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По прогнозам СМИ, республиканец Десантис переизбрался губернатором Флориды - РИА Новости, 09.11.2022
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По прогнозам СМИ, республиканец Десантис переизбрался губернатором Флориды
По прогнозам СМИ, республиканец Десантис переизбрался губернатором Флориды - РИА Новости, 09.11.2022
По прогнозам СМИ, республиканец Десантис переизбрался губернатором Флориды
Один из самых влиятельных политиков-республиканцев Рон Десантис переизбрался губернатором американского штата Флорида, прогнозирует телеканал CNN. РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T10:03
2022-11-09T10:03
в мире
рон десантис
дональд трамп
марко рубио
флорида
сша
итоги промежуточных выборов в сша - 2022
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ВАШИНГТОН, 9 ноя – РИА Новости. Один из самых влиятельных политиков-республиканцев Рон Десантис переизбрался губернатором американского штата Флорида, прогнозирует телеканал CNN.Называя победителя, американские СМИ выражают таким образом уверенность в том, что дальнейший подсчет голосов не повлияет на исход выборов.Десантис набирает 57,2% по итогам подсчета 73% голосов, его конкурент-демократ Чарли Крист идет вторым с 42,1%.За Десантиса голосовал живущий во Флориде экс-президент США Дональд Трамп, призвавший однопартийца пока не замахиваться на президентское кресло.В сенат США от Флориды переизбрался еще один влиятельный республиканец Марко Рубио, передает CNN, объявив исход гонки решенным по итогам обработки 73% бюллетеней.
https://ria.ru/20221109/vybory-1830138240.html
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в мире, рон десантис, дональд трамп, марко рубио, флорида, сша, итоги промежуточных выборов в сша - 2022
В мире, Рон Десантис, Дональд Трамп, Марко Рубио, Флорида, США, Итоги промежуточных выборов в США - 2022
10:03 09.11.2022
 
По прогнозам СМИ, республиканец Десантис переизбрался губернатором Флориды

Прогноз CNN: один из влиятельных республиканцев Десантис переизбрался губернатором Флориды

© AP Photo / Wilfredo LeeРон Десантис
Рон Десантис - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© AP Photo / Wilfredo Lee
Рон Десантис. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 ноя – РИА Новости. Один из самых влиятельных политиков-республиканцев Рон Десантис переизбрался губернатором американского штата Флорида, прогнозирует телеканал CNN.
Называя победителя, американские СМИ выражают таким образом уверенность в том, что дальнейший подсчет голосов не повлияет на исход выборов.
Избиратели прибывают, чтобы отдать свои голоса в штаб-квартиру избирательной комиссии округа Лейк - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
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Десантис набирает 57,2% по итогам подсчета 73% голосов, его конкурент-демократ Чарли Крист идет вторым с 42,1%.
За Десантиса голосовал живущий во Флориде экс-президент США Дональд Трамп, призвавший однопартийца пока не замахиваться на президентское кресло.
В сенат США от Флориды переизбрался еще один влиятельный республиканец Марко Рубио, передает CNN, объявив исход гонки решенным по итогам обработки 73% бюллетеней.
Избиратели во время голосования на выборах в Конгресс США в одном из избирательных участков в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
Вчера, 09:15
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В миреРон ДесантисДональд ТрампМарко РубиоФлоридаСШАИтоги промежуточных выборов в США - 2022
 
 
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