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Китайские инвесторы "Мотор Сич" обвинили Киев в злоупотреблении властью - РИА Новости, 09.11.2022
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Китайские инвесторы "Мотор Сич" обвинили Киев в злоупотреблении властью
Китайские инвесторы "Мотор Сич" обвинили Киев в злоупотреблении властью - РИА Новости, 09.11.2022
Китайские инвесторы "Мотор Сич" обвинили Киев в злоупотреблении властью
Китайские инвесторы украинского предприятия "Мотор Сич" после национализации активов компании обвинили Киев в злоупотреблении властью и подавлении деловой... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T08:46
2022-11-09T09:59
в мире
мотор сич
украина
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ПЕКИН, 9 ноя — РИА Новости. Китайские инвесторы украинского предприятия "Мотор Сич" после национализации активов компании обвинили Киев в злоупотреблении властью и подавлении деловой активности."Мы всегда решительно выступали против преступных действий государства Украины, касающихся злоупотребления государственной властью, подмены концепций национальной безопасности, смешения правды с ложью и подавления нормальной деловой деятельности предприятий", — говорится в заявлении главы компании Beijing Skyrizon Ван Цзина.В 2009 году Beijing Skyrizon выкупила 75 процентов акций "Мотор Сич".Ранее украинское издание "Экономическая правда" сообщило, что власти страны решили национализировать несколько предприятий, принадлежащих украинским олигархам, в том числе "Укрнафту", "Укртатнафту" и "Мотор Сич". Активы получили статус военного имущества и переданы Минобороны Украины.В ноябре Beijing Skyrizon сообщила, что будет добиваться через суд в Гааге выплаты компенсации за убытки на сумму более 4,5 миллиарда долларов. В заявлении компании отмечалось, что "в результате несправедливого отношения украинского государства к китайским инвесторам в течение последних пяти лет и непрерывного применения незаконных мер китайские инвесторы понесли значительные убытки как на Украине, так и в Китае".
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в мире, мотор сич, украина
В мире, Мотор Сич, Украина
08:46 09.11.2022 (обновлено: 09:59 09.11.2022)
 
Китайские инвесторы "Мотор Сич" обвинили Киев в злоупотреблении властью

Китайские инвесторы "Мотор Сич" выступили против злоупотребления Киевом госвластью

© РИА Новости / Марина Лысцева / Перейти в медиабанкВ цеху ОАО "Мотор Сич" в Запорожье, Украина
В цеху ОАО Мотор Сич в Запорожье, Украина - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© РИА Новости / Марина Лысцева
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В цеху ОАО "Мотор Сич" в Запорожье, Украина. Архивное фото
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ПЕКИН, 9 ноя — РИА Новости. Китайские инвесторы украинского предприятия "Мотор Сич" после национализации активов компании обвинили Киев в злоупотреблении властью и подавлении деловой активности.
"Мы всегда решительно выступали против преступных действий государства Украины, касающихся злоупотребления государственной властью, подмены концепций национальной безопасности, смешения правды с ложью и подавления нормальной деловой деятельности предприятий", — говорится в заявлении главы компании Beijing Skyrizon Ван Цзина.
В 2009 году Beijing Skyrizon выкупила 75 процентов акций "Мотор Сич".
Ранее украинское издание "Экономическая правда" сообщило, что власти страны решили национализировать несколько предприятий, принадлежащих украинским олигархам, в том числе "Укрнафту", "Укртатнафту" и "Мотор Сич". Активы получили статус военного имущества и переданы Минобороны Украины.
В ноябре Beijing Skyrizon сообщила, что будет добиваться через суд в Гааге выплаты компенсации за убытки на сумму более 4,5 миллиарда долларов. В заявлении компании отмечалось, что "в результате несправедливого отношения украинского государства к китайским инвесторам в течение последних пяти лет и непрерывного применения незаконных мер китайские инвесторы понесли значительные убытки как на Украине, так и в Китае".
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