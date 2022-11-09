https://ria.ru/20221109/gospolitika-1830355233.html

Создание образа России как хранителя ценностей определили целью госполитики

Создание образа России как хранителя ценностей определили целью госполитики - РИА Новости, 09.11.2022

Создание образа России как хранителя ценностей определили целью госполитики

Президент России Владимир Путин подписал документ, в котором изложено, что целью госполитики по сохранению традиционных ценностей является формирование на... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T20:15

2022-11-09T20:15

2022-11-09T20:15

владимир путин

россия

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811328035_0:0:3366:1894_1920x0_80_0_0_6d0e7163db20f9e4fba26ecdbdc25929.jpg

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал документ, в котором изложено, что целью госполитики по сохранению традиционных ценностей является формирование на мировой арене образа России как их хранителя и защитника, а также противодействие деструктивной идеологии.Указ президента России Владимира Путина "Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей" опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Целями государственной политики по сохранению и укреплению традиционных ценностей являются... противодействие распространения деструктивной идеологии..., формирование на международной арене образа РФ как хранителя и защитника традиционных общечеловеческих духовно-нравственных ценностей", - говорится в документе.

https://ria.ru/20221109/tsennosti-1830346251.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, россия, общество