https://ria.ru/20221109/donbass-1830295615.html

Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР

Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 09.11.2022

Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР

Украинские войска обстреляли в среду Донецк, Каштановое и Минеральное, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов,... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T17:14

2022-11-09T17:14

2022-11-09T17:14

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

красногоровка

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 9 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли в среду Донецк, Каштановое и Минеральное, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины- ред.) по направлению: 16.50 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 16.05 мск украинские войска выпустили по Каштановому четыре снаряда калибром 152 миллиметра, а в 16.10 мск по Минеральному - три снаряда калибром 152 миллиметра.

https://ria.ru/20221109/obstrel-1830193517.html

донецк

донецкая народная республика

красногоровка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецк, донецкая народная республика, красногоровка, сцкк, происшествия