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Деятели искусства должны думать о благополучии своей страны, заявил Володин
Деятели искусства должны думать о благополучии своей страны, заявил Володин - РИА Новости, 09.11.2022
Деятели искусства должны думать о благополучии своей страны, заявил Володин
Деятели искусства должны думать о благополучии своей страны и ее граждан, творчество, направленное против этих ценностей, не должно финансироваться за счет... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T15:11
2022-11-09T15:11
2022-11-09T15:11
культура
вячеслав володин
ольга любимова
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госдума рф
культура
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Деятели искусства должны думать о благополучии своей страны и ее граждан, творчество, направленное против этих ценностей, не должно финансироваться за счет государственных денег, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин."Условия создаются для всех, но если ты работаешь в театре, создаешь фильмы, думай о гражданах своей страны, думай о стране и работай в их интересах. А так получается - за бюджетные деньги разрушают государство, оскорбляют тех, кто сейчас погибает за безопасность наших граждан", - заявил Володин в ходе правительственного часа в Госдуме с министром культуры Ольгой Любимовой.Володин, обращаясь к Любимовой, отметил, что Минкультуры должно понимать этот подход. Это позиция парламента, добавил он.Также спикер ГД добавил, что общепринятые стандарты по финансированию искусства есть и в Америке, и в Европе, где " никто не будет финансировать действия, которые разрушают твою страну, оскорбляют твой народ", но в России "это делают за бюджетные деньги". Такого быть не должно, подчеркнул Володин.
https://ria.ru/20221108/premiya-1830090938.html
https://ria.ru/20220617/lyubimova-1796013109.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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вячеслав володин, ольга любимова, россия, европа, америка, госдума рф, культура
Культура, Вячеслав Володин, Ольга Любимова, Россия, Европа, Америка, Госдума РФ, Культура
Деятели искусства должны думать о благополучии своей страны, заявил Володин
Володин: искусство, направленное против государства, нельзя финансировать из бюджета