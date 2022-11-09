https://ria.ru/20221109/finansirovanie-1830186969.html
В ГД призвали принять закон о запрете призывов к финансированию ВСУ
В ГД призвали принять закон о запрете призывов к финансированию ВСУ - РИА Новости, 09.11.2022
В ГД призвали принять закон о запрете призывов к финансированию ВСУ
Законопроект, который предусматривает блокировку призывов к финансированию армии Украины, необходимо принимать как можно скорее, заявил глава комитета Госдумы... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T12:26
2022-11-09T12:26
2022-11-09T12:30
украина
госдума рф
вооруженные силы украины
василий пискарев
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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Законопроект, который предусматривает блокировку призывов к финансированию армии Украины, необходимо принимать как можно скорее, заявил глава комитета Госдумы РФ по безопасности Василий Пискарев."Законопроект нужно принимать как можно скорее. Сбор средств для ВСУ недопустим, это против интересов нашей страны", - приводятся слова Пискарева в Telegram-канале комитета.Законопроект предполагает блокировку медиаплатформ, которые осуществляют помощь украинским военным.Ранее Пискарев сообщал о выявленных фактах проведения рядом организаций в России сбора средств для украинского фонда, поставляющего амуницию и оборудование украинским военным.
https://ria.ru/20221021/fsb-1825592887.html
украина
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, госдума рф, вооруженные силы украины, василий пискарев
Украина, Госдума РФ, Вооруженные силы Украины, Василий Пискарев
12:26 09.11.2022 (обновлено: 12:30 09.11.2022)
В ГД призвали принять закон о запрете призывов к финансированию ВСУ
Пискарев призвал как можно скорее принять закон о блокировке призывов к финансированию ВСУ