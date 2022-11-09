https://ria.ru/20221109/investitsii-1830243773.html

Объем инвестиций в основной капитал Югры превысит 1,1 триллиона рублей

Объем инвестиций в основной капитал Югры превысит 1,1 триллиона рублей - РИА Новости, 09.11.2022

Объем инвестиций в основной капитал Югры превысит 1,1 триллиона рублей

Общий объем инвестиций в основной капитал Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2022 году составит более 1,1 триллиона рублей, сообщила в среду глава... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T15:01

2022-11-09T15:01

2022-11-09T15:03

ханты-мансийский автономный округ

экономика

наталья комарова

югра

снг

брикс

ханты-мансийский автономный округ

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 ноя – РИА Новости. Общий объем инвестиций в основной капитал Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2022 году составит более 1,1 триллиона рублей, сообщила в среду глава региона Наталья Комарова."Объем инвестиций в основной капитал по итогам 2022 года превысит 1,1 триллиона рублей. В расчете на душу населения – более 658 тысяч рублей", - сказала губернатор в ходе отчета о результатах деятельности правительства автономного округа за 2022 год, инвестиционного послания и обращения к жителям, депутатам и представителям общественности.Она добавила, что в соответствии с планом мероприятий по реализации в 2022 году инвестиционного послания уже реализованы 14 из 16 мероприятий, до конца года план будет выполнен.Также глава региона отметила, что в 2023 году рост инвестиций будет обеспечиваться за счет запуска решений, принятых в текущем году. "Ключевая задача – освоение новых направлений, территорий для сотрудничества с инвесторами, наращивание экономического сотрудничества с нашими стратегическими партнерами – странами СНГ, БРИКС и ШОС", - подчеркнула Комарова.Говоря об экономической активности в регионе, губернатор отметила, что прямое влияние на нее оказывает поддержка частных инвестиционных, в том числе инфраструктурных проектов через систему инвестиционных стимулов и гарантий для привлечения долгосрочных инвестиций в проекты, использование механизмов государственно-частного партнерства для создания особо значимых социальных объектов.Также отметила Комарова и важность офсетных контрактов. Так, в качестве пилотного проекта рассматривается заключение первого офсетного контракта в сфере производства медицинских препаратов с плановым объемом частных инвестиций более 300 миллионов рублей. Помимо этого, прорабатывается возможность заключения офсетных контактов в сфере бытовых услуг, общественного питания."Необходимо масштабировать накопленный опыт привлечения для реализации инвестиционных проектов дополнительных источников финансирования, таких как зеленые облигации, которые были использованы в создании комплексного межмуниципального полигона для размещения, обезвреживания и обработки ТКО, венчурное финансирование для поддержки инвестпроектов, привлечение средств федерального бюджета, в том числе инфраструктурного меню", - поручила глава региона.

https://ria.ru/20221101/yugra-1828522744.html

https://ria.ru/20220930/yugra-1820696744.html

ханты-мансийский автономный округ

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2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, наталья комарова, югра, снг, брикс, ханты-мансийский автономный округ