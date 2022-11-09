https://ria.ru/20221109/frantsiya-1830188509.html

Власти Франции увеличили военный бюджет более чем на 20 процентов

Власти Франции увеличили военный бюджет более чем на 20 процентов - РИА Новости, 09.11.2022

Власти Франции увеличили военный бюджет более чем на 20 процентов

Власти Франции увеличили военный бюджет более чем на 20% и продолжат работу над модернизацией армии, сообщил в среду официальный представитель правительства... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T12:29

2022-11-09T12:29

2022-11-09T12:29

в мире

эммануэль макрон

франция

тулон

африка

минобороны франции

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ПАРИЖ, 9 ноя - РИА Новости. Власти Франции увеличили военный бюджет более чем на 20% и продолжат работу над модернизацией армии, сообщил в среду официальный представитель правительства республики Оливье Веран."Мы увеличили бюджет, выделяемый армии, более чем на 20%... И мы делаем все, чтобы модернизировать нашу армию", - заявил Веран в эфире радиостанции Franceinfo.Он сообщил, что французские власти в скором времени рассмотрят и примут закон о военном программировании, который предполагает дальнейшее увеличение военного бюджета.Спикер французского кабмина также подтвердил, что президент страны Эммануэль Макрон в ходе своей поездки в Тулон в среду сделает объявление по поводу операции "Бархан" в Африке.Ранее Минобороны Франции сообщило, что военный бюджет республики в 2023 году будет увеличен шестой раз подряд, он составит 43,9 миллиарда евро.Макрон в среду посетит военно-морскую базу в Тулоне на Лазурном берегу Средиземного моря, где, как ожидается, представит новую военную стратегию Франции. Как сообщал Елисейский дворец, Макрон официально объявит о завершении антитеррористической операции "Бархан" в Сахаро-Сахельском регионе.

https://ria.ru/20221109/frantsiya-1830185819.html

https://ria.ru/20221109/frantsiya-1830124802.html

франция

тулон

африка

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в мире, эммануэль макрон, франция, тулон, африка, минобороны франции