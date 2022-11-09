https://ria.ru/20221109/dsnv-1830291134.html

В МИД подтвердили скорое проведение очередных консультаций с США по ДСНВ

В МИД подтвердили скорое проведение очередных консультаций с США по ДСНВ - РИА Новости, 09.11.2022

В МИД подтвердили скорое проведение очередных консультаций с США по ДСНВ

Москва не прекращает профессиональные контакты с США, в том числе по исполнению договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ),... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T17:02

2022-11-09T17:02

2022-11-09T17:10

россия

сша

договор снв-3

в мире

мария захарова

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Москва не прекращает профессиональные контакты с США, в том числе по исполнению договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), очередная сессия консультативной комиссии вскоре состоится, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.По ее словам, у Москвы сохраняются "конкретные и обоснованные претензии к тому, как Вашингтон подходит к выполнению своих обязательств". В том числе это касается "застарелой проблемы вывода американцами из зачета по ДСНВ десятков тяжелых бомбардировщиков и пусковых установок подводных лодок, которые - как утверждает американская сторона, переоборудованы и более не способны применять ядерное вооружение".При этом она подчеркнула, что ни о каком выходе Москвы из договора речи не шло и не идет. "В настоящее время имеет место лишь временный вывод России своих объектов из-под инспекционной деятельности по договору до устранения остающихся технических препятствий", - указала Захарова.

https://ria.ru/20220827/dogovor-1812467570.html

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россия, сша, договор снв-3, в мире, мария захарова