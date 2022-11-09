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Еврокомиссия надеется согласовать новый пакет помощи Украине до конца года
Еврокомиссия надеется согласовать новый пакет помощи Украине до конца года - РИА Новости, 09.11.2022
Еврокомиссия надеется согласовать новый пакет помощи Украине до конца года
В Еврокомиссии надеются, что "оставшееся сопротивление" может быть преодолено и Евросоюз согласует новый пакет макрофинансовой помощи Украине на сумму до 18... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T17:48
2022-11-09T17:48
2022-11-09T17:48
йоханнес хан
украина
еврокомиссия
валдис домбровскис
европарламент
в мире
экономика
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БРЮССЕЛЬ, 9 ноя – РИА Новости. В Еврокомиссии надеются, что "оставшееся сопротивление" может быть преодолено и Евросоюз согласует новый пакет макрофинансовой помощи Украине на сумму до 18 миллиардов евро в текущем году, первые средства ЕК хотела бы выдать в январе."Нам нужно перечислить первые средства уже в январе… Потому я призываю участников законодательного процесса быстро принять необходимые решения. Но информация, которую мы пока получили от Экофина (совета министров экономики и финансов стран Евросоюза – ред.) и Европарламента говорит о том, что есть огромная поддержка. Я уверен, что оставшееся, скажем так, сопротивление может быть преодолено. Я думаю, то что мы предлагаем сегодня, является чем-то очень важным для Украины", - сказал еврокомиссар Йоханнес Хан на пресс-конференции."Мы сейчас работаем с учетом того, чтобы завершить законодательный процесс в этом году", - добавил исполнительный вице-президент ЕК Валдис Домбровскис.
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йоханнес хан, украина, еврокомиссия, валдис домбровскис, европарламент, в мире, экономика
Йоханнес Хан, Украина, Еврокомиссия, Валдис Домбровскис, Европарламент, В мире, Экономика
Еврокомиссия надеется согласовать новый пакет помощи Украине до конца года
В ЕС надеются преодолеть сопротивление и согласовать новую помощь Украине до конца года