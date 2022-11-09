Рейтинг@Mail.ru
Во Владимировке в ДНР при обстреле со стороны ВСУ пострадала женщина - РИА Новости, 09.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221109/donbass-1830208342.html
Во Владимировке в ДНР при обстреле со стороны ВСУ пострадала женщина
Во Владимировке в ДНР при обстреле со стороны ВСУ пострадала женщина - РИА Новости, 09.11.2022
Во Владимировке в ДНР при обстреле со стороны ВСУ пострадала женщина
Женщина пострадала во Владимировке в Донецкой Народной Республике из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщил в среду штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T13:43
2022-11-09T13:43
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/19/1819345606_0:143:948:676_1920x0_80_0_0_357cf3e7a552e6b0e45055fa266e1a48.jpg
ДОНЕЦК, 9 ноя - РИА Новости. Женщина пострадала во Владимировке в Донецкой Народной Республике из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщил в среду штаб территориальной обороны ДНР."ВФУ (вооруженные формирования Украины – ред.) обстреляли Владимировку, ранена женщина", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
https://ria.ru/20221109/donetsk-1830144560.html
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/19/1819345606_0:1:948:712_1920x0_80_0_0_48f873670d888f997fe9a1d46de67799.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, украина, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Происшествия
13:43 09.11.2022
 
Во Владимировке в ДНР при обстреле со стороны ВСУ пострадала женщина

В ДНР заявили, что в поселке Владимировка при обстреле со стороны ВСУ пострадала женщина

© РИА Новости / Риа Новости Крым / Перейти в медиабанкФрагменты от разорвавшихся снарядов
Фрагменты от разорвавшихся снарядов - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© РИА Новости / Риа Новости Крым
Перейти в медиабанк
Фрагменты от разорвавшихся снарядов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 9 ноя - РИА Новости. Женщина пострадала во Владимировке в Донецкой Народной Республике из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщил в среду штаб территориальной обороны ДНР.
"ВФУ (вооруженные формирования Украины – ред.) обстреляли Владимировку, ранена женщина", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
Вчера, 09:59Специальная военная операция на Украине
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадал мирный житель
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаУкраинаПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала