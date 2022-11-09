https://ria.ru/20221109/iskusstvo-1830249180.html

Деятели искусства должны думать о благополучии своей страны, заявил Володин

Деятели искусства должны думать о благополучии своей страны, заявил Володин - РИА Новости, 09.11.2022

Деятели искусства должны думать о благополучии своей страны, заявил Володин

Деятели искусства должны думать о благополучии своей страны и ее граждан, творчество, направленное против этих ценностей, не должно финансироваться за счет... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T15:11

2022-11-09T15:11

2022-11-09T15:11

культура

вячеслав володин

ольга любимова

россия

европа

америка

госдума рф

культура

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Деятели искусства должны думать о благополучии своей страны и ее граждан, творчество, направленное против этих ценностей, не должно финансироваться за счет государственных денег, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин."Условия создаются для всех, но если ты работаешь в театре, создаешь фильмы, думай о гражданах своей страны, думай о стране и работай в их интересах. А так получается - за бюджетные деньги разрушают государство, оскорбляют тех, кто сейчас погибает за безопасность наших граждан", - заявил Володин в ходе правительственного часа в Госдуме с министром культуры Ольгой Любимовой.Володин, обращаясь к Любимовой, отметил, что Минкультуры должно понимать этот подход. Это позиция парламента, добавил он.Также спикер ГД добавил, что общепринятые стандарты по финансированию искусства есть и в Америке, и в Европе, где " никто не будет финансировать действия, которые разрушают твою страну, оскорбляют твой народ", но в России "это делают за бюджетные деньги". Такого быть не должно, подчеркнул Володин.

https://ria.ru/20221108/premiya-1830090938.html

https://ria.ru/20220617/lyubimova-1796013109.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

вячеслав володин, ольга любимова, россия, европа, америка, госдума рф, культура