https://ria.ru/20221109/gospolitika-1830355233.html
Создание образа России как хранителя ценностей определили целью госполитики
Создание образа России как хранителя ценностей определили целью госполитики - РИА Новости, 09.11.2022
Создание образа России как хранителя ценностей определили целью госполитики
Президент России Владимир Путин подписал документ, в котором изложено, что целью госполитики по сохранению традиционных ценностей является формирование на... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T20:15
2022-11-09T20:15
2022-11-09T20:15
владимир путин
россия
общество
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал документ, в котором изложено, что целью госполитики по сохранению традиционных ценностей является формирование на мировой арене образа России как их хранителя и защитника, а также противодействие деструктивной идеологии.Указ президента России Владимира Путина "Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей" опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Целями государственной политики по сохранению и укреплению традиционных ценностей являются... противодействие распространения деструктивной идеологии..., формирование на международной арене образа РФ как хранителя и защитника традиционных общечеловеческих духовно-нравственных ценностей", - говорится в документе.
https://ria.ru/20221109/tsennosti-1830346251.html
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владимир путин, россия, общество
Владимир Путин, Россия, Общество
Создание образа России как хранителя ценностей определили целью госполитики
Формирование в мире образа России как хранителя ценностей определили целью госполитики