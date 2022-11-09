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Экспортеры России провели более 150 встреч на выставке ЭКСПО (CIIE) в Китае - РИА Новости, 09.11.2022
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https://ria.ru/20221109/eksportery-1830289513.html
Экспортеры России провели более 150 встреч на выставке ЭКСПО (CIIE) в Китае
Экспортеры России провели более 150 встреч на выставке ЭКСПО (CIIE) в Китае - РИА Новости, 09.11.2022
Экспортеры России провели более 150 встреч на выставке ЭКСПО (CIIE) в Китае
Экспортеры из России провели уже более 150 встреч с китайскими партнерами на выставке V China International Import Expo в Шанхае, сообщает Российский экспортный РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T16:58
2022-11-09T17:00
россия-китай: главное
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шанхай
экономика
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Экспортеры из России провели уже более 150 встреч с китайскими партнерами на выставке V China International Import Expo в Шанхае, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."В ходе V China International Import Expo (CIIE) российские экспортеры провели уже более 150 переговоров с потенциальными партнерами и приняли участие в презентации российских промышленных товаров и товаров народного потребления. Для компаний также была проведена специальная тематическая сессия "Made in Russia to China. Продвижение российской продукции в онлайн и офлайн-каналах. Поддержка экспорта АПК в Китай", - сообщает РЭЦ.Центр отмечает, что в деловых мероприятиях приняли участие свыше 50 российских компаний-экспортеров, в том числе онлайн, и более 100 представителей китайского бизнес-сообщества. Мероприятие также посетили представители торгового представительства России в Китае, генерального консульства России в Шанхае и ведущие российские и китайские СМИ.Компании смогли ознакомиться с действующей единой системой поддержки экспорта, в рамках которой экспортерам оказывается поддержка через Торговое представительство России в Китае и представительство Российского экспортного центра, предлагающего набор финансовых и нефинансовых инструментов через цифровую платформу "Мой экспорт".Представители Российской торговой компании в Китае "Хуа Но Э Сян" рассказали о работе межотраслевой платформы для заключения внешнеторговых сделок между российскими производителями и китайскими потребителями.В РЭЦ напомнили, что в выставке CIIE, которая продлится до 10 ноября, участвуют 29 компаний под единым брендом Made in Russia. Для российских участников подготовлена насыщенная деловая программа.
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россия, китай, шанхай, экономика, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб)
Россия-Китай: Главное, Россия, Китай, Шанхай, Экономика, Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ)
16:58 09.11.2022 (обновлено: 17:00 09.11.2022)
 

Экспортеры России провели более 150 встреч на выставке ЭКСПО (CIIE) в Китае

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкМеждународная промышленная выставка "Иннопром-2021"
Международная промышленная выставка Иннопром-2021 - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Экспортеры из России провели уже более 150 встреч с китайскими партнерами на выставке V China International Import Expo в Шанхае, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).
"В ходе V China International Import Expo (CIIE) российские экспортеры провели уже более 150 переговоров с потенциальными партнерами и приняли участие в презентации российских промышленных товаров и товаров народного потребления. Для компаний также была проведена специальная тематическая сессия "Made in Russia to China. Продвижение российской продукции в онлайн и офлайн-каналах. Поддержка экспорта АПК в Китай", - сообщает РЭЦ.
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
7 ноября, 10:45
РЭЦ: почти 30 компаний примут участие в V Международной выставке CIIE
Центр отмечает, что в деловых мероприятиях приняли участие свыше 50 российских компаний-экспортеров, в том числе онлайн, и более 100 представителей китайского бизнес-сообщества. Мероприятие также посетили представители торгового представительства России в Китае, генерального консульства России в Шанхае и ведущие российские и китайские СМИ.
Компании смогли ознакомиться с действующей единой системой поддержки экспорта, в рамках которой экспортерам оказывается поддержка через Торговое представительство России в Китае и представительство Российского экспортного центра, предлагающего набор финансовых и нефинансовых инструментов через цифровую платформу "Мой экспорт".
Представители Российской торговой компании в Китае "Хуа Но Э Сян" рассказали о работе межотраслевой платформы для заключения внешнеторговых сделок между российскими производителями и китайскими потребителями.
В РЭЦ напомнили, что в выставке CIIE, которая продлится до 10 ноября, участвуют 29 компаний под единым брендом Made in Russia. Для российских участников подготовлена насыщенная деловая программа.
5 импортный Экспо в Шанхае - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
Вчера, 14:20Россия-Китай: Главное
На площадке Экспо в Шанхае создан павильон стран ШОС
 
Россия-Китай: ГлавноеРоссияКитайШанхайЭкономикаРоссийский экспортный центр (РЭЦ)ВЭБ.РФ (ВЭБ)
 
 
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