https://ria.ru/20221109/gruppirovka-1830313829.html

Суровикин доложил о росте боевых возможностей объединенной группировки

Суровикин доложил о росте боевых возможностей объединенной группировки - РИА Новости, 09.11.2022

Суровикин доложил о росте боевых возможностей объединенной группировки

Возможности группировки войск РФ значительно возросли, обстановка в районе специальной военной операции стабилизирована, доложил командующий Объединенной... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T18:02

2022-11-09T18:02

2022-11-09T18:11

специальная военная операция на украине

безопасность

сергей суровикин

сергей шойгу

россия

вооруженные силы рф

ситуация в днр и лнр

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КОМАНДНЫЙ ПУНКТ ОБЪЕДИНЕННОЙ ГРУППИРОВКИ РОССИЙСКИХ ВОЙСК, 9 ноя – РИА Новости. Возможности группировки войск РФ значительно возросли, обстановка в районе специальной военной операции стабилизирована, доложил командующий Объединенной группировкой войск РФ Сергей Суровикин министру обороны Сергею Шойгу на командном пункте."В целом обстановка в районе специальной военной операции стабилизирована. Значительно возросли боевые возможности Объединенной группировки войск и сил. За счет мобилизованных граждан и добровольцев нарастили боевой и численный состав соединений и воинских частей, созданы дополнительные резервы", - сказал командующий.

https://ria.ru/20221101/mobilizatsiya-1828384985.html

россия

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, сергей суровикин, сергей шойгу, россия, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр