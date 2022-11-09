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Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР
Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 09.11.2022
Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР
Украинские войска обстреляли в среду Донецк, Каштановое и Минеральное, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов,... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T17:14
2022-11-09T17:14
2022-11-09T17:14
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
красногоровка
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 9 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли в среду Донецк, Каштановое и Минеральное, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины- ред.) по направлению: 16.50 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 16.05 мск украинские войска выпустили по Каштановому четыре снаряда калибром 152 миллиметра, а в 16.10 мск по Минеральному - три снаряда калибром 152 миллиметра.
https://ria.ru/20221109/obstrel-1830193517.html
донецк
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, донецкая народная республика, красногоровка, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Красногоровка, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР
В ДНР заявили, что украинские войска обстреляли Донецк, Каштановое и Минеральное