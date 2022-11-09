https://ria.ru/20221109/frantsiya-1830185819.html

В Париже заявили, что поставки оружия Украине не ослабляют армию во Франции

В Париже заявили, что поставки оружия Украине не ослабляют армию во Франции - РИА Новости, 09.11.2022

В Париже заявили, что поставки оружия Украине не ослабляют армию во Франции

Официальный представитель правительства Франции Оливье Веран отверг в среду заявления о том, что поставки оружия Украине ослабляют французскую армию. РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T12:21

2022-11-09T12:21

2022-11-09T12:21

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ПАРИЖ, 9 ноя - РИА Новости. Официальный представитель правительства Франции Оливье Веран отверг в среду заявления о том, что поставки оружия Украине ослабляют французскую армию."Когда мы поставляем оружие нашим союзникам… мы не ослабляем нашу армию, напротив, мы усиливаем наши силы в рамках ЕС. Мы вовсе "не раздеваем" нашу армию", - сказал Веран в эфире радиостанции Franceinfo в ответ на вопрос о том, что не считает ли он, что поставки вооружений Киеву ослабляют французскую армию.Ранее французский полковник в отставке, бывший командующий французским спецназом в Косово Жак Огар заявил РИА Новости, что Париж, направляя Украине оружие, отбирает у своей армии вооружения, в которых она сама нуждается. Он отметил, что французская армия сегодня слабо экипирована, количество военной техники и снаряжения недостаточно. По словам бывшего военного, "отдавать Киеву 24 артиллерийские установки CAESAR в то время, когда у самой французской армии их 76, – это несерьезно".Кроме того, бывший глава генштаба вооружённых сил Франции генерал Пьер де Вилье признал, что французская армия сегодня не способна на войну высокой интенсивности.Франция уже поставила Украине 18 артиллерийских установок CAESAR, в ближайшее время она передаст Киеву еще шесть таких гаубиц. Также Париж планирует направить Киеву радары, системы и ракеты ПВО. Французские СМИ сообщали, что Украине также направят около 20 бронетранспортеров Bastion.

https://radiosputnik.ria.ru/20221029/krizis-1827823774.html

https://ria.ru/20221107/oruzhie-1829701247.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, пьер де вилье, украина, париж, франция