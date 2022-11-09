Союзные депутаты оценили ход формирования общего информпространства
© Фото : пресс-служба Парламентского Собрания:Союзные депутаты оценили ход формирования общего информпространства
© Фото : пресс-служба Парламентского Собрания:
Союзные депутаты оценили ход формирования общего информпространства
МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Центральным каналам российского телевидения следует расширить освещение деятельности Парламентского Собрания Союзного государства, считают члены Комиссии Парламентского Собрания по информационной политике, информационным технологиям и связи, заседание которой прошло в среду в Челябинске.
Как сообщает пресс-служба Парламентского Собрания, предложение принять меры для исправления данной ситуации депутаты направят в Минцифры РФ.
Темой заседания комиссии стали ход реализации задачи создания общего информационного пространства Союзного государства, оценка работы СМИ Белоруссии и России, а также союзных средств массовой информации по освещению интеграционных процессов. Парламентариям была представлена информация о ходе выполнения Плана мероприятий по созданию общего информационного пространства Союзного государства на 2021 – 2025 годы.
План, в частности, предусматривает содействие в освещении в государственных СМИ России и Белоруссии актуальных вопросов жизни двух стран, хода строительства Союзного государства, разработки и реализации программ и мероприятий Союзного государства. В Белоруссии различные аспекты деятельности Союзного государства освещаются в передачах Белтелерадиокомпании, телеканалов "ОНТ" и "СТВ", в России – в эфире информационно-аналитической программы "Вести" телеканала "Россия 24" и радиостанции "Вести ФМ".
Парламентарии отметили активное участие в процессе формирования общего информационного пространства Телерадиовещательной организации Союзного государства, газеты "Союзное вече", журнала "Союзное государство" и газеты "Союз. Беларусь – Россия". По мнению членов комиссии, дальнейшее их развитие видится в продвижении союзных СМИ в интернет-пространстве.
Кроме того, депутаты обсудили роль региональных СМИ в освещении строительства Союзного государства, отметив вклад СМИ Челябинской области в информирование населения региона об экономических, культурных и политических процессах в Союзном государстве. В целях повышения эффективности информационного сопровождения интеграции Белоруссии и России редакциям СМИ Союзного государства предложено наладить партнерские взаимоотношения с информструктурами Челябинской области.