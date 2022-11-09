https://ria.ru/20221109/frantsiya-1830124802.html

Французская армия не выдержала бы войны, считает экс-глава генштаба

Французская армия не выдержала бы войны, считает экс-глава генштаба - РИА Новости, 09.11.2022

Французская армия не выдержала бы войны, считает экс-глава генштаба

Французская армия не сможет стать по-настоящему боеспособной, если не увеличить ее финансирование, заявил в интервью изданию Le Parisien экс-глава Генштаба... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T08:29

2022-11-09T08:29

2022-11-09T10:48

в мире

пьер де вилье

франция

вмс франции

вооруженные силы франции

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150137/49/1501374950_0:261:5001:3074_1920x0_80_0_0_cc2a41079461eef1fc892628f083a2a9.jpg

ПАРИЖ, 9 ноя — РИА Новости. Французская армия не сможет стать по-настоящему боеспособной, если не увеличить ее финансирование, заявил в интервью изданию Le Parisien экс-глава Генштаба Вооруженных сил Франции Пьер де Вилье.Де Вилье отметил, что ВМС Франции необходимы атомные подводные лодки, вооруженные баллистическими ракетами. Также стране нужна модернизация вооружений ВВС, ВМС и сухопутных войск, запас боеприпасов, улучшение логистических возможностей.Подтолкнуть Францию к пересмотру политики в сфере ОПК должна ситуация на Украине, уверен военный.Сегодня президент Макрон посетит военно-морскую базу в Тулоне на Лазурном Берегу Средиземного моря, где, как ожидается, представит новую военную стратегию Франции.Как сообщало Минобороны, в 2023 году бюджет ведомства увеличится на три миллиарда евро и достигнет 43,9 миллиарда.За время президентства Макрона уже два главы Генштаба ВС Франции ушли в отставку. В июле 2017 года де Вилье подал соответствующее прошение и президент его принял. Такое произошло впервые в истории Пятой республики. За неделю до отставки де Вилье, который пользовался в вооруженных силах большим авторитетом, крайне резко отозвался о планах сократить военные расходы на 850 миллионов евро в год. На парламентских слушаниях он заявил, что не позволит Министерству финансов унизить себя. Французские наблюдатели расценили тогда конфликт как крупнейший военно-политический кризис в стране с 1961 года. В июне 2021 года об отставке с поста главы Генштаба ВС также заявил генерал Франсуа Лекуантр.

https://ria.ru/20221109/zapad-1830081657.html

https://ria.ru/20221107/makron-1829519663.html

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, пьер де вилье, франция, вмс франции, вооруженные силы франции