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Голосование на выборах в конгресс США завершилось - РИА Новости, 09.11.2022
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Голосование на выборах в конгресс США завершилось
Голосование на выборах в конгресс США завершилось - РИА Новости, 09.11.2022
Голосование на выборах в конгресс США завершилось
Голосование на выборах в Конгресс США завершилось, последние избирательные участки закрылись в штате Аляска, передает в среду телеканал CNN. РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T09:15
2022-11-09T09:28
в мире
аляска
сша
итоги промежуточных выборов в сша - 2022
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ВАШИНГТОН, 9 ноя - РИА Новости. Голосование на выборах в Конгресс США завершилось, последние избирательные участки закрылись в штате Аляска, передает в среду телеканал CNN.Первые избирательные участки закрылись в ряде округов на восточном побережье США в 18.00 вторника (02.00 мск среды), а последние - на Аляске - около 01.00 среды (09.00 мск). На данный момент продолжается подсчет голосов, который, в зависимости от обстоятельств, может растянуться на несколько дней.По итогам текущих выборов определится судьба всех 435 мест в Палате представителей и примерно трети мест в Сенате. Предварительные прогнозы указывают на то, что состоящая в оппозиции Республиканская партия получит контроль как минимум над одной из палат Конгресса. Это, в свою очередь, грозит серьезно осложнить работу действующего президента-демократа Джо Байдена и продвижение им почти всех законодательных инициатив.По прогнозу телеканала NBC, республиканцы берут контроль над палатой представителей по результатам промежуточных выборов. Согласно опубликованному прогнозу, у представителей республиканской партии будет 219 мест в палате, у демократов - 216 мест.
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в мире, аляска, сша, итоги промежуточных выборов в сша - 2022
В мире, Аляска, США, Итоги промежуточных выборов в США - 2022
09:15 09.11.2022 (обновлено: 09:28 09.11.2022)
 
Голосование на выборах в конгресс США завершилось

Голосование на выборах в конгресс США завершилось, последние участки закрылись на Аляске

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкИзбиратели во время голосования на выборах в Конгресс США в одном из избирательных участков в Вашингтоне
Избиратели во время голосования на выборах в Конгресс США в одном из избирательных участков в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Избиратели во время голосования на выборах в Конгресс США в одном из избирательных участков в Вашингтоне
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ВАШИНГТОН, 9 ноя - РИА Новости. Голосование на выборах в Конгресс США завершилось, последние избирательные участки закрылись в штате Аляска, передает в среду телеканал CNN.
Первые избирательные участки закрылись в ряде округов на восточном побережье США в 18.00 вторника (02.00 мск среды), а последние - на Аляске - около 01.00 среды (09.00 мск). На данный момент продолжается подсчет голосов, который, в зависимости от обстоятельств, может растянуться на несколько дней.
По итогам текущих выборов определится судьба всех 435 мест в Палате представителей и примерно трети мест в Сенате. Предварительные прогнозы указывают на то, что состоящая в оппозиции Республиканская партия получит контроль как минимум над одной из палат Конгресса. Это, в свою очередь, грозит серьезно осложнить работу действующего президента-демократа Джо Байдена и продвижение им почти всех законодательных инициатив.
По прогнозу телеканала NBC, республиканцы берут контроль над палатой представителей по результатам промежуточных выборов. Согласно опубликованному прогнозу, у представителей республиканской партии будет 219 мест в палате, у демократов - 216 мест.
Избиратель во время голосования на выборах в Конгресс США в одном из избирательных участков в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
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