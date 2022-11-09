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В МИД надеются на выполнение Киевом гарантий по зерновой сделке - РИА Новости, 09.11.2022
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В МИД надеются на выполнение Киевом гарантий по зерновой сделке
В МИД надеются на выполнение Киевом гарантий по зерновой сделке - РИА Новости, 09.11.2022
В МИД надеются на выполнение Киевом гарантий по зерновой сделке
Россия надеется, что Украина будет выполнять гарантии по зерновой сделке лучше, чем Минские соглашения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T16:55
2022-11-09T16:55
мария захарова
россия
украина
оон
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Россия надеется, что Украина будет выполнять гарантии по зерновой сделке лучше, чем Минские соглашения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Россия 30 октября объявила о приостановке участия в вывозе продукции из портов Украины после террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя. Позднее Минобороны РФ объявило, что Россия возобновляет участие в продуктовой сделке. Как заявили в Кремле, информация о том, что Киев дал заверения, что не будет использовать гуманитарные коридоры по зерновой сделке в военных целях, получена по линии Минобороны РФ.Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекает 19 ноября. -0-
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мария захарова, россия, украина, оон, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Мария Захарова, Россия, Украина, ООН, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
16:55 09.11.2022
 
В МИД надеются на выполнение Киевом гарантий по зерновой сделке

МИД надеется, что Киев выполнит гарантии по зерновой сделке лучше, чем Минские соглашения

© РИА Новости / Виталий БелоусовЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Здание МИД России. Архивное фото
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Россия надеется, что Украина будет выполнять гарантии по зерновой сделке лучше, чем Минские соглашения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы надеемся, что режим Зеленского будет выполнять эти гарантии (по зерновой сделке - ред.) лучше, чем Минские соглашения", - сказала она в среду в ходе брифинга.

Россия 30 октября объявила о приостановке участия в вывозе продукции из портов Украины после террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя. Позднее Минобороны РФ объявило, что Россия возобновляет участие в продуктовой сделке. Как заявили в Кремле, информация о том, что Киев дал заверения, что не будет использовать гуманитарные коридоры по зерновой сделке в военных целях, получена по линии Минобороны РФ.
Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекает 19 ноября. -0-
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Мария ЗахароваРоссияУкраинаООНВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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