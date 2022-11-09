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В МИД подтвердили скорое проведение очередных консультаций с США по ДСНВ - РИА Новости, 09.11.2022
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В МИД подтвердили скорое проведение очередных консультаций с США по ДСНВ
В МИД подтвердили скорое проведение очередных консультаций с США по ДСНВ - РИА Новости, 09.11.2022
В МИД подтвердили скорое проведение очередных консультаций с США по ДСНВ
Москва не прекращает профессиональные контакты с США, в том числе по исполнению договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ),... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T17:02
2022-11-09T17:10
россия
сша
договор снв-3
в мире
мария захарова
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Москва не прекращает профессиональные контакты с США, в том числе по исполнению договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), очередная сессия консультативной комиссии вскоре состоится, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.По ее словам, у Москвы сохраняются "конкретные и обоснованные претензии к тому, как Вашингтон подходит к выполнению своих обязательств". В том числе это касается "застарелой проблемы вывода американцами из зачета по ДСНВ десятков тяжелых бомбардировщиков и пусковых установок подводных лодок, которые - как утверждает американская сторона, переоборудованы и более не способны применять ядерное вооружение".При этом она подчеркнула, что ни о каком выходе Москвы из договора речи не шло и не идет. "В настоящее время имеет место лишь временный вывод России своих объектов из-под инспекционной деятельности по договору до устранения остающихся технических препятствий", - указала Захарова.
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россия, сша, договор снв-3, в мире, мария захарова
Россия, США, Договор СНВ-3, В мире, Мария Захарова
17:02 09.11.2022 (обновлено: 17:10 09.11.2022)
 
В МИД подтвердили скорое проведение очередных консультаций с США по ДСНВ

Захарова подтвердила скорое проведение очередной сессии консультативной комиссии по ДСНВ

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в медиабанкЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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Здание МИД России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Москва не прекращает профессиональные контакты с США, в том числе по исполнению договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), очередная сессия консультативной комиссии вскоре состоится, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы не прекращаем профессиональный диалог с американской стороной - как в виде обмена документами, так и по иным существующим каналам. В частности, в скором времени должна состояться очередная сессия двусторонней консультативной комиссии по ДСНВ", - сказала Захарова на брифинге.
По ее словам, у Москвы сохраняются "конкретные и обоснованные претензии к тому, как Вашингтон подходит к выполнению своих обязательств". В том числе это касается "застарелой проблемы вывода американцами из зачета по ДСНВ десятков тяжелых бомбардировщиков и пусковых установок подводных лодок, которые - как утверждает американская сторона, переоборудованы и более не способны применять ядерное вооружение".
При этом она подчеркнула, что ни о каком выходе Москвы из договора речи не шло и не идет. "В настоящее время имеет место лишь временный вывод России своих объектов из-под инспекционной деятельности по договору до устранения остающихся технических препятствий", - указала Захарова.
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
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