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Еврокомиссия надеется согласовать новый пакет помощи Украине до конца года - РИА Новости, 09.11.2022
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Еврокомиссия надеется согласовать новый пакет помощи Украине до конца года
Еврокомиссия надеется согласовать новый пакет помощи Украине до конца года - РИА Новости, 09.11.2022
Еврокомиссия надеется согласовать новый пакет помощи Украине до конца года
В Еврокомиссии надеются, что "оставшееся сопротивление" может быть преодолено и Евросоюз согласует новый пакет макрофинансовой помощи Украине на сумму до 18... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T17:48
2022-11-09T17:48
йоханнес хан
украина
еврокомиссия
валдис домбровскис
европарламент
в мире
экономика
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БРЮССЕЛЬ, 9 ноя – РИА Новости. В Еврокомиссии надеются, что "оставшееся сопротивление" может быть преодолено и Евросоюз согласует новый пакет макрофинансовой помощи Украине на сумму до 18 миллиардов евро в текущем году, первые средства ЕК хотела бы выдать в январе."Нам нужно перечислить первые средства уже в январе… Потому я призываю участников законодательного процесса быстро принять необходимые решения. Но информация, которую мы пока получили от Экофина (совета министров экономики и финансов стран Евросоюза – ред.) и Европарламента говорит о том, что есть огромная поддержка. Я уверен, что оставшееся, скажем так, сопротивление может быть преодолено. Я думаю, то что мы предлагаем сегодня, является чем-то очень важным для Украины", - сказал еврокомиссар Йоханнес Хан на пресс-конференции."Мы сейчас работаем с учетом того, чтобы завершить законодательный процесс в этом году", - добавил исполнительный вице-президент ЕК Валдис Домбровскис.
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йоханнес хан, украина, еврокомиссия, валдис домбровскис, европарламент, в мире, экономика
Йоханнес Хан, Украина, Еврокомиссия, Валдис Домбровскис, Европарламент, В мире, Экономика
17:48 09.11.2022
 
Еврокомиссия надеется согласовать новый пакет помощи Украине до конца года

В ЕС надеются преодолеть сопротивление и согласовать новую помощь Украине до конца года

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 9 ноя – РИА Новости. В Еврокомиссии надеются, что "оставшееся сопротивление" может быть преодолено и Евросоюз согласует новый пакет макрофинансовой помощи Украине на сумму до 18 миллиардов евро в текущем году, первые средства ЕК хотела бы выдать в январе.
"Нам нужно перечислить первые средства уже в январе… Потому я призываю участников законодательного процесса быстро принять необходимые решения. Но информация, которую мы пока получили от Экофина (совета министров экономики и финансов стран Евросоюза – ред.) и Европарламента говорит о том, что есть огромная поддержка. Я уверен, что оставшееся, скажем так, сопротивление может быть преодолено. Я думаю, то что мы предлагаем сегодня, является чем-то очень важным для Украины", - сказал еврокомиссар Йоханнес Хан на пресс-конференции.
"Мы сейчас работаем с учетом того, чтобы завершить законодательный процесс в этом году", - добавил исполнительный вице-президент ЕК Валдис Домбровскис.
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
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Йоханнес ХанУкраинаЕврокомиссияВалдис ДомбровскисЕвропарламентВ миреЭкономика
 
 
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