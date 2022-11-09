https://ria.ru/20221109/donbass-1830208342.html

Во Владимировке в ДНР при обстреле со стороны ВСУ пострадала женщина

Во Владимировке в ДНР при обстреле со стороны ВСУ пострадала женщина - РИА Новости, 09.11.2022

Во Владимировке в ДНР при обстреле со стороны ВСУ пострадала женщина

Женщина пострадала во Владимировке в Донецкой Народной Республике из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщил в среду штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T13:43

2022-11-09T13:43

2022-11-09T13:43

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

украина

происшествия

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ДОНЕЦК, 9 ноя - РИА Новости. Женщина пострадала во Владимировке в Донецкой Народной Республике из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщил в среду штаб территориальной обороны ДНР."ВФУ (вооруженные формирования Украины – ред.) обстреляли Владимировку, ранена женщина", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.

https://ria.ru/20221109/donetsk-1830144560.html

донецкая народная республика

украина

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецкая народная республика, украина, происшествия