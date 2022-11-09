Рейтинг@Mail.ru
Во Франции заявили, что ЕС не заинтересован в конфликте на Украине - РИА Новости, 09.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221109/frantsiya-1830276784.html
Во Франции заявили, что ЕС не заинтересован в конфликте на Украине
Во Франции заявили, что ЕС не заинтересован в конфликте на Украине - РИА Новости, 09.11.2022
Во Франции заявили, что ЕС не заинтересован в конфликте на Украине
В конфликте на Украине могут быть заинтересованы США, но точно не Европа и не Франция, считает бывший глава генштаба французских ВС генерал Пьер де Вилье. РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T16:25
2022-11-09T16:25
в мире
пьер де вилье
владимир путин
франция
украина
евросоюз
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150137/49/1501374950_0:261:5001:3074_1920x0_80_0_0_cc2a41079461eef1fc892628f083a2a9.jpg
ПАРИЖ, 9 ноя - РИА Новости. В конфликте на Украине могут быть заинтересованы США, но точно не Европа и не Франция, считает бывший глава генштаба французских ВС генерал Пьер де Вилье."Эта война - не в интересах европейских стран, уж точно не Франции, возможно, в интересах США, но совершенно не в наших", - заявил генерал в среду в интервью радиостанции RMC.Говоря о последних событиях на Украине, экс-глава генштаба отметил, что сейчас первоочередная задача - не допустить дальнейшей эскалации конфликта.Ранее французский полковник в отставке, бывший командующий французским спецназом в Косово Жак Огар в беседе с РИА Новости отметил, что США подталкивают Европу к конфликту на Украине, однако у самих нет ни желания, ни средств на открытое противостояние с Россией.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Позднее Путин заявлял, что Россия всегда открыта к переговорам по Украине.
https://ria.ru/20221031/konferentsiya-1828264367.html
https://ria.ru/20221109/pomosch-1830263352.html
франция
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150137/49/1501374950_277:0:4722:3334_1920x0_80_0_0_fccd457c6d1eb3c10b2be4c6241f9a3f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, пьер де вилье, владимир путин, франция, украина, евросоюз, сша
В мире, Пьер де Вилье, Владимир Путин, Франция, Украина, Евросоюз, США
16:25 09.11.2022
 
Во Франции заявили, что ЕС не заинтересован в конфликте на Украине

Экс-глава генштаба ВС Франции Пьер де Вилье: ЕС не заинтересован в конфликте на Украине

© AP Photo / Etienne Laurent/PoolПьер де Вилье
Пьер де Вилье - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© AP Photo / Etienne Laurent/Pool
Пьер де Вилье. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 9 ноя - РИА Новости. В конфликте на Украине могут быть заинтересованы США, но точно не Европа и не Франция, считает бывший глава генштаба французских ВС генерал Пьер де Вилье.
"Эта война - не в интересах европейских стран, уж точно не Франции, возможно, в интересах США, но совершенно не в наших", - заявил генерал в среду в интервью радиостанции RMC.
Флаги Украины - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
31 октября, 20:43Специальная военная операция на Украине
Франция проведет конференцию по Украине
Говоря о последних событиях на Украине, экс-глава генштаба отметил, что сейчас первоочередная задача - не допустить дальнейшей эскалации конфликта.
"С 24 февраля мы постоянно наблюдаем эскалацию конфликта. Нам нужна деэскалация. Сейчас настал момент найти решение... необходимо, чтобы все стороны собрались за столом переговоров", - считает Де Вилье.
Ранее французский полковник в отставке, бывший командующий французским спецназом в Косово Жак Огар в беседе с РИА Новости отметил, что США подталкивают Европу к конфликту на Украине, однако у самих нет ни желания, ни средств на открытое противостояние с Россией.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Позднее Путин заявлял, что Россия всегда открыта к переговорам по Украине.
Флаги ЕС и Украины - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
Вчера, 15:52Специальная военная операция на Украине
ЕС выделит Украине 500 миллионов евро макрофинансовой помощи
 
В миреПьер де ВильеВладимир ПутинФранцияУкраинаЕвросоюзСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала