https://ria.ru/20221109/ekonomika-1830131269.html

Россия на фоне мирового кризиса может быть "тихой гаванью", считает эксперт

Россия на фоне мирового кризиса может быть "тихой гаванью", считает эксперт - РИА Новости, 09.11.2022

Россия на фоне мирового кризиса может быть "тихой гаванью", считает эксперт

Россия может стать тихой гаванью в условиях замедления экономики в США, Китае и еврозоне, поделился мнением с РИА Новости эксперт компании "БКС Мир инвестиций"... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T09:06

2022-11-09T09:06

2022-11-09T09:06

экономика

михаил зельцер

сша

китай

россия

бкс мир инвестиций

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Россия может стать тихой гаванью в условиях замедления экономики в США, Китае и еврозоне, поделился мнением с РИА Новости эксперт компании "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер.Банк России накануне опубликовал доклад, в котором указал, что пересмотрел прогноз темпов прироста ВВП основных зарубежных стран и предполагает сейчас более существенное замедление мировой экономики, чем допускал ранее.Так, по оценке регулятора, жесткая кредитно-денежная политика в США приведет к более низким темпам роста экономики: 0,7% в 2023 году, 1% в 2024 году и 1,5% в 2025 году. Прогноз ВВП еврозоны для 2023–2024 года понижен до 0,3% и 1,2% соответственно. Прогноз экономики Китая также был пересмотрен - до уровня ниже 3% по итогам текущего года и ниже 5% в следующем году.Кроме того, эксперт дополнил перечень узких мест, которые могут негативно повлиять на экономический рост за рубежом. Для Китая это - постоянные "локдауны пандемии" (карантинные меры в "борьбе с ковидом", действующие до сих пор), для США - ускорившийся курс на подъем кредитных ставок на фоне рекордной инфляции в экономике. А Европа пожинает плоды санкций и критической зависимости от сырья, заключил он.

https://radiosputnik.ria.ru/20221108/krizis-1829933456.html

https://ria.ru/20221103/ucheba-1829107236.html

сша

китай

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, михаил зельцер, сша, китай, россия, бкс мир инвестиций, центральный банк рф (цб рф)