https://ria.ru/20221109/golosovanie-1830133501.html

Голосование на выборах в конгресс США завершилось

Голосование на выборах в конгресс США завершилось - РИА Новости, 09.11.2022

Голосование на выборах в конгресс США завершилось

Голосование на выборах в Конгресс США завершилось, последние избирательные участки закрылись в штате Аляска, передает в среду телеканал CNN. РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T09:15

2022-11-09T09:15

2022-11-09T09:28

в мире

аляска

сша

итоги промежуточных выборов в сша - 2022

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ВАШИНГТОН, 9 ноя - РИА Новости. Голосование на выборах в Конгресс США завершилось, последние избирательные участки закрылись в штате Аляска, передает в среду телеканал CNN.Первые избирательные участки закрылись в ряде округов на восточном побережье США в 18.00 вторника (02.00 мск среды), а последние - на Аляске - около 01.00 среды (09.00 мск). На данный момент продолжается подсчет голосов, который, в зависимости от обстоятельств, может растянуться на несколько дней.По итогам текущих выборов определится судьба всех 435 мест в Палате представителей и примерно трети мест в Сенате. Предварительные прогнозы указывают на то, что состоящая в оппозиции Республиканская партия получит контроль как минимум над одной из палат Конгресса. Это, в свою очередь, грозит серьезно осложнить работу действующего президента-демократа Джо Байдена и продвижение им почти всех законодательных инициатив.По прогнозу телеканала NBC, республиканцы берут контроль над палатой представителей по результатам промежуточных выборов. Согласно опубликованному прогнозу, у представителей республиканской партии будет 219 мест в палате, у демократов - 216 мест.

https://ria.ru/20221109/vybory-1830126103.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, аляска, сша, итоги промежуточных выборов в сша - 2022