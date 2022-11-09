https://ria.ru/20221109/florida-1830145018.html
По прогнозам СМИ, республиканец Десантис переизбрался губернатором Флориды
По прогнозам СМИ, республиканец Десантис переизбрался губернатором Флориды - РИА Новости, 09.11.2022
По прогнозам СМИ, республиканец Десантис переизбрался губернатором Флориды
Один из самых влиятельных политиков-республиканцев Рон Десантис переизбрался губернатором американского штата Флорида, прогнозирует телеканал CNN. РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T10:03
2022-11-09T10:03
2022-11-09T10:03
в мире
рон десантис
дональд трамп
марко рубио
флорида
сша
итоги промежуточных выборов в сша - 2022
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825428071_0:108:2643:1595_1920x0_80_0_0_1c47858324620d8d53f625136018110b.jpg
ВАШИНГТОН, 9 ноя – РИА Новости. Один из самых влиятельных политиков-республиканцев Рон Десантис переизбрался губернатором американского штата Флорида, прогнозирует телеканал CNN.Называя победителя, американские СМИ выражают таким образом уверенность в том, что дальнейший подсчет голосов не повлияет на исход выборов.Десантис набирает 57,2% по итогам подсчета 73% голосов, его конкурент-демократ Чарли Крист идет вторым с 42,1%.За Десантиса голосовал живущий во Флориде экс-президент США Дональд Трамп, призвавший однопартийца пока не замахиваться на президентское кресло.В сенат США от Флориды переизбрался еще один влиятельный республиканец Марко Рубио, передает CNN, объявив исход гонки решенным по итогам обработки 73% бюллетеней.
https://ria.ru/20221109/vybory-1830138240.html
https://ria.ru/20221109/golosovanie-1830133501.html
флорида
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825428071_0:0:2643:1983_1920x0_80_0_0_7d72fc101458cfc34a6f2941f89712f1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, рон десантис, дональд трамп, марко рубио, флорида, сша, итоги промежуточных выборов в сша - 2022
В мире, Рон Десантис, Дональд Трамп, Марко Рубио, Флорида, США, Итоги промежуточных выборов в США - 2022
По прогнозам СМИ, республиканец Десантис переизбрался губернатором Флориды
Прогноз CNN: один из влиятельных республиканцев Десантис переизбрался губернатором Флориды