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Создание образа России как хранителя ценностей определили целью госполитики - РИА Новости, 09.11.2022
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Создание образа России как хранителя ценностей определили целью госполитики
Создание образа России как хранителя ценностей определили целью госполитики - РИА Новости, 09.11.2022
Создание образа России как хранителя ценностей определили целью госполитики
Президент России Владимир Путин подписал документ, в котором изложено, что целью госполитики по сохранению традиционных ценностей является формирование на... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T20:15
2022-11-09T20:15
владимир путин
россия
общество
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал документ, в котором изложено, что целью госполитики по сохранению традиционных ценностей является формирование на мировой арене образа России как их хранителя и защитника, а также противодействие деструктивной идеологии.Указ президента России Владимира Путина "Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей" опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Целями государственной политики по сохранению и укреплению традиционных ценностей являются... противодействие распространения деструктивной идеологии..., формирование на международной арене образа РФ как хранителя и защитника традиционных общечеловеческих духовно-нравственных ценностей", - говорится в документе.
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владимир путин, россия, общество
Владимир Путин, Россия, Общество
20:15 09.11.2022
 
Создание образа России как хранителя ценностей определили целью госполитики

Формирование в мире образа России как хранителя ценностей определили целью госполитики

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в медиабанкФлаг России
Флаг России - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© РИА Новости / Максим Захаров
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Флаг России . Архивное фото
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал документ, в котором изложено, что целью госполитики по сохранению традиционных ценностей является формирование на мировой арене образа России как их хранителя и защитника, а также противодействие деструктивной идеологии.
Указ президента России Владимира Путина "Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей" опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Целями государственной политики по сохранению и укреплению традиционных ценностей являются... противодействие распространения деструктивной идеологии..., формирование на международной арене образа РФ как хранителя и защитника традиционных общечеловеческих духовно-нравственных ценностей", - говорится в документе.
Часы и герб на здании Федеральной службы безопасности - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
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В реализации госполитики по сохранению ценностей примут участие МВД и ФСБ
 
Владимир ПутинРоссияОбщество
 
 
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