https://ria.ru/20221109/investory-1830127031.html

Китайские инвесторы "Мотор Сич" обвинили Киев в злоупотреблении властью

Китайские инвесторы "Мотор Сич" обвинили Киев в злоупотреблении властью - РИА Новости, 09.11.2022

Китайские инвесторы "Мотор Сич" обвинили Киев в злоупотреблении властью

Китайские инвесторы украинского предприятия "Мотор Сич" после национализации активов компании обвинили Киев в злоупотреблении властью и подавлении деловой... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T08:46

2022-11-09T08:46

2022-11-09T09:59

в мире

мотор сич

украина

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ПЕКИН, 9 ноя — РИА Новости. Китайские инвесторы украинского предприятия "Мотор Сич" после национализации активов компании обвинили Киев в злоупотреблении властью и подавлении деловой активности."Мы всегда решительно выступали против преступных действий государства Украины, касающихся злоупотребления государственной властью, подмены концепций национальной безопасности, смешения правды с ложью и подавления нормальной деловой деятельности предприятий", — говорится в заявлении главы компании Beijing Skyrizon Ван Цзина.В 2009 году Beijing Skyrizon выкупила 75 процентов акций "Мотор Сич".Ранее украинское издание "Экономическая правда" сообщило, что власти страны решили национализировать несколько предприятий, принадлежащих украинским олигархам, в том числе "Укрнафту", "Укртатнафту" и "Мотор Сич". Активы получили статус военного имущества и переданы Минобороны Украины.В ноябре Beijing Skyrizon сообщила, что будет добиваться через суд в Гааге выплаты компенсации за убытки на сумму более 4,5 миллиарда долларов. В заявлении компании отмечалось, что "в результате несправедливого отношения украинского государства к китайским инвесторам в течение последних пяти лет и непрерывного применения незаконных мер китайские инвесторы понесли значительные убытки как на Украине, так и в Китае".

https://ria.ru/20221107/ukraina-1829710496.html

украина

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, мотор сич, украина