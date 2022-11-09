09:15 09.11.2022 (обновлено: 09:28 09.11.2022)
Голосование на выборах в конгресс США завершилось
Голосование на выборах в конгресс США завершилось, последние участки закрылись на Аляске
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкИзбиратели во время голосования на выборах в Конгресс США в одном из избирательных участков в Вашингтоне
Избиратели во время голосования на выборах в Конгресс США в одном из избирательных участков в Вашингтоне
ВАШИНГТОН, 9 ноя - РИА Новости. Голосование на выборах в Конгресс США завершилось, последние избирательные участки закрылись в штате Аляска, передает в среду телеканал CNN.
Первые избирательные участки закрылись в ряде округов на восточном побережье США в 18.00 вторника (02.00 мск среды), а последние - на Аляске - около 01.00 среды (09.00 мск). На данный момент продолжается подсчет голосов, который, в зависимости от обстоятельств, может растянуться на несколько дней.
По итогам текущих выборов определится судьба всех 435 мест в Палате представителей и примерно трети мест в Сенате. Предварительные прогнозы указывают на то, что состоящая в оппозиции Республиканская партия получит контроль как минимум над одной из палат Конгресса. Это, в свою очередь, грозит серьезно осложнить работу действующего президента-демократа Джо Байдена и продвижение им почти всех законодательных инициатив.
По прогнозу телеканала NBC, республиканцы берут контроль над палатой представителей по результатам промежуточных выборов. Согласно опубликованному прогнозу, у представителей республиканской партии будет 219 мест в палате, у демократов - 216 мест.