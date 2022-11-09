https://ria.ru/20221109/gruzoperevozki-1830185652.html
В Финляндии раскритиковали решение прекратить грузоперевозки из России
В Финляндии раскритиковали решение прекратить грузоперевозки из России - РИА Новости, 09.11.2022
В Финляндии раскритиковали решение прекратить грузоперевозки из России
Решение финского государственного железнодорожного оператора VR прекратить грузоперевозки на российском направлении идет во вред глобальной продовольственной... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T12:21
2022-11-09T12:21
2022-11-09T12:21
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ХЕЛЬСИНКИ, 9 ноя — РИА Новости. Решение финского государственного железнодорожного оператора VR прекратить грузоперевозки на российском направлении идет во вред глобальной продовольственной безопасности, считает директор финского портового оператора HaminaKotka Киммо Наски.Порт является основной точкой транзита российских удобрений на мировые рынки, доля удобрений в перевалке грузов порта около трех миллионов тонн в год."Транзит удобрений не должен быть остановлен, потому что речь идет о мировой продовольственной безопасности", - говорится в сообщении общественной телерадиовещательной корпорации YLE со ссылкой на слова Наски.Удобрения не находятся под санкциями."Моральный долг государственных железнодорожных компаний, в частности, состоит в том, чтобы сделать все возможное, чтобы удобрения и зерно достигли всего мира", - отметил директор портового оператора.Наски отметил, что США, ЕС, руководство ООН и Всемирной продовольственной программы поддерживают экспорт удобрений из России.Как неоднократно сообщала VR, грузоперевозки на российском направлении будут прекращены до конца 2022 года.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, экономика, россия, финляндия
В мире, Экономика, Россия, Финляндия
В Финляндии раскритиковали решение прекратить грузоперевозки из России
Директор финского порта Наски раскритиковал решение прекратить грузоперевозки из России
ХЕЛЬСИНКИ, 9 ноя — РИА Новости.
Решение финского государственного железнодорожного оператора VR прекратить грузоперевозки на российском направлении идет во вред глобальной продовольственной безопасности, считает
директор финского портового оператора HaminaKotka Киммо Наски.
Порт является основной точкой транзита российских удобрений на мировые рынки, доля удобрений в перевалке грузов порта около трех миллионов тонн в год.
"Транзит удобрений не должен быть остановлен, потому что речь идет о мировой продовольственной безопасности", - говорится в сообщении общественной телерадиовещательной корпорации YLE со ссылкой на слова Наски.
Удобрения не находятся под санкциями.
"Моральный долг государственных железнодорожных компаний, в частности, состоит в том, чтобы сделать все возможное, чтобы удобрения и зерно достигли всего мира", - отметил директор портового оператора.
Наски отметил, что США
, ЕС
, руководство ООН
и Всемирной продовольственной программы поддерживают экспорт удобрений из России.
Как неоднократно сообщала VR, грузоперевозки на российском направлении будут прекращены до конца 2022 года.