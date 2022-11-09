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Автомобильное движение по Крымскому мосту временно приостановят 12 ноября

Автомобильное движение по Крымскому мосту временно приостановят 12 ноября - РИА Новости, 09.11.2022

Автомобильное движение по Крымскому мосту временно приостановят 12 ноября

Движение автомобилей по Крымскому мосту приостановят 12 ноября с 4.00 до 16.00 мск, говорится в сообщении Минтранса. РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T21:30

2022-11-09T21:30

2022-11-09T21:49

россия

чп на крымском мосту

министерство транспорта рф (минтранс россии)

республика крым

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Движение автомобилей по Крымскому мосту приостановят 12 ноября с 4.00 до 16.00 мск, говорится в сообщении Минтранса.Уточняется, что причиной этому будут ремонтно-восстановительные работы. Автомобилистов попросили заранее планировать свои поездки и следить за обновлением информации.Накануне на Крымском мосту завершили установку первого готового пролета автодорожной части. По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, монтаже следующего пролета планируется начать 11 ноября.Утром 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовик. Это привело к возгоранию топливных железнодорожных цистерн и частичному обрушению двух автомобильных пролетов моста. Погибли четыре человека.ФСБ определила организаторов — Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководителя Кирилла Буданова. Владимир Путин назвал произошедшее терактом, направленным на разрушение гражданской критически важной инфраструктуры России.

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