https://ria.ru/20221109/evrokomissiya-1830308459.html

Еврокомиссия надеется согласовать новый пакет помощи Украине до конца года

Еврокомиссия надеется согласовать новый пакет помощи Украине до конца года - РИА Новости, 09.11.2022

Еврокомиссия надеется согласовать новый пакет помощи Украине до конца года

В Еврокомиссии надеются, что "оставшееся сопротивление" может быть преодолено и Евросоюз согласует новый пакет макрофинансовой помощи Украине на сумму до 18... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T17:48

2022-11-09T17:48

2022-11-09T17:48

йоханнес хан

украина

еврокомиссия

валдис домбровскис

европарламент

в мире

экономика

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БРЮССЕЛЬ, 9 ноя – РИА Новости. В Еврокомиссии надеются, что "оставшееся сопротивление" может быть преодолено и Евросоюз согласует новый пакет макрофинансовой помощи Украине на сумму до 18 миллиардов евро в текущем году, первые средства ЕК хотела бы выдать в январе."Нам нужно перечислить первые средства уже в январе… Потому я призываю участников законодательного процесса быстро принять необходимые решения. Но информация, которую мы пока получили от Экофина (совета министров экономики и финансов стран Евросоюза – ред.) и Европарламента говорит о том, что есть огромная поддержка. Я уверен, что оставшееся, скажем так, сопротивление может быть преодолено. Я думаю, то что мы предлагаем сегодня, является чем-то очень важным для Украины", - сказал еврокомиссар Йоханнес Хан на пресс-конференции."Мы сейчас работаем с учетом того, чтобы завершить законодательный процесс в этом году", - добавил исполнительный вице-президент ЕК Валдис Домбровскис.

https://ria.ru/20221108/pomosch-1829837932.html

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йоханнес хан, украина, еврокомиссия, валдис домбровскис, европарламент, в мире, экономика