https://ria.ru/20221109/florida-1830145018.html

По прогнозам СМИ, республиканец Десантис переизбрался губернатором Флориды

По прогнозам СМИ, республиканец Десантис переизбрался губернатором Флориды - РИА Новости, 09.11.2022

По прогнозам СМИ, республиканец Десантис переизбрался губернатором Флориды

Один из самых влиятельных политиков-республиканцев Рон Десантис переизбрался губернатором американского штата Флорида, прогнозирует телеканал CNN. РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T10:03

2022-11-09T10:03

2022-11-09T10:03

в мире

рон десантис

дональд трамп

марко рубио

флорида

сша

итоги промежуточных выборов в сша - 2022

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ВАШИНГТОН, 9 ноя – РИА Новости. Один из самых влиятельных политиков-республиканцев Рон Десантис переизбрался губернатором американского штата Флорида, прогнозирует телеканал CNN.Называя победителя, американские СМИ выражают таким образом уверенность в том, что дальнейший подсчет голосов не повлияет на исход выборов.Десантис набирает 57,2% по итогам подсчета 73% голосов, его конкурент-демократ Чарли Крист идет вторым с 42,1%.За Десантиса голосовал живущий во Флориде экс-президент США Дональд Трамп, призвавший однопартийца пока не замахиваться на президентское кресло.В сенат США от Флориды переизбрался еще один влиятельный республиканец Марко Рубио, передает CNN, объявив исход гонки решенным по итогам обработки 73% бюллетеней.

https://ria.ru/20221109/vybory-1830138240.html

https://ria.ru/20221109/golosovanie-1830133501.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, рон десантис, дональд трамп, марко рубио, флорида, сша, итоги промежуточных выборов в сша - 2022