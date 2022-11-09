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Первый Российский винодельческий форум пройдет 24-25 ноября в Москве
Первый Российский винодельческий форум пройдет 24-25 ноября в Москве - РИА Новости, 09.11.2022
Первый Российский винодельческий форум пройдет 24-25 ноября в Москве
24–25 ноября в Москве на площадке отеля Radisson Collection (Москва, Кутузовский пр., д. 2/1, стр. 1) состоится первый Российский винодельческий форум... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T11:06
2022-11-09T11:06
2022-11-09T11:06
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МОСКВА, 9 ноя – Фонд "Росконгресс". 24–25 ноября в Москве на площадке отеля Radisson Collection (Москва, Кутузовский пр., д. 2/1, стр. 1) состоится первый Российский винодельческий форум. Организаторами мероприятия выступают Фонд "Росконгресс" и Ассоциация виноградарей и виноделов России (АВВР) при поддержке Правительства Российской Федерации."На волне увеличения популярности локальных продуктов растет интерес российских покупателей к винам из уникальных местных сортов, так называемым автохтонам – исторически "родным" для конкретной местности сортам винограда. Площадка Форума объединит лучших производителей и станет эффективным инструментом для обсуждения ключевых проблем развития виноделия и виноградарства нашей страны и выработки их эффективных решений", – подчеркнул советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков.Всего в России насчитывается 9 винодельческих регионов общей площадью более 100 тысяч гектаров, где работают около 250 производителей: Дагестан (Республика Дагестан), "Долина Дона" (Ростовская область), "Долина Терека" (Кабардино-Балкарская Республика), Крым (Республика Крым), Кубань (Краснодарский край), Северная Осетия – Алания (Республика Северная Осетия – Алания), Ставрополье (Ставропольский край), Адыгея (Республика Адыгея), "Нижняя Волга" (Волгоградская область).АВВР утвердила список из 319 сортов технического винограда, из которых можно производить вино в Российской Федерации. Наиболее массовые посадки: международные сорта винограда – "Шардоне", "Совиньон Блан", "Рислинг", "Мускат", "Каберне Совиньон", "Пино Нуар", "Каберне Фран", "Мерло" и другие; сорта советской селекции – "Рубиновый Магарача", "Левокумский", "Рубин Голодриги", "Мариновский" и другие; автохтоны – "Красностоп", "Сибирьковый", "Пухляковский", "Кумшацкий", "Кокур", "Кефесия", "Эким Кара" и другие.Однако, виноделы с большим интересом относятся к изучению малоизвестных автохтонных сортов и работают в сотрудничестве с научно-исследовательскими центрами виноградарства и виноделия во всех регионах.За 2021–2022 годы российскими винодельнями получено около 100 международных наград, более половины из которых – золото и Гран-при.Форум станет эффективным акселератором для дальнейшего развития виноградарства и виноделия, стимулирования экспортного потенциала и формирования позитивного имиджа российского вина.Официальный сайт Форума.Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пресс-релизы
МОСКВА, 9 ноя – Фонд "Росконгресс". 24–25 ноября в Москве на площадке отеля Radisson Collection (Москва, Кутузовский пр., д. 2/1, стр. 1) состоится первый Российский винодельческий форум. Организаторами мероприятия выступают Фонд "Росконгресс" и Ассоциация виноградарей и виноделов России (АВВР) при поддержке Правительства Российской Федерации.
"На волне увеличения популярности локальных продуктов растет интерес российских покупателей к винам из уникальных местных сортов, так называемым автохтонам – исторически "родным" для конкретной местности сортам винограда. Площадка Форума объединит лучших производителей и станет эффективным инструментом для обсуждения ключевых проблем развития виноделия и виноградарства нашей страны и выработки их эффективных решений", – подчеркнул советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков.
Всего в России насчитывается 9 винодельческих регионов общей площадью более 100 тысяч гектаров, где работают около 250 производителей: Дагестан (Республика Дагестан), "Долина Дона" (Ростовская область), "Долина Терека" (Кабардино-Балкарская Республика), Крым (Республика Крым), Кубань (Краснодарский край), Северная Осетия – Алания (Республика Северная Осетия – Алания), Ставрополье (Ставропольский край), Адыгея (Республика Адыгея), "Нижняя Волга" (Волгоградская область).
АВВР утвердила список из 319 сортов технического винограда, из которых можно производить вино в Российской Федерации. Наиболее массовые посадки: международные сорта винограда – "Шардоне", "Совиньон Блан", "Рислинг", "Мускат", "Каберне Совиньон", "Пино Нуар", "Каберне Фран", "Мерло" и другие; сорта советской селекции – "Рубиновый Магарача", "Левокумский", "Рубин Голодриги", "Мариновский" и другие; автохтоны – "Красностоп", "Сибирьковый", "Пухляковский", "Кумшацкий", "Кокур", "Кефесия", "Эким Кара" и другие.
Однако, виноделы с большим интересом относятся к изучению малоизвестных автохтонных сортов и работают в сотрудничестве с научно-исследовательскими центрами виноградарства и виноделия во всех регионах.
За 2021–2022 годы российскими винодельнями получено около 100 международных наград, более половины из которых – золото и Гран-при.
Форум станет эффективным акселератором для дальнейшего развития виноградарства и виноделия, стимулирования экспортного потенциала и формирования позитивного имиджа российского вина.
Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.