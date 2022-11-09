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В Абхазии ввели веерные отключения электричества - РИА Новости, 09.11.2022
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В Абхазии ввели веерные отключения электричества
В Абхазии ввели веерные отключения электричества - РИА Новости, 09.11.2022
В Абхазии ввели веерные отключения электричества
Ограничения на подачу электричества ввели в большей части Абхазии из-за проблем на воздушной линии "Ачгуара", сообщает в среду пресс-служба РУП... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T13:32
2022-11-09T13:32
аслан бжания
абхазия
в мире
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СУХУМ, 9 ноя - РИА Новости. Ограничения на подачу электричества ввели в большей части Абхазии из-за проблем на воздушной линии "Ачгуара", сообщает в среду пресс-служба РУП "Черноморэнерго".В республике с прошлой недели отключают свет из-за аварийных работ на воздушной линии "Ачгуара".Как следует из графика, опубликованного РУП "Черноморэнерго", электричество будут отключать на один час пять раз в сутки. График ограничений будет действовать до полного устранения выявленных проблем на линии.Ранее президент Абхазии Аслан Бжания проконтролировал ход выполнения данных им оперативных поручений по ликвидации последствий аварии на высоковольтной линии "Ачгуара-220".
https://ria.ru/20221027/elektroenergiya-1827373667.html
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аслан бжания, абхазия, в мире
Аслан Бжания, Абхазия, В мире
13:32 09.11.2022
 
В Абхазии ввели веерные отключения электричества

"Черноморэнерго": в Абхазии ввели веерные отключения электричества из-за проблем на линии

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкЛинии электропередачи
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Линии электропередачи. Архивное фото
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СУХУМ, 9 ноя - РИА Новости. Ограничения на подачу электричества ввели в большей части Абхазии из-за проблем на воздушной линии "Ачгуара", сообщает в среду пресс-служба РУП "Черноморэнерго".
В республике с прошлой недели отключают свет из-за аварийных работ на воздушной линии "Ачгуара".
Как следует из графика, опубликованного РУП "Черноморэнерго", электричество будут отключать на один час пять раз в сутки. График ограничений будет действовать до полного устранения выявленных проблем на линии.
Ранее президент Абхазии Аслан Бжания проконтролировал ход выполнения данных им оперативных поручений по ликвидации последствий аварии на высоковольтной линии "Ачгуара-220".
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