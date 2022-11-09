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Французская армия не выдержала бы войны, считает экс-глава генштаба - РИА Новости, 09.11.2022
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Французская армия не выдержала бы войны, считает экс-глава генштаба
Французская армия не выдержала бы войны, считает экс-глава генштаба - РИА Новости, 09.11.2022
Французская армия не выдержала бы войны, считает экс-глава генштаба
Французская армия не сможет стать по-настоящему боеспособной, если не увеличить ее финансирование, заявил в интервью изданию Le Parisien экс-глава Генштаба... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T08:29
2022-11-09T10:48
в мире
пьер де вилье
франция
вмс франции
вооруженные силы франции
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ПАРИЖ, 9 ноя — РИА Новости. Французская армия не сможет стать по-настоящему боеспособной, если не увеличить ее финансирование, заявил в интервью изданию Le Parisien экс-глава Генштаба Вооруженных сил Франции Пьер де Вилье.Де Вилье отметил, что ВМС Франции необходимы атомные подводные лодки, вооруженные баллистическими ракетами. Также стране нужна модернизация вооружений ВВС, ВМС и сухопутных войск, запас боеприпасов, улучшение логистических возможностей.Подтолкнуть Францию к пересмотру политики в сфере ОПК должна ситуация на Украине, уверен военный.Сегодня президент Макрон посетит военно-морскую базу в Тулоне на Лазурном Берегу Средиземного моря, где, как ожидается, представит новую военную стратегию Франции.Как сообщало Минобороны, в 2023 году бюджет ведомства увеличится на три миллиарда евро и достигнет 43,9 миллиарда.За время президентства Макрона уже два главы Генштаба ВС Франции ушли в отставку. В июле 2017 года де Вилье подал соответствующее прошение и президент его принял. Такое произошло впервые в истории Пятой республики. За неделю до отставки де Вилье, который пользовался в вооруженных силах большим авторитетом, крайне резко отозвался о планах сократить военные расходы на 850 миллионов евро в год. На парламентских слушаниях он заявил, что не позволит Министерству финансов унизить себя. Французские наблюдатели расценили тогда конфликт как крупнейший военно-политический кризис в стране с 1961 года. В июне 2021 года об отставке с поста главы Генштаба ВС также заявил генерал Франсуа Лекуантр.
https://ria.ru/20221109/zapad-1830081657.html
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в мире, пьер де вилье, франция, вмс франции, вооруженные силы франции
В мире, Пьер де Вилье, Франция, ВМС Франции, Вооруженные силы Франции
08:29 09.11.2022 (обновлено: 10:48 09.11.2022)
 
Французская армия не выдержала бы войны, считает экс-глава генштаба

Экс-глава генштаба де Вилье: французская армия не способна на войну высокой интенсивности

© AP Photo / Etienne Laurent/PoolГенерал Пьер де Вилье
Генерал Пьер де Вилье - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© AP Photo / Etienne Laurent/Pool
Генерал Пьер де Вилье. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 9 ноя — РИА Новости. Французская армия не сможет стать по-настоящему боеспособной, если не увеличить ее финансирование, заявил в интервью изданию Le Parisien экс-глава Генштаба Вооруженных сил Франции Пьер де Вилье.

"Как показал парламентский отчет в феврале, французская армия сегодня неспособна на войну высокой интенсивности. Необходимо увеличить ее бюджет. Я с удовлетворением отмечаю его рост на 1,7 миллиарда евро в год с 2017 года и на три миллиарда в 2023 году. Однако требуется намного больше", — сообщил генерал в преддверии выступления президента Эммануэля Макрона о новой военной стратегии.

Де Вилье отметил, что ВМС Франции необходимы атомные подводные лодки, вооруженные баллистическими ракетами. Также стране нужна модернизация вооружений ВВС, ВМС и сухопутных войск, запас боеприпасов, улучшение логистических возможностей.
Подтолкнуть Францию к пересмотру политики в сфере ОПК должна ситуация на Украине, уверен военный.
"Конфликт на Украине должен заставить нас адаптировать нашу модель — не к тому, что мы делали на протяжении десятилетий — проведению военных операций, а к ведению войны и победе в ней. Необходимо учитывать ее продолжительность и трудность и при этом свою возможность продержаться", — заключил де Вилье.
Сегодня президент Макрон посетит военно-морскую базу в Тулоне на Лазурном Берегу Средиземного моря, где, как ожидается, представит новую военную стратегию Франции.
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За время президентства Макрона уже два главы Генштаба ВС Франции ушли в отставку. В июле 2017 года де Вилье подал соответствующее прошение и президент его принял. Такое произошло впервые в истории Пятой республики. За неделю до отставки де Вилье, который пользовался в вооруженных силах большим авторитетом, крайне резко отозвался о планах сократить военные расходы на 850 миллионов евро в год. На парламентских слушаниях он заявил, что не позволит Министерству финансов унизить себя. Французские наблюдатели расценили тогда конфликт как крупнейший военно-политический кризис в стране с 1961 года. В июне 2021 года об отставке с поста главы Генштаба ВС также заявил генерал Франсуа Лекуантр.
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