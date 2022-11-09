https://ria.ru/20221109/elektrichestvo-1830204929.html
В Абхазии ввели веерные отключения электричества
В Абхазии ввели веерные отключения электричества - РИА Новости, 09.11.2022
В Абхазии ввели веерные отключения электричества
Ограничения на подачу электричества ввели в большей части Абхазии из-за проблем на воздушной линии "Ачгуара", сообщает в среду пресс-служба РУП... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T13:32
2022-11-09T13:32
2022-11-09T13:32
аслан бжания
абхазия
в мире
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СУХУМ, 9 ноя - РИА Новости. Ограничения на подачу электричества ввели в большей части Абхазии из-за проблем на воздушной линии "Ачгуара", сообщает в среду пресс-служба РУП "Черноморэнерго".В республике с прошлой недели отключают свет из-за аварийных работ на воздушной линии "Ачгуара".Как следует из графика, опубликованного РУП "Черноморэнерго", электричество будут отключать на один час пять раз в сутки. График ограничений будет действовать до полного устранения выявленных проблем на линии.Ранее президент Абхазии Аслан Бжания проконтролировал ход выполнения данных им оперативных поручений по ликвидации последствий аварии на высоковольтной линии "Ачгуара-220".
https://ria.ru/20221027/elektroenergiya-1827373667.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аслан бжания, абхазия, в мире
Аслан Бжания, Абхазия, В мире
В Абхазии ввели веерные отключения электричества
"Черноморэнерго": в Абхазии ввели веерные отключения электричества из-за проблем на линии