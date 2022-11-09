https://ria.ru/20221109/gruppirovka-1830313829.html
Суровикин доложил о росте боевых возможностей объединенной группировки
Суровикин доложил о росте боевых возможностей объединенной группировки - РИА Новости, 09.11.2022
Суровикин доложил о росте боевых возможностей объединенной группировки
Возможности группировки войск РФ значительно возросли, обстановка в районе специальной военной операции стабилизирована, доложил командующий Объединенной... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T18:02
2022-11-09T18:02
2022-11-09T18:11
специальная военная операция на украине
безопасность
сергей суровикин
сергей шойгу
россия
вооруженные силы рф
ситуация в днр и лнр
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КОМАНДНЫЙ ПУНКТ ОБЪЕДИНЕННОЙ ГРУППИРОВКИ РОССИЙСКИХ ВОЙСК, 9 ноя – РИА Новости. Возможности группировки войск РФ значительно возросли, обстановка в районе специальной военной операции стабилизирована, доложил командующий Объединенной группировкой войск РФ Сергей Суровикин министру обороны Сергею Шойгу на командном пункте."В целом обстановка в районе специальной военной операции стабилизирована. Значительно возросли боевые возможности Объединенной группировки войск и сил. За счет мобилизованных граждан и добровольцев нарастили боевой и численный состав соединений и воинских частей, созданы дополнительные резервы", - сказал командующий.
https://ria.ru/20221101/mobilizatsiya-1828384985.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, сергей суровикин, сергей шойгу, россия, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Сергей Суровикин, Сергей Шойгу, Россия, Вооруженные силы РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
18:02 09.11.2022 (обновлено: 18:11 09.11.2022)
Суровикин доложил о росте боевых возможностей объединенной группировки
Суровикин доложил, что боевые возможности объединенной группировки значительно возросли