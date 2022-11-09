https://ria.ru/20221109/galyaviev-1830154490.html

В Казани начали судить Галявиева, устроившего стрельбу в гимназии

В Казани начали судить Галявиева, устроившего стрельбу в гимназии - РИА Новости, 09.11.2022

В Казани начали судить Галявиева, устроившего стрельбу в гимназии

Верховный суд Татарстана в среду начал рассматривать уголовное дело Ильназа Галявиева, застрелившего девять человек в казанской гимназии №175, передает... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T10:44

2022-11-09T10:44

2022-11-09T10:44

стрельба в школе в казани

происшествия

ильназ галявиев

казань

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КАЗАНЬ, 9 ноя - РИА Новости. Верховный суд Татарстана в среду начал рассматривать уголовное дело Ильназа Галявиева, застрелившего девять человек в казанской гимназии №175, передает корреспондент РИА Новости.Сам Галявиев отказался отвечать на вопросы прессы, потребовал запретить фото- и видеосъемку и крикнул журналистам: "Идите отсюда!".Перед началом заседания представитель суда уточнил, что процесс будет открытым, однако судья вправе закрыть отдельные части заседания, поскольку в числе потерпевших есть подростки. Всего на заседание явились около 30 потерпевших и свидетелей.По версии следствия, "причиной трагических событий явилось стремление Галявиева подражать действиям неформальных представителей одной из деструктивных субкультур, сведения о которых он почерпнул из сети интернет, скопировав их поведение при нападении".Галявиев признан вменяемым, в ходе следствия вину он признал полностью, в содеянном раскаялся. Окончательное обвинение предъявлено по четырем статьям УК РФ: об убийстве двух и более лиц, незаконном изготовлении и хранении взрывчатки и взрывных устройств и умышленном уничтожении имущества. Молодому человеку грозит пожизненное заключение.В Казани 11 мая 2021 года 19-летний Галявиев, по данным следствия, устроил взрыв и стрельбу в гимназии №175, убив семерых детей и двух учительниц, еще 24 человека пострадали.Между тем в Перми уже не первую неделю продолжается процесс по аналогичному массовому убийству в местном университете, которое устроил Тимур Бекмансуров. 20 сентября 2021 года он убил шесть и ранил более двух десятков человек. Как и Галявиеву, ему грозит пожизненный срок заключения.В феврале этого года Верховный суд России признал молодежное движение "Колумбайн"*, пропагандирующее массовые убийства, террористическим и запретил его в стране. За организацию и участие в деятельности террористической организации предусмотрена уголовная ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы. За ведение пабликов о "Колумбайне"* также можно попасть на скамью подсудимых.* Запрещенное в России террористическое движение.

https://ria.ru/20220113/sk-1767605093.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

стрельба в школе в казани, происшествия, ильназ галявиев, казань