https://ria.ru/20221109/germaniya-1830262830.html
Правительство Германии запретило продажу Китаю завода компании Elmos
Правительство Германии запретило продажу Китаю завода компании Elmos - РИА Новости, 09.11.2022
Правительство Германии запретило продажу Китаю завода компании Elmos
Кабмин Германии запретил продажу завода по производству микросхем дортмундской компании Elmos китайскому инвестору, сообщило минэкономики ФРГ журналистам. РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T15:50
2022-11-09T15:50
2022-11-09T15:50
евросоюз
германия
китай
дортмунд
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технологии
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БЕРЛИН, 9 ноя - РИА Новости. Кабмин Германии запретил продажу завода по производству микросхем дортмундской компании Elmos китайскому инвестору, сообщило минэкономики ФРГ журналистам."Завод по производству микросхем Elmos не может быть продан китайскому инвестору. Федеральный кабинет министров запретил продажу… Китайская компания намеревалась купить завод по производству чипов Elmos в Дортмунде через дочернюю компанию в Швеции", - говорится в сообщении.Уточняется, что запрет связан с тем, что приобретение предприятия китайским инвестором поставило бы под угрозу безопасность Германии."Мы должны внимательно следить за поглощениями компаний, когда речь идет о важных инфраструктурах или когда существует опасность утечки технологий к приобретателям из стран, не входящих в ЕС. Особенно в секторе полупроводников для нас важно защитить технологический и экономический суверенитет Германии и Европы. Конечно, Германия есть и будет оставаться открытым местом для инвестиций, но мы не наивны", - приводятся в сообщении слова министра экономики ФРГ Роберта Хабека.Отмечается, что Минэкономики оповестит о запрете обе стороны сделки.Ранее СМИ сообщали, что минэкономики Германии рассматривает возможность продажи дортмундской компании Elmos, производящей полупроводниковую продукцию, китайскому дочернему предприятию Silex Microsystems AB. Шведская Silex Microsystems AB является стопроцентной дочерней компанией китайского производителя полупроводников Sai Microelectronics.Компания Elmos из немецкого Дортмунда разрабатывает, производит и продает полупроводниковую продукцию, предназначенную в основном для использования в автомобилях.Как отмечала немецкая газета Handelsblatt, передача предприятия китайскому инвестору противоречила бы рекомендациям федерального ведомства Германии по защите конституции не одобрять сделку с Silex, поскольку в таком случае возрастает опасность усиления зависимости от Китая на рынке полупроводников.
https://ria.ru/20221109/kitay-1830081998.html
https://ria.ru/20221004/ssha-1821324862.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евросоюз, германия, китай, дортмунд, роберт хабек, экономика, технологии
Евросоюз, Германия, Китай, Дортмунд, Роберт Хабек, Экономика, Технологии
Правительство Германии запретило продажу Китаю завода компании Elmos
Правительство Германии запретило передачу Китаю производства микросхем в Дортмунде
БЕРЛИН, 9 ноя - РИА Новости. Кабмин Германии запретил продажу завода по производству микросхем дортмундской компании Elmos китайскому инвестору, сообщило минэкономики ФРГ журналистам.
"Завод по производству микросхем Elmos не может быть продан китайскому инвестору. Федеральный кабинет министров запретил продажу… Китайская компания намеревалась купить завод по производству чипов Elmos в Дортмунде
через дочернюю компанию в Швеции", - говорится в сообщении.
Уточняется, что запрет связан с тем, что приобретение предприятия китайским инвестором поставило бы под угрозу безопасность Германии.
"Мы должны внимательно следить за поглощениями компаний, когда речь идет о важных инфраструктурах или когда существует опасность утечки технологий к приобретателям из стран, не входящих в ЕС
. Особенно в секторе полупроводников для нас важно защитить технологический и экономический суверенитет Германии и Европы
. Конечно, Германия есть и будет оставаться открытым местом для инвестиций, но мы не наивны", - приводятся в сообщении слова министра экономики ФРГ Роберта Хабека
.
Отмечается, что Минэкономики оповестит о запрете обе стороны сделки.
Ранее СМИ сообщали, что минэкономики Германии рассматривает возможность продажи дортмундской компании Elmos, производящей полупроводниковую продукцию, китайскому дочернему предприятию Silex Microsystems AB. Шведская Silex Microsystems AB является стопроцентной дочерней компанией китайского производителя полупроводников Sai Microelectronics.
Компания Elmos из немецкого Дортмунда разрабатывает, производит и продает полупроводниковую продукцию, предназначенную в основном для использования в автомобилях.
Как отмечала немецкая газета Handelsblatt, передача предприятия китайскому инвестору противоречила бы рекомендациям федерального ведомства Германии по защите конституции не одобрять сделку с Silex, поскольку в таком случае возрастает опасность усиления зависимости от Китая на рынке полупроводников.