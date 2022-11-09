17:02 09.11.2022 (обновлено: 17:10 09.11.2022)
В МИД подтвердили скорое проведение очередных консультаций с США по ДСНВ
Захарова подтвердила скорое проведение очередной сессии консультативной комиссии по ДСНВ
Здание МИД России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Москва не прекращает профессиональные контакты с США, в том числе по исполнению договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), очередная сессия консультативной комиссии вскоре состоится, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы не прекращаем профессиональный диалог с американской стороной - как в виде обмена документами, так и по иным существующим каналам. В частности, в скором времени должна состояться очередная сессия двусторонней консультативной комиссии по ДСНВ", - сказала Захарова на брифинге.
По ее словам, у Москвы сохраняются "конкретные и обоснованные претензии к тому, как Вашингтон подходит к выполнению своих обязательств". В том числе это касается "застарелой проблемы вывода американцами из зачета по ДСНВ десятков тяжелых бомбардировщиков и пусковых установок подводных лодок, которые - как утверждает американская сторона, переоборудованы и более не способны применять ядерное вооружение".
При этом она подчеркнула, что ни о каком выходе Москвы из договора речи не шло и не идет. "В настоящее время имеет место лишь временный вывод России своих объектов из-под инспекционной деятельности по договору до устранения остающихся технических препятствий", - указала Захарова.
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