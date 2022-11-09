https://ria.ru/20221109/donetsk-1830144560.html
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадал мирный житель
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадал мирный житель - РИА Новости, 09.11.2022
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадал мирный житель
Мирный житель пострадал при обстреле Киевского района Донецка украинскими войсками, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T09:59
2022-11-09T09:59
2022-11-09T09:59
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 9 ноя - РИА Новости. Мирный житель пострадал при обстреле Киевского района Донецка украинскими войсками, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."Вооруженные формирования Украины обстреляли Киевский район Донецка, ранен мирный житель", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
https://ria.ru/20221109/obstrely-1830143006.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк, донецкая народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадал мирный житель
В ДНР заявили, что при обстреле Киевского района Донецка со стороны ВСУ пострадал человек