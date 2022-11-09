https://ria.ru/20221109/donbass-1830208342.html
Во Владимировке в ДНР при обстреле со стороны ВСУ пострадала женщина
Во Владимировке в ДНР при обстреле со стороны ВСУ пострадала женщина - РИА Новости, 09.11.2022
Во Владимировке в ДНР при обстреле со стороны ВСУ пострадала женщина
Женщина пострадала во Владимировке в Донецкой Народной Республике из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщил в среду штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T13:43
2022-11-09T13:43
2022-11-09T13:43
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
происшествия
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ДОНЕЦК, 9 ноя - РИА Новости. Женщина пострадала во Владимировке в Донецкой Народной Республике из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщил в среду штаб территориальной обороны ДНР."ВФУ (вооруженные формирования Украины – ред.) обстреляли Владимировку, ранена женщина", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
https://ria.ru/20221109/donetsk-1830144560.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, украина, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Происшествия
Во Владимировке в ДНР при обстреле со стороны ВСУ пострадала женщина
В ДНР заявили, что в поселке Владимировка при обстреле со стороны ВСУ пострадала женщина