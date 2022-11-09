https://ria.ru/20221109/golosovanie-1830105230.html
СМИ: в штате Висконсин вооруженный мужчина хотел помешать голосованию
СМИ: в штате Висконсин вооруженный мужчина хотел помешать голосованию - РИА Новости, 09.11.2022
СМИ: в штате Висконсин вооруженный мужчина хотел помешать голосованию
Вооруженный ножом мужчина требовал остановить голосование в пригороде Милуоки, штат Висконсин, приехавшие полицейские арестовали его, сообщает телеканал CNN. РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T01:23
2022-11-09T01:23
2022-11-09T02:25
в мире
милуоки
висконсин
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ВАШИНГТОН, 9 ноя - РИА Новости. Вооруженный ножом мужчина требовал остановить голосование в пригороде Милуоки, штат Висконсин, приехавшие полицейские арестовали его, сообщает телеканал CNN."Мужчину, угрожавшего избирателям ножом, арестовали", - сообщает телеканал.
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в мире, милуоки, висконсин
В мире, Милуоки, Висконсин
01:23 09.11.2022 (обновлено: 02:25 09.11.2022)
СМИ: в штате Висконсин вооруженный мужчина хотел помешать голосованию
CNN: вооруженный ножом мужчина требовал остановить голосование в пригороде Милуоки