются масштабные ремонтные работы на автодороге "Советская Гавань – Ванино". В текущем году планируется полностью их завершить. По инициативе главы региона на эти цели были привлечены дополнительные федеральные средства. Так, в прошлом году было отремонтировано четыре участка автодороги протяженностью 11,8 километра.
В октябре на девятом километре автотрассы "Советская Гавань – Ванино" сдан в эксплуатацию один из самых протяженных мостов через реку Хадя, длиной 120 метров. Объект восстановлен по федеральному проекту "Мосты и путепроводы" нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Всего в этом году на краевых дорогах по нацпроекту будет отремонтировано 28 мостовых сооружений общей протяженностью более 600 погонных метров. На эти цели предусмотрено свыше 680 миллионов рублей, сообщали власти региона.
По данным краевого кабмина, всего в Хабаровском крае в этом году отремонтируют более 100 объектов улично-дорожной сети и дорог регионального значения протяженностью более 92 километра. Работы завершатся в ноябре.
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Хабаровский крайОбществоМихаил ДегтяревХабаровский крайВанино (порт)Россия
 
 
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