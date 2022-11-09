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СМИ: в штате Висконсин вооруженный мужчина хотел помешать голосованию - РИА Новости, 09.11.2022
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СМИ: в штате Висконсин вооруженный мужчина хотел помешать голосованию
СМИ: в штате Висконсин вооруженный мужчина хотел помешать голосованию - РИА Новости, 09.11.2022
СМИ: в штате Висконсин вооруженный мужчина хотел помешать голосованию
Вооруженный ножом мужчина требовал остановить голосование в пригороде Милуоки, штат Висконсин, приехавшие полицейские арестовали его, сообщает телеканал CNN. РИА Новости, 09.11.2022
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в мире
милуоки
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ВАШИНГТОН, 9 ноя - РИА Новости. Вооруженный ножом мужчина требовал остановить голосование в пригороде Милуоки, штат Висконсин, приехавшие полицейские арестовали его, сообщает телеканал CNN."Мужчину, угрожавшего избирателям ножом, арестовали", - сообщает телеканал.
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в мире, милуоки, висконсин
В мире, Милуоки, Висконсин
01:23 09.11.2022 (обновлено: 02:25 09.11.2022)
 
СМИ: в штате Висконсин вооруженный мужчина хотел помешать голосованию

CNN: вооруженный ножом мужчина требовал остановить голосование в пригороде Милуоки

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкПромежуточные выборы в конгресс в США
Промежуточные выборы в конгресс в США - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Промежуточные выборы в конгресс в США
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ВАШИНГТОН, 9 ноя - РИА Новости. Вооруженный ножом мужчина требовал остановить голосование в пригороде Милуоки, штат Висконсин, приехавшие полицейские арестовали его, сообщает телеканал CNN.
"Мужчину, угрожавшего избирателям ножом, арестовали", - сообщает телеканал.
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В миреМилуокиВисконсин
 
 
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