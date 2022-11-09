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Деятели искусства должны думать о благополучии своей страны, заявил Володин - РИА Новости, 09.11.2022
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Культура
https://ria.ru/20221109/iskusstvo-1830249180.html
Деятели искусства должны думать о благополучии своей страны, заявил Володин
Деятели искусства должны думать о благополучии своей страны, заявил Володин - РИА Новости, 09.11.2022
Деятели искусства должны думать о благополучии своей страны, заявил Володин
Деятели искусства должны думать о благополучии своей страны и ее граждан, творчество, направленное против этих ценностей, не должно финансироваться за счет... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T15:11
2022-11-09T15:11
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Деятели искусства должны думать о благополучии своей страны и ее граждан, творчество, направленное против этих ценностей, не должно финансироваться за счет государственных денег, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин."Условия создаются для всех, но если ты работаешь в театре, создаешь фильмы, думай о гражданах своей страны, думай о стране и работай в их интересах. А так получается - за бюджетные деньги разрушают государство, оскорбляют тех, кто сейчас погибает за безопасность наших граждан", - заявил Володин в ходе правительственного часа в Госдуме с министром культуры Ольгой Любимовой.Володин, обращаясь к Любимовой, отметил, что Минкультуры должно понимать этот подход. Это позиция парламента, добавил он.Также спикер ГД добавил, что общепринятые стандарты по финансированию искусства есть и в Америке, и в Европе, где " никто не будет финансировать действия, которые разрушают твою страну, оскорбляют твой народ", но в России "это делают за бюджетные деньги". Такого быть не должно, подчеркнул Володин.
https://ria.ru/20221108/premiya-1830090938.html
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вячеслав володин, ольга любимова, россия, европа, америка, госдума рф, культура
Культура, Вячеслав Володин, Ольга Любимова, Россия, Европа, Америка, Госдума РФ, Культура
15:11 09.11.2022
 
Деятели искусства должны думать о благополучии своей страны, заявил Володин

Володин: искусство, направленное против государства, нельзя финансировать из бюджета

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкВячеслав Володин
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Деятели искусства должны думать о благополучии своей страны и ее граждан, творчество, направленное против этих ценностей, не должно финансироваться за счет государственных денег, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Условия создаются для всех, но если ты работаешь в театре, создаешь фильмы, думай о гражданах своей страны, думай о стране и работай в их интересах. А так получается - за бюджетные деньги разрушают государство, оскорбляют тех, кто сейчас погибает за безопасность наших граждан", - заявил Володин в ходе правительственного часа в Госдуме с министром культуры Ольгой Любимовой.
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Володин, обращаясь к Любимовой, отметил, что Минкультуры должно понимать этот подход. Это позиция парламента, добавил он.
"Исходите из нее и решения принимайте. А не так, что всем должно быть хорошо - утренник такой придумали... И в экспертных советах у вас сидят те люди, которые поддерживают разрушительные для нашей страны, традиций, фильмы, постановки, книги и разбирают их", - резюмировал он.
Также спикер ГД добавил, что общепринятые стандарты по финансированию искусства есть и в Америке, и в Европе, где " никто не будет финансировать действия, которые разрушают твою страну, оскорбляют твой народ", но в России "это делают за бюджетные деньги". Такого быть не должно, подчеркнул Володин.
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КультураВячеслав ВолодинОльга ЛюбимоваРоссияЕвропаАмерикаГосдума РФКультура
 
 
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