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Автомобильное движение по Крымскому мосту временно приостановят 12 ноября
Автомобильное движение по Крымскому мосту временно приостановят 12 ноября - РИА Новости, 09.11.2022
Автомобильное движение по Крымскому мосту временно приостановят 12 ноября
Движение автомобилей по Крымскому мосту приостановят 12 ноября с 4.00 до 16.00 мск, говорится в сообщении Минтранса. РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T21:30
2022-11-09T21:30
2022-11-09T21:49
россия
чп на крымском мосту
министерство транспорта рф (минтранс россии)
республика крым
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Движение автомобилей по Крымскому мосту приостановят 12 ноября с 4.00 до 16.00 мск, говорится в сообщении Минтранса.Уточняется, что причиной этому будут ремонтно-восстановительные работы. Автомобилистов попросили заранее планировать свои поездки и следить за обновлением информации.Накануне на Крымском мосту завершили установку первого готового пролета автодорожной части. По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, монтаже следующего пролета планируется начать 11 ноября.Утром 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовик. Это привело к возгоранию топливных железнодорожных цистерн и частичному обрушению двух автомобильных пролетов моста. Погибли четыре человека.ФСБ определила организаторов — Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководителя Кирилла Буданова. Владимир Путин назвал произошедшее терактом, направленным на разрушение гражданской критически важной инфраструктуры России.
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россия, чп на крымском мосту, министерство транспорта рф (минтранс россии), республика крым
Россия, ЧП на Крымском мосту, Министерство транспорта РФ (Минтранс России), Республика Крым
21:30 09.11.2022 (обновлено: 21:49 09.11.2022)
Автомобильное движение по Крымскому мосту временно приостановят 12 ноября
Минтранс: движение по Крымскому мосту приостановят 12 ноября из-за ремонтных работ