Экспортеры России провели более 150 встреч на выставке ЭКСПО (CIIE) в Китае

Экспортеры из России провели уже более 150 встреч с китайскими партнерами на выставке V China International Import Expo в Шанхае, сообщает Российский экспортный РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T16:58

2022-11-09T16:58

2022-11-09T17:00

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Экспортеры из России провели уже более 150 встреч с китайскими партнерами на выставке V China International Import Expo в Шанхае, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."В ходе V China International Import Expo (CIIE) российские экспортеры провели уже более 150 переговоров с потенциальными партнерами и приняли участие в презентации российских промышленных товаров и товаров народного потребления. Для компаний также была проведена специальная тематическая сессия "Made in Russia to China. Продвижение российской продукции в онлайн и офлайн-каналах. Поддержка экспорта АПК в Китай", - сообщает РЭЦ.Центр отмечает, что в деловых мероприятиях приняли участие свыше 50 российских компаний-экспортеров, в том числе онлайн, и более 100 представителей китайского бизнес-сообщества. Мероприятие также посетили представители торгового представительства России в Китае, генерального консульства России в Шанхае и ведущие российские и китайские СМИ.Компании смогли ознакомиться с действующей единой системой поддержки экспорта, в рамках которой экспортерам оказывается поддержка через Торговое представительство России в Китае и представительство Российского экспортного центра, предлагающего набор финансовых и нефинансовых инструментов через цифровую платформу "Мой экспорт".Представители Российской торговой компании в Китае "Хуа Но Э Сян" рассказали о работе межотраслевой платформы для заключения внешнеторговых сделок между российскими производителями и китайскими потребителями.В РЭЦ напомнили, что в выставке CIIE, которая продлится до 10 ноября, участвуют 29 компаний под единым брендом Made in Russia. Для российских участников подготовлена насыщенная деловая программа.

Алёна Пава

Алёна Пава

