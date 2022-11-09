https://ria.ru/20221109/frantsiya-1830276784.html

Во Франции заявили, что ЕС не заинтересован в конфликте на Украине

Во Франции заявили, что ЕС не заинтересован в конфликте на Украине - РИА Новости, 09.11.2022

Во Франции заявили, что ЕС не заинтересован в конфликте на Украине

В конфликте на Украине могут быть заинтересованы США, но точно не Европа и не Франция, считает бывший глава генштаба французских ВС генерал Пьер де Вилье. РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T16:25

2022-11-09T16:25

2022-11-09T16:25

в мире

пьер де вилье

владимир путин

франция

украина

евросоюз

сша

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ПАРИЖ, 9 ноя - РИА Новости. В конфликте на Украине могут быть заинтересованы США, но точно не Европа и не Франция, считает бывший глава генштаба французских ВС генерал Пьер де Вилье."Эта война - не в интересах европейских стран, уж точно не Франции, возможно, в интересах США, но совершенно не в наших", - заявил генерал в среду в интервью радиостанции RMC.Говоря о последних событиях на Украине, экс-глава генштаба отметил, что сейчас первоочередная задача - не допустить дальнейшей эскалации конфликта.Ранее французский полковник в отставке, бывший командующий французским спецназом в Косово Жак Огар в беседе с РИА Новости отметил, что США подталкивают Европу к конфликту на Украине, однако у самих нет ни желания, ни средств на открытое противостояние с Россией.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Позднее Путин заявлял, что Россия всегда открыта к переговорам по Украине.

https://ria.ru/20221031/konferentsiya-1828264367.html

https://ria.ru/20221109/pomosch-1830263352.html

франция

украина

сша

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, пьер де вилье, владимир путин, франция, украина, евросоюз, сша