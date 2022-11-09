Россия на фоне мирового кризиса может быть "тихой гаванью", считает эксперт
Эксперт Зельцер: Россия может стать "тихой гаванью" на фоне замедления мировой экономики
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкУпаковка банкнот номиналом 100 рублей на фабрике АО "Гознак" в Москве
Упаковка банкнот номиналом 100 рублей на фабрике АО "Гознак" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Россия может стать тихой гаванью в условиях замедления экономики в США, Китае и еврозоне, поделился мнением с РИА Новости эксперт компании "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер.
Банк России накануне опубликовал доклад, в котором указал, что пересмотрел прогноз темпов прироста ВВП основных зарубежных стран и предполагает сейчас более существенное замедление мировой экономики, чем допускал ранее.
Так, по оценке регулятора, жесткая кредитно-денежная политика в США приведет к более низким темпам роста экономики: 0,7% в 2023 году, 1% в 2024 году и 1,5% в 2025 году. Прогноз ВВП еврозоны для 2023–2024 года понижен до 0,3% и 1,2% соответственно. Прогноз экономики Китая также был пересмотрен - до уровня ниже 3% по итогам текущего года и ниже 5% в следующем году.
"Россия может стать и тихой гаванью: уже сейчас мрачные прогнозы переписаны, и ЦБ не исключает просадку ВВП не выше 3,5%, а в конце будущего года сулит экономике начало роста", - рассуждает Зельцер.
Кроме того, эксперт дополнил перечень узких мест, которые могут негативно повлиять на экономический рост за рубежом. Для Китая это - постоянные "локдауны пандемии" (карантинные меры в "борьбе с ковидом", действующие до сих пор), для США - ускорившийся курс на подъем кредитных ставок на фоне рекордной инфляции в экономике. А Европа пожинает плоды санкций и критической зависимости от сырья, заключил он.