Рейтинг@Mail.ru
Власти Франции увеличили военный бюджет более чем на 20 процентов - РИА Новости, 09.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221109/frantsiya-1830188509.html
Власти Франции увеличили военный бюджет более чем на 20 процентов
Власти Франции увеличили военный бюджет более чем на 20 процентов - РИА Новости, 09.11.2022
Власти Франции увеличили военный бюджет более чем на 20 процентов
Власти Франции увеличили военный бюджет более чем на 20% и продолжат работу над модернизацией армии, сообщил в среду официальный представитель правительства... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T12:29
2022-11-09T12:29
в мире
эммануэль макрон
франция
тулон
африка
минобороны франции
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153221/68/1532216827_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_d63c73d095d63ff6abeabef0d523735f.jpg
ПАРИЖ, 9 ноя - РИА Новости. Власти Франции увеличили военный бюджет более чем на 20% и продолжат работу над модернизацией армии, сообщил в среду официальный представитель правительства республики Оливье Веран."Мы увеличили бюджет, выделяемый армии, более чем на 20%... И мы делаем все, чтобы модернизировать нашу армию", - заявил Веран в эфире радиостанции Franceinfo.Он сообщил, что французские власти в скором времени рассмотрят и примут закон о военном программировании, который предполагает дальнейшее увеличение военного бюджета.Спикер французского кабмина также подтвердил, что президент страны Эммануэль Макрон в ходе своей поездки в Тулон в среду сделает объявление по поводу операции "Бархан" в Африке.Ранее Минобороны Франции сообщило, что военный бюджет республики в 2023 году будет увеличен шестой раз подряд, он составит 43,9 миллиарда евро.Макрон в среду посетит военно-морскую базу в Тулоне на Лазурном берегу Средиземного моря, где, как ожидается, представит новую военную стратегию Франции. Как сообщал Елисейский дворец, Макрон официально объявит о завершении антитеррористической операции "Бархан" в Сахаро-Сахельском регионе.
https://ria.ru/20221109/frantsiya-1830185819.html
https://ria.ru/20221109/frantsiya-1830124802.html
франция
тулон
африка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153221/68/1532216827_267:0:2400:1600_1920x0_80_0_0_3997cae96aaf404deee17d4430b6b42a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, эммануэль макрон, франция, тулон, африка, минобороны франции
В мире, Эммануэль Макрон, Франция, Тулон, Африка, Минобороны Франции
12:29 09.11.2022
 
Власти Франции увеличили военный бюджет более чем на 20 процентов

Член правительства Веран: Франция увеличила военный бюджет более чем на 20 процентов

© AP Photo / Yoan Valat/Pool PhotoПрезидент Франции Эммануэль Макрон во время военных учений французской армии
Президент Франции Эммануэль Макрон во время военных учений французской армии - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© AP Photo / Yoan Valat/Pool Photo
Президент Франции Эммануэль Макрон во время военных учений французской армии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 9 ноя - РИА Новости. Власти Франции увеличили военный бюджет более чем на 20% и продолжат работу над модернизацией армии, сообщил в среду официальный представитель правительства республики Оливье Веран.
"Мы увеличили бюджет, выделяемый армии, более чем на 20%... И мы делаем все, чтобы модернизировать нашу армию", - заявил Веран в эфире радиостанции Franceinfo.
Погрузка боеприпасов для отправки на Украину - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
Вчера, 12:21
В Париже заявили, что поставки оружия Украине не ослабляют армию во Франции
Он сообщил, что французские власти в скором времени рассмотрят и примут закон о военном программировании, который предполагает дальнейшее увеличение военного бюджета.
Спикер французского кабмина также подтвердил, что президент страны Эммануэль Макрон в ходе своей поездки в Тулон в среду сделает объявление по поводу операции "Бархан" в Африке.
Ранее Минобороны Франции сообщило, что военный бюджет республики в 2023 году будет увеличен шестой раз подряд, он составит 43,9 миллиарда евро.
Макрон в среду посетит военно-морскую базу в Тулоне на Лазурном берегу Средиземного моря, где, как ожидается, представит новую военную стратегию Франции. Как сообщал Елисейский дворец, Макрон официально объявит о завершении антитеррористической операции "Бархан" в Сахаро-Сахельском регионе.
Генерал Пьер де Вилье - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
Вчера, 08:29
Французская армия не выдержала бы войны, считает экс-глава генштаба
 
В миреЭммануэль МакронФранцияТулонАфрикаМинобороны Франции
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала