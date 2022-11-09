08:46 09.11.2022 (обновлено: 09:59 09.11.2022)
Китайские инвесторы "Мотор Сич" обвинили Киев в злоупотреблении властью
Китайские инвесторы "Мотор Сич" выступили против злоупотребления Киевом госвластью
В цеху ОАО "Мотор Сич" в Запорожье, Украина. Архивное фото
ПЕКИН, 9 ноя — РИА Новости. Китайские инвесторы украинского предприятия "Мотор Сич" после национализации активов компании обвинили Киев в злоупотреблении властью и подавлении деловой активности.
"Мы всегда решительно выступали против преступных действий государства Украины, касающихся злоупотребления государственной властью, подмены концепций национальной безопасности, смешения правды с ложью и подавления нормальной деловой деятельности предприятий", — говорится в заявлении главы компании Beijing Skyrizon Ван Цзина.
В 2009 году Beijing Skyrizon выкупила 75 процентов акций "Мотор Сич".
Ранее украинское издание "Экономическая правда" сообщило, что власти страны решили национализировать несколько предприятий, принадлежащих украинским олигархам, в том числе "Укрнафту", "Укртатнафту" и "Мотор Сич". Активы получили статус военного имущества и переданы Минобороны Украины.
В ноябре Beijing Skyrizon сообщила, что будет добиваться через суд в Гааге выплаты компенсации за убытки на сумму более 4,5 миллиарда долларов. В заявлении компании отмечалось, что "в результате несправедливого отношения украинского государства к китайским инвесторам в течение последних пяти лет и непрерывного применения незаконных мер китайские инвесторы понесли значительные убытки как на Украине, так и в Китае".